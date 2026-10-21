Come allargare una foto su iPhone con l’IA: guida a Estendi di iOS 27

di Redazione ZON

In sintesi. Per allargare una foto su iPhone con l’intelligenza artificiale si usa Estendi, lo strumento di Apple Intelligence introdotto da Apple con iOS 27 nell’app Foto. Si apre la foto, si tocca «Modifica», poi «Strumenti» ed «Estendi», si allarga l’inquadratura con le dita e si conferma. A ottobre 2026 serve un iPhone 15 Pro o successivo, anche in Italia.

I punti chiave Apple ha presentato Estendi alla WWDC di giugno 2026 e lo ha distribuito con iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27.

Estendi funziona su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone Air, iPhone 16 e modelli successivi aggiornati a iOS 27 con Apple Intelligence attiva.

La pagina di supporto di Apple conferma che Estendi è disponibile per gli utenti dell’Unione europea, Italia compresa, sugli iPhone supportati.

Estendi non accetta istruzioni scritte: l’utente decide solo quanto e in quale direzione allargare l’immagine, mentre l’IA genera il contenuto dei bordi.

Secondo una fonte non ufficiale, non confermata da Apple, Estendi genera al massimo il 25% di immagine in più per ogni lato.

Su iPhone si allarga una foto con l’intelligenza artificiale usando Estendi, lo strumento di Apple Intelligence che iOS 27 ha aggiunto all’app Foto. Si apre la foto, si tocca «Modifica», poi «Strumenti» ed «Estendi», si allarga l’inquadratura con le dita e si conferma. Serve un iPhone 15 Pro o successivo.

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Un punto da chiarire subito: l’IA non recupera parti della scena che la fotocamera non ha registrato. Genera pixel nuovi, coerenti con quello che c’è nella foto. Il risultato può essere convincente, ma ciò che compare ai bordi è inventato.

Che cos’è Estendi e a cosa serve?

Estendi (Extend nell’interfaccia inglese) è stato presentato da Apple alla WWDC di giugno 2026 ed è arrivato con iOS 27, insieme a iPadOS 27 e macOS 27. Allarga l’immagine oltre la cornice originale e riempie lo spazio nuovo con contenuto generato, che le note di rilascio di Apple definiscono «realistico».

Apple indica tre usi principali: raddrizzare un orizzonte storto senza tagliare parti importanti, cambiare il rapporto d’aspetto della foto e dare più spazio attorno al soggetto.

Nello stesso aggiornamento sono arrivati altri due strumenti: Spatial Reframing, per reinquadrare una foto dopo lo scatto, e una versione potenziata di Clean Up, che rimuove oggetti più grandi.

Quali iPhone hanno Estendi e funziona in Italia?

Estendi c’è solo sugli iPhone compatibili con Apple Intelligence e aggiornati a iOS 27. I modelli più vecchi non hanno lo strumento, anche se installano l’aggiornamento.

Requisito Dettaglio a ottobre 2026 iPhone compatibili iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone Air, iPhone 16 e modelli successivi Sistema operativo iOS 27 o successivo, con Apple Intelligence Italia e Unione europea Disponibile per gli utenti UE sugli iPhone supportati Lingua e area geografica Devono essere tra quelle supportate da Apple Intelligence Costo Apple non indica un prezzo; avverte che possono esserci limiti d’uso Altri dispositivi iPad e Mac compatibili con Apple Intelligence; i Mac con processore Intel non sono supportati

Al lancio di iOS 27 non era chiaro se i nuovi strumenti fotografici sarebbero arrivati anche in Italia. La pagina di supporto di Apple dedicata alla nuova generazione di Apple Intelligence ha poi confermato che il fotoritocco avanzato, Estendi compreso, è disponibile per chi si trova nell’UE.

Come allargare una foto con Estendi, passo per passo

La guida ufficiale di Apple su Estendi, a ottobre 2026, esiste solo in inglese. I nomi italiani qui sotto sono quelli usati dalla stampa italiana; tra parentesi trovi il nome inglese, utile se sul tuo iPhone la voce compare con un’etichetta leggermente diversa.

Apri l’app «Foto». Apri la foto che vuoi allargare e tocca «Modifica» (Edit). Tocca «Strumenti» (Tools). Tocca «Estendi» (Extend). Avvicina le dita sulla foto o trascinala per allargare lo sfondo; trascina il bordo della cornice se invece vuoi ritagliare. Tocca il pulsante «Estendi» per avviare la generazione. Tocca «Fine» (Done) per salvare, poi tocca di nuovo «Fine» per chiudere la foto.

Secondo una guida non ufficiale, il pulsante «Estendi» del passaggio 6 è giallo. In una prova pubblicata dalla stampa specializzata, la generazione della nuova immagine ha richiesto tra 10 e 15 secondi.

La strada alternativa dallo strumento di ritaglio

Nella stessa prova, fatta sulla versione beta di iOS 27, Estendi compare anche partendo dal ritaglio: dentro lo strumento di ritaglio basta allargare il riquadro con un pizzico o regolare la cornice, e l’opzione Estendi appare in basso. È comoda se stai già ritagliando e ti accorgi che manca spazio.

Un esempio concreto: l’orizzonte storto

Prendi una foto del tramonto dal lungomare di Salerno scattata al volo, con il mare inclinato. Raddrizzarla con il ritaglio tradizionale significa sacrificare gli angoli dell’immagine. Con Estendi raddrizzi l’orizzonte e lo strumento riempie i pezzi mancanti, senza tagliare il resto.

Lo stesso vale se hai una foto verticale e ti serve un formato più largo: cambi il rapporto d’aspetto e Estendi genera i lati che non c’erano.

Posso dire all’IA cosa aggiungere ai bordi?

