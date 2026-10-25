Domenica In del 25 ottobre 2026: gli ospiti di Mara Venier e il collegamento dal lungomare di Salerno

di Redazione ZON

In sintesi. La quinta puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, va in onda su Rai 1 domenica 25 ottobre 2026 dalle 14.00 alle 17.10. Tra gli ospiti ci sono Emanuele Filiberto di Savoia, Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando e alcuni concorrenti di Ballando con le Stelle. L’inviato Savino Zaba si collega dal lungomare di Salerno per il pranzo della domenica.

I punti chiave La quinta puntata di Domenica In va in onda su Rai 1 domenica 25 ottobre 2026 dalle 14.00 alle 17.10, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

L’inviato di Domenica In Savino Zaba racconta il pranzo della domenica dal lungomare di Salerno.

Emanuele Filiberto di Savoia presenta a Domenica In il libro “La Regina di Maggio”, dedicato alla nonna Maria José del Belgio.

Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando e il regista Giovanni Veronesi presentano a Domenica In il film “Dio ride”, nelle sale dal 29 ottobre 2026.

Mara Venier conduce Domenica In per la diciottesima volta, la nona consecutiva, nella cinquantunesima edizione del programma.

Domenica In fa tappa a Salerno: domenica 25 ottobre 2026 l’inviato Savino Zaba racconterà il pranzo della domenica dal lungomare della città. La quinta puntata va in onda su Rai 1 dalle 14.00 alle 17.10.

La trasmissione va in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma ed è alla cinquantunesima edizione. Mara Venier la conduce per la diciottesima volta, la nona consecutiva. In studio con lei ci sono Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. La parte musicale è affidata a una nuova band guidata dal frontman Timothy Cavicchini.

Il lungomare di Salerno entra nel pranzo della domenica

Per lo spazio dedicato al pranzo della domenica, l’inviato di Domenica In Savino Zaba si collegherà dal lungomare di Salerno. Le anticipazioni non indicano l’orario del collegamento né il punto preciso del lungomare. Non sono stati resi noti nemmeno i piatti o gli ospiti locali coinvolti.

Chi sono gli ospiti di Mara Venier il 25 ottobre 2026

Emanuele Filiberto di Savoia sarà protagonista di una lunga intervista con Mara Venier, dedicata alla carriera e alla vita privata. Emanuele Filiberto presenterà anche il libro “La Regina di Maggio”, che ricostruisce con aneddoti e ricordi la figura della nonna, Maria José del Belgio.

Gli attori Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando saranno in studio con il regista Giovanni Veronesi per presentare il film “Dio ride”. Il film esce nelle sale il 29 ottobre 2026.

Il talk sull’attualità vedrà Mara Venier e Tommaso Cerno commentare i fatti di cronaca della settimana. Con loro ci saranno il giornalista Piero Sansonetti, Francesca Barra e Gaia Tortora.

Lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle

Domenica In ospita alcuni concorrenti e protagonisti di Ballando con le Stelle, lo show di Rai 1 del sabato sera. Enzo Miccio stilerà una classifica Top 5 dedicata alla puntata di Ballando con le Stelle andata in onda il 24 ottobre 2026.

Spazio Ospiti annunciati Intervista Emanuele Filiberto di Savoia Ballando con le Stelle Aurora Ramazzotti, Alberto Ravagnani, Anna Safroncik, Eugenio Finardi, Guillermo Mariotto, Angelo Perrone, Rossella Erra, Rosanna Lambertucci Attualità Piero Sansonetti, Francesca Barra, Gaia Tortora Cinema, “Dio ride” Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Giovanni Veronesi Pranzo della domenica Savino Zaba dal lungomare di Salerno

Cosa non si sa ancora della scaletta

Le anticipazioni della quinta puntata di Domenica In elencano gli ospiti ma non indicano l’ordine degli interventi né gli orari dei singoli blocchi. L’unico riferimento orario certo è la fascia di messa in onda su Rai 1, dalle 14.00 alle 17.10 di domenica 25 ottobre 2026.

Domande frequenti Chi sono gli ospiti di Domenica In del 25 ottobre 2026? Nella puntata di Domenica In del 25 ottobre 2026 Mara Venier intervista Emanuele Filiberto di Savoia e ospita Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando e Giovanni Veronesi per il film “Dio ride”. In studio ci sono anche concorrenti e protagonisti di Ballando con le Stelle, tra cui Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Guillermo Mariotto. Al talk sull’attualità partecipano Piero Sansonetti, Francesca Barra e Gaia Tortora. A che ora va in onda Domenica In il 25 ottobre 2026? Domenica In va in onda su Rai 1 domenica 25 ottobre 2026 dalle 14.00 alle 17.10. Le anticipazioni non indicano l’ordine degli interventi né gli orari dei singoli blocchi. Perché Domenica In va a Salerno il 25 ottobre 2026? Il 25 ottobre 2026 l’inviato di Domenica In Savino Zaba si collega dal lungomare di Salerno per lo spazio dedicato al pranzo della domenica. Le anticipazioni non indicano l’orario del collegamento, il punto preciso del lungomare né i piatti o gli ospiti locali coinvolti. Quando esce al cinema il film Dio ride con Favino e Orlando? Il film “Dio ride”, diretto da Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, esce nelle sale il 29 ottobre 2026. Gli attori e il regista lo presentano a Domenica In su Rai 1 il 25 ottobre 2026.