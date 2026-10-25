Ascolti tv sabato 24 ottobre 2026: Ballando con le Stelle vince lo share, Tú Sí Que Vales gli spettatori

di Redazione ZON

In sintesi. Sabato 24 ottobre 2026, in prima serata, Ballando con le Stelle su Rai1 ha ottenuto lo share più alto (24,5%, 2.609.000 spettatori), mentre Tú Sí Que Vales su Canale5 ha raccolto più spettatori: 3.451.000 e il 23,4%. Nella fascia in sovrapposizione Ballando con le Stelle si ferma a 3.341.000 spettatori e 22,6%, dietro a Tú Sí Que Vales.

I punti chiave Ballando con le Stelle su Rai1 ha ottenuto 2.609.000 spettatori e il 24,5% di share sabato 24 ottobre 2026.

Tú Sí Que Vales su Canale5 ha ottenuto 3.451.000 spettatori e il 23,4% di share sabato 24 ottobre 2026.

Nella fascia in cui i due show erano in onda insieme, Ballando con le Stelle ha registrato 3.341.000 spettatori e il 22,6%, dietro a Tú Sí Que Vales in entrambe le voci.

L’anteprima Ballando Tutti in Pista su Rai1 ha raccolto 3.764.000 spettatori e il 21,9% di share.

In access prime time Affari Tuoi su Rai1 ha totalizzato 4.205.000 spettatori e il 23,9%, contro i 3.628.000 spettatori e il 20,5% di La Ruota della Fortuna su Canale5.

Nella prima serata di sabato 24 ottobre 2026 Ballando con le Stelle su Rai1 ha ottenuto lo share più alto, il 24,5%. Tú Sí Que Vales su Canale5 ha raccolto più spettatori: 3.451.000 contro 2.609.000.

Perché tutte e due le reti possono dire di aver vinto

Lo share misura la quota di pubblico sul totale di chi sta guardando la tv in quel momento. Gli spettatori sono invece il numero assoluto di persone sintonizzate. Per questo un programma può avere uno share più alto e, allo stesso tempo, meno spettatori di un concorrente.

Ballando con le Stelle ha registrato 2.609.000 spettatori e il 24,5% di share. Tú Sí Que Vales ha registrato 3.451.000 spettatori e il 23,4%. I dati diffusi non indicano la durata esatta delle due trasmissioni né le fasce orarie su cui sono stati calcolati.

Prima del programma principale, su Rai1 è andato in onda Ballando Tutti in Pista. L’anteprima ha raccolto 3.764.000 spettatori, pari al 21,9% di share. Dopo Tú Sí Que Vales, su Canale5 la coda chiamata Buonanotte ha ottenuto 1.571.000 spettatori e il 23,2%.

Chi ha vinto davvero nella sovrapposizione

Il confronto più omogeneo è quello sulla fascia oraria in cui i due show erano in onda nello stesso momento. In quel segmento, i dati di sabato 24 ottobre 2026 riportano 3.341.000 spettatori e il 22,6% di share per la proposta di Rai1. Tú Sí Que Vales si è fermato a 3.451.000 spettatori e al 23,4%.

Sulla porzione di serata condivisa, quindi, il talent di Canale5 risulta avanti sia negli spettatori sia nello share. Il 24,5% di Ballando con le Stelle è maturato sull’intero programma, che comprende anche la parte trasmessa senza la concorrenza diretta di Canale5.

Programma Rete Spettatori Share Ballando Tutti in Pista Rai1 3.764.000 21,9% Ballando con le Stelle Rai1 2.609.000 24,5% Ballando con le Stelle (in sovrapposizione) Rai1 3.341.000 22,6% Tú Sí Que Vales Canale5 3.451.000 23,4% Buonanotte (Tú Sí Que Vales) Canale5 1.571.000 23,2%

Come è andato il resto della prima serata

Lontano dalla sfida tra Rai1 e Canale5, il programma più visto della prima serata di sabato 24 ottobre 2026 è stato In Altre Parole su La7. La prima parte ha raccolto 1.139.000 spettatori e il 6,5%. La seconda parte, In Altre Parole… Ancora, ha ottenuto 558.000 spettatori e il 3,8%.

Su Italia1 il film L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ha raccolto 778.000 spettatori e il 4,7%. Sul Nove Accordi & Disaccordi, dato in crescita, ha ottenuto 571.000 spettatori e il 3,8%. Su Rai3 Blu Notte – Misteri Dimenticati si è attestato a 566.000 spettatori e al 3,7%.

Anche in access prime time vince Rai1

Nella fascia che precede la prima serata, sabato 24 ottobre 2026 Affari Tuoi su Rai1 ha totalizzato 4.205.000 spettatori e il 23,9%. Su Canale5 La Ruota della Fortuna si è fermata a 3.628.000 spettatori e al 20,5%.

Il prossimo confronto diretto tra Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales dipenderà dalla programmazione dei sabati successivi. I dati di ascolto vengono diffusi la mattina dopo ogni puntata.

Domande frequenti Chi ha vinto gli ascolti tra Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales il 24 ottobre 2026? Sabato 24 ottobre 2026 Ballando con le Stelle su Rai1 ha avuto lo share più alto sull’intero programma, il 24,5%. Tú Sí Que Vales su Canale5 ha avuto più spettatori, 3.451.000 contro 2.609.000. Nella fascia in cui i due show erano in onda insieme, Tú Sí Que Vales è risultato avanti sia negli spettatori sia nello share. Quanti spettatori ha fatto Ballando con le Stelle sabato 24 ottobre 2026? Ballando con le Stelle su Rai1 ha registrato 2.609.000 spettatori e il 24,5% di share sabato 24 ottobre 2026. Nella fascia in sovrapposizione con Tú Sí Que Vales il programma di Rai1 ha registrato 3.341.000 spettatori e il 22,6%. L’anteprima Ballando Tutti in Pista ha raccolto 3.764.000 spettatori e il 21,9%. Perché Ballando con le Stelle ha più share ma meno spettatori di Tú Sí Que Vales? Lo share misura la quota di pubblico sul totale di chi guarda la tv in quel momento, mentre gli spettatori sono il numero assoluto di persone sintonizzate. Per questo un programma può avere uno share più alto e meno spettatori di un concorrente. Il 24,5% di Ballando con le Stelle del 24 ottobre 2026 comprende anche la parte trasmessa senza la concorrenza diretta di Canale5. Quanto ha fatto Affari Tuoi il 24 ottobre 2026? Sabato 24 ottobre 2026 Affari Tuoi su Rai1 ha totalizzato 4.205.000 spettatori e il 23,9% di share in access prime time. Su Canale5 La Ruota della Fortuna si è fermata a 3.628.000 spettatori e al 20,5%.