No. Estendi non accetta istruzioni scritte: non puoi chiedere, per esempio, di aggiungere un albero o una persona. Puoi decidere solo quanto e in quale direzione allargare l’immagine, con lo zoom e il ritaglio. Il contenuto lo sceglie l’IA in base a quello che vede nella foto.

Funziona anche su screenshot e foto scaricate?

Secondo una prova fatta sulla beta, sì: Estendi lavora su qualsiasi immagine salvata nella libreria di Foto, a prescindere da come ci è arrivata. Sono compresi screenshot, immagini scaricate dal web e foto ricevute da altri dispositivi.

Non è stato reso noto, invece, se lo strumento funzioni su Live Photo, foto RAW o ProRAW e video. Apple non ha nemmeno chiarito se Estendi elabori le immagini sul dispositivo o tramite i propri server, quindi non è noto se serva una connessione a Internet.

Come tornare alla foto originale?

Le modifiche si possono annullare anche dopo il salvataggio. Secondo la guida Apple, basta ripetere i primi tre passaggi (apri «Foto», apri la foto e tocca «Modifica», poi «Strumenti») e toccare «Ripristina» (Reset).

Le fonti però non concordano su dove finisca la foto allargata. Una prova sulla beta riporta che la versione estesa viene salvata a parte; la guida Apple descrive invece una modifica che si annulla con «Ripristina», come se intervenisse sull’originale. Apple non ha dato una conferma esplicita: dopo il primo utilizzo, controlla nella libreria se hai una copia in più.

Le foto ritoccate si riconoscono: scorrendo verso l’alto su un’immagine modificata compare la dicitura «Modified with Extend» (l’etichetta italiana non è stata verificata). Non esiste però un album che raccolga tutte le foto estese.

Limiti d’uso e avvertenze da conoscere

Il contenuto generato va controllato

Estendi può creare parti dell’immagine che la fotocamera non ha mai ripreso. Trattandosi di IA generativa, guarda con attenzione il risultato finale, ingrandendo i bordi, prima di condividere la foto o usarla come documento di un luogo o di un momento.

I limiti d’uso non sono stati quantificati

Apple scrive che possono esserci limiti d’uso, ma non dice quali. Secondo una fonte non ufficiale esiste un tetto giornaliero agli utilizzi, che si alza con un abbonamento iCloud+ o Apple One. Apple non lo ha confermato e il numero esatto di usi consentiti non è stato reso noto.

Quanto si può allargare

La stessa fonte non ufficiale riporta che Estendi genera al massimo il 25% di immagine in più per ogni lato. Anche questo dato non ha conferma da parte di Apple.

I nomi in italiano possono variare

La stampa italiana usa nomi diversi per alcuni strumenti: Clean Up, per esempio, viene chiamato sia Ripulisci sia Pulizia. Per Estendi le fonti italiane sono concordi, ma se una voce del menu non corrisponde, cerca l’equivalente nella stessa posizione.

Cosa fare se Estendi non compare

Verifica, nell’ordine, che il tuo modello sia tra quelli compatibili, che l’iPhone sia aggiornato a iOS 27 e che Apple Intelligence sia attiva. Controlla poi dalle impostazioni dell’iPhone che lingua e area geografica siano tra quelle supportate: Apple Intelligence non è disponibile in tutte le lingue e regioni.

Se tutto è in regola ma non trovi lo strumento in «Strumenti», prova la strada dal ritaglio descritta sopra.

La stessa tecnologia per gli sfondi della schermata di blocco

iOS 27 usa un principio simile anche per gli sfondi. Quando il rapporto d’aspetto di un’immagine non coincide con quello dello schermo, il sistema può estenderla automaticamente, generando le parti mancanti invece di ritagliarla in modo aggressivo. Qui non serve passare da Foto: avviene durante l’impostazione dello sfondo.

Apple aggiorna spesso le funzioni di Apple Intelligence: limiti d’uso, nomi dei menu e dispositivi compatibili possono cambiare con le prossime versioni di iOS 27.

Domande frequenti Quali iPhone hanno Estendi di iOS 27? Estendi è disponibile su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone Air, iPhone 16 e modelli successivi, aggiornati a iOS 27 con Apple Intelligence attiva. Gli iPhone più vecchi non hanno lo strumento Estendi anche se installano iOS 27. Estendi di Apple Intelligence funziona in Italia? Sì. La pagina di supporto di Apple dedicata alla nuova generazione di Apple Intelligence conferma che il fotoritocco avanzato, Estendi compreso, è disponibile per chi si trova nell’Unione europea. Lingua e area geografica dell’iPhone devono essere tra quelle supportate da Apple Intelligence. Come si torna alla foto originale dopo aver usato Estendi su iPhone? Secondo la guida Apple, nell’app Foto si apre l’immagine modificata, si tocca «Modifica», poi «Strumenti» e infine «Ripristina» (Reset). La modifica fatta con Estendi si può annullare anche dopo il salvataggio. Estendi di iOS 27 funziona anche sugli screenshot e sulle foto scaricate? Secondo una prova fatta sulla versione beta di iOS 27, Estendi lavora su qualsiasi immagine salvata nella libreria di Foto, compresi screenshot, immagini scaricate dal web e foto ricevute da altri dispositivi. Non è stato reso noto se Estendi funzioni su Live Photo, foto RAW o ProRAW e video. Estendi su iPhone è gratis? Apple non indica un prezzo per Estendi, ma avverte che possono esserci limiti d’uso senza specificare quali. Secondo una fonte non ufficiale, non confermata da Apple, esiste un tetto giornaliero agli utilizzi che si alza con un abbonamento iCloud+ o Apple One.

Fonte: Apple Support