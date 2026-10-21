Bonus mamme 2026, domande aperte all’Inps: 60 euro al mese per le lavoratrici madri con almeno due figli

di Redazione ZON

In sintesi. Le lavoratrici madri con almeno due figli possono chiedere all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) il bonus mamme 2026, salito da 40 a 60 euro al mese. Il contributo spetta per ogni mese o frazione di mese lavorato nel 2026, fino a dodici mensilità. L’Inps ha comunicato l’apertura delle domande il 21 ottobre 2026.

I punti chiave Il bonus mamme 2026 dell’Inps vale 60 euro al mese, contro i 40 euro mensili dell’importo precedente.

Il bonus mamme 2026 spetta alle lavoratrici madri con almeno due figli, sia dipendenti sia lavoratrici autonome.

Il bonus mamme 2026 copre al massimo 12 mensilità: con 12 mesi lavorati il totale teorico è 720 euro (60 x 12).

Per il bonus mamme 2026 ogni mese o frazione di mese con rapporto di lavoro o attività autonoma attiva nel 2026 conta come mensilità intera.

Le istruzioni operative del bonus mamme 2026 sono nella circolare Inps n. 106 del 16 ottobre 2026; l’apertura delle domande è stata comunicata il 21 ottobre 2026.

Le lavoratrici madri con almeno due figli possono chiedere all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) il bonus mamme 2026. Vale 60 euro per ogni mese lavorato nel 2026, per un massimo di dodici mensilità. L’apertura delle domande è stata comunicata il 21 ottobre 2026.

Le istruzioni operative sono contenute nella circolare Inps n. 106 del 16 ottobre 2026. La firmano la Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità, la Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali e la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione dell’Inps.

Quanto vale il bonus mamme nel 2026

Il bonus mamme 2026 è un’integrazione al reddito di 60 euro al mese. Secondo l’Inps, il contributo per le lavoratrici madri con almeno due figli nel 2026 passa da 40 a 60 euro mensili.

Voce Importo precedente Bonus mamme 2026 Importo mensile 40 euro 60 euro Mensilità massime nel 2026 non indicato nel materiale 12 Totale teorico con 12 mensilità non indicato nel materiale 720 euro (60 x 12)

Il totale di 720 euro è un semplice calcolo: 60 euro moltiplicati per dodici mesi. Il comunicato dell’Inps cita anche un importo massimo complessivo, ma il testo a nostra disposizione si interrompe prima della cifra. Per avere il dato esatto bisogna consultare la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026.

Come si calcolano i mesi che danno diritto al bonus mamme

Il bonus mamme 2026 spetta per ciascun mese, o frazione di mese, in cui nel 2026 è attivo il rapporto di lavoro dipendente o l’attività di lavoro autonomo. Anche un mese lavorato solo in parte conta quindi come mensilità intera.

Ecco un esempio. Una lavoratrice assunta il 15 marzo 2026 e ancora in servizio a dicembre 2026 lavora per dieci mesi, da marzo a dicembre. Marzo conta per intero anche se è iniziato a metà. Le mensilità sono dieci, quindi 600 euro. Il calcolo vale se la lavoratrice ha tutti gli altri requisiti fissati dalla circolare.

Un secondo esempio riguarda una lavoratrice autonoma con partita attiva per tutto il 2026. Le mensilità sono dodici, il tetto massimo previsto. In questo caso il totale teorico è 720 euro, salvo eventuali limiti indicati dall’Inps nella circolare.

Chi può chiedere il bonus mamme 2026

Secondo l’Inps, il contributo è destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli. Rientrano sia le lavoratrici con un rapporto di lavoro dipendente sia quelle con un’attività di lavoro autonomo.

Il materiale disponibile non precisa altri requisiti. Mancano i limiti di reddito, l’età massima dei figli e le tipologie di contratto escluse. Questi dettagli sono nella circolare n. 106 del 16 ottobre 2026. Conviene leggerla prima di presentare la domanda.

Come presentare la domanda all’Inps, passo per passo

Le fonti a nostra disposizione confermano che le domande sono aperte. Non riportano però il percorso tecnico: canale di invio, nome del servizio online e credenziali richieste. Di seguito ci sono i passaggi che si possono fare subito con le informazioni certe.

Verifica il requisito dei figli. Il bonus riguarda le lavoratrici madri con almeno due figli.

Il bonus riguarda le lavoratrici madri con almeno due figli. Conta i mesi di lavoro nel 2026. Segna il mese di inizio e, se c’è, quello di fine del contratto o dell’attività autonoma. Ogni frazione di mese vale come mese intero, fino a dodici.

Segna il mese di inizio e, se c’è, quello di fine del contratto o dell’attività autonoma. Ogni frazione di mese vale come mese intero, fino a dodici. Leggi la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026. Contiene requisiti, modalità di domanda e importo massimo.

Contiene requisiti, modalità di domanda e importo massimo. Controlla la notizia del 19 ottobre 2026 sul sito Inps. L’Istituto ha pubblicato le indicazioni sul contributo per le lavoratrici madri con almeno due figli.

L’Istituto ha pubblicato le indicazioni sul contributo per le lavoratrici madri con almeno due figli. Presenta la domanda all’Inps secondo le modalità indicate nella circolare.

Cosa non è ancora chiaro sul bonus mamme 2026

Dal materiale disponibile mancano informazioni utili per chi deve fare domanda. Non è stata resa nota la scadenza per presentare le richieste. Non risultano nemmeno i tempi e le modalità di pagamento.

Non è indicato se il bonus mamme 2026 abbia un tetto legato all’Isee o al reddito. Non è specificato se valgano condizioni diverse per lavoratrici dipendenti e autonome. Le risposte vanno cercate nella circolare Inps n. 106 del 16 ottobre 2026.

Dove chiedere aiuto all’Inps

L’Inps offre uno sportello telematico in videochiamata con un operatore dell’Istituto. Il servizio permette di accedere da remoto agli stessi servizi degli sportelli fisici, ed è utile per chiarire dubbi sui requisiti.

L’Istituto mette a disposizione anche l’app Inps per Android e iOS. Secondo l’Inps, l’app consente l’accesso ai servizi e la gestione delle pratiche.

Cosa succede adesso

Le domande per il bonus mamme 2026 sono aperte dal 21 ottobre 2026, data in cui l’Inps ha comunicato il via libera. Aggiorneremo questa guida con scadenza, canale di invio e tempi di pagamento quando l’Inps renderà disponibili questi dettagli in forma consultabile.