Allerta arancione in Campania il 21 ottobre: cosa aspettarsi a Salerno

di Redazione ZON

In sintesi. Mercoledì 21 ottobre 2026 la Campania è in allerta arancione per maltempo, confermata dal Dipartimento della Protezione Civile insieme a Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lazio. Sulla Campania, provincia di Salerno compresa, sono attesi rovesci e temporali a tratti intensi, con attenuazione nella notte verso giovedì 22 ottobre. Diversi sindaci del Salernitano hanno chiuso le scuole per rischio idrogeologico.

I punti chiave Il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato l’allerta arancione per mercoledì 21 ottobre 2026 in 4 regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania.

Diversi sindaci del Salernitano, del Napoletano e del Beneventano hanno chiuso le scuole di ogni ordine e grado il 21 ottobre 2026 per rischio idrogeologico.

Le previsioni per la Campania indicano rovesci e temporali a tratti intensi il 21 ottobre 2026, con attenuazione nella notte tra il 21 e il 22 ottobre.

A Jesolo, in provincia di Venezia, un militare di 46 anni è morto per la caduta di un albero sulla sua auto mentre era alla guida.

Ad Albissola Marina, in provincia di Savona, martedì 20 ottobre 2026 sono caduti oltre 350 mm di pioggia in 12 ore.

La Campania resta in allerta arancione per maltempo mercoledì 21 ottobre. Il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato il livello di allerta in quattro regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania. Sedici regioni sono in allerta gialla.

Il quadro riguarda anche la provincia di Salerno. Per il rischio idrogeologico, diversi sindaci del Salernitano, del Napoletano e del Beneventano hanno disposto la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado. L’elenco dei comuni salernitani coinvolti non è stato reso noto nel materiale disponibile.

Cosa aspettarsi a Salerno fino a stanotte

Le previsioni per mercoledì 21 ottobre indicano rovesci e temporali, a tratti intensi, sulla Campania. Gli stessi fenomeni interessano la Calabria tirrenica e la Sicilia orientale. L’attenuazione è prevista nel corso della notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre.

Non sono disponibili dati sulle precipitazioni registrate in provincia di Salerno. Non sono stati comunicati danni o interventi di soccorso nel Salernitano. Per aggiornamenti sulle chiusure delle scuole e sulla viabilità, il riferimento restano i canali ufficiali dei singoli Comuni e della Protezione Civile regionale.

A Jesolo un albero cade su un’auto e uccide un militare

A Jesolo, in provincia di Venezia, un militare di 46 anni è morto a causa del maltempo. Un albero è crollato sulla sua auto mentre l’uomo era alla guida. Le generalità della vittima non sono state rese note.

Il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia restano in allerta arancione. Per le prossime ore sono attesi temporali anche intensi tra le due regioni, con piogge diffuse anche in Lombardia.

I numeri della perturbazione nel resto d’Italia

La perturbazione di origine atlantica ha colpito soprattutto il Nord-Ovest e la fascia tirrenica. In Liguria e Piemonte l’allerta arancione è cessata. Il fronte si sta spostando verso Est.

Località Dato registrato Effetti segnalati Albissola Marina (Savona) oltre 350 mm di pioggia in 12 ore, martedì 20 ottobre allagamenti, piccole esondazioni Isola d’Elba fino a 200 mm di pioggia smottamenti, torrenti esondati, frazioni isolate Latina oltre 150 mm di pioggia allagamenti diffusi Zoagli (Genova) raffiche di Scirocco fino a 106 km/h burrasca nel golfo del Tigullio

A Genova si sono verificati allagamenti nel quartiere di San Fruttuoso e in alcuni sottopassi, oltre a infiltrazioni nella stazione di Genova Principe. In Sardegna, nell’area della Baronia, sono state disposte evacuazioni preventive. Ad Anzio e Nettuno, nel Lazio, le scuole sono rimaste chiuse.

Mareggiate e prossimi aggiornamenti

Il mare è previsto in aumento fino ad agitato o molto agitato tra Liguria e Toscana, con onde fino a 5 metri tra Capo Corso e il largo di Livorno. Una temporanea attenuazione è attesa per giovedì 22 ottobre. Eventuali nuovi bollettini della Protezione Civile per la Campania aggiorneranno il quadro.

Domande frequenti Che allerta meteo c’è oggi a Salerno? Mercoledì 21 ottobre 2026 la Campania, compresa la provincia di Salerno, è in allerta arancione per maltempo. Il livello è stato confermato dal Dipartimento della Protezione Civile. Sono previsti rovesci e temporali a tratti intensi. Le scuole sono chiuse a Salerno il 21 ottobre? Il 21 ottobre 2026 diversi sindaci del Salernitano hanno disposto la chiusura precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado per rischio idrogeologico. L’elenco completo dei comuni salernitani coinvolti non è stato reso noto. Per verificare la chiusura in un singolo comune, il riferimento sono i canali ufficiali del Comune e della Protezione Civile regionale. Quando finisce il maltempo in Campania? Secondo le previsioni per mercoledì 21 ottobre 2026, i temporali in Campania si attenueranno nel corso della notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre. Eventuali nuovi bollettini della Protezione Civile per la Campania potranno aggiornare il quadro. Quali regioni sono in allerta arancione il 21 ottobre 2026? Il 21 ottobre 2026 il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato l’allerta arancione in 4 regioni: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Campania. Altre 16 regioni sono in allerta gialla. In Liguria e Piemonte l’allerta arancione è cessata.

Immagine di repertorio

Fonte: Geopop