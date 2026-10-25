Che Tempo Che Fa del 25 ottobre 2026: Gino Cecchettin, Giorgia e Charlotte Casiraghi tra gli ospiti di Fabio Fazio

di Redazione ZON

In sintesi. Domenica 25 ottobre 2026 Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio, va in diretta sul Nove e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti ci sono Gino Cecchettin con due interpreti del film Se domani non torno, Charlotte Casiraghi, Giorgia, Teo Teocoli, Roberto Saviano e il virologo Roberto Burioni.

I punti chiave Che Tempo Che Fa va in onda in diretta domenica 25 ottobre 2026 sul Nove e in streaming su discovery+.

Gino Cecchettin è ospite di Che Tempo Che Fa con Filippo Timi e Sabrina Martina, due interpreti del film Se domani non torno diretto da Paola Randi.

Charlotte Casiraghi presenta a Che Tempo Che Fa il saggio La crepa, dedicato al significato e al valore della fragilità.

La cantante Giorgia è ospite di Che Tempo Che Fa dopo l’uscita di G+1, nuova versione dell’album G certificato Disco d’Oro.

Roberto Burioni presenta a Che Tempo Che Fa il saggio Cavernicoli. Perché crediamo alle bugie, al tavolo con 3 giornalisti: Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Ferruccio de Bortoli.

Domenica 25 ottobre 2026 Che Tempo Che Fa torna in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti di Fabio Fazio ci sono Gino Cecchettin, Charlotte Casiraghi, Giorgia, Teo Teocoli e Roberto Saviano.

Gino Cecchettin porta in studio il film Se domani non torno

Il momento più delicato della puntata di Che Tempo Che Fa del 25 ottobre 2026 riguarda Gino Cecchettin. L’occasione è l’uscita al cinema di Se domani non torno, il film diretto da Paola Randi e ispirato al libro di Cecchettin Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia.

Gino Cecchettin arriva nello studio di Fabio Fazio insieme a due interpreti del film Se domani non torno. L’attore Filippo Timi lo interpreta sul grande schermo. L’attrice Sabrina Martina veste i panni di Giulia. Il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. La data di uscita nelle sale non è indicata nelle anticipazioni.

Da Charlotte Casiraghi a Teo Teocoli, gli altri ospiti di Fabio Fazio

Charlotte Casiraghi, membro della Casa Principesca di Monaco, presenta a Che Tempo Che Fa il suo saggio La crepa. Il libro è dedicato al significato e al valore della fragilità. Charlotte Casiraghi presiede l’associazione Les Rencontres Philosophiques de Monaco.

La cantante Giorgia è ospite di Che Tempo Che Fa dopo l’uscita di G+1. Si tratta della nuova versione dell’album G, certificato Disco d’Oro. Giorgia è anche alla conduzione della nuova edizione di X Factor.

Il comico Teo Teocoli porta a Che Tempo Che Fa i personaggi più celebri del suo repertorio, tra cui Peo Pericoli e Felice Caccamo. In scaletta ci sono anche le sue imitazioni di Adriano Celentano, Cesare Maldini, Adriano Galliani e Massimo Moratti.

Il tavolo dell’attualità con Burioni e tre firme del giornalismo

Il virologo Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, è ospite di Che Tempo Che Fa del 25 ottobre 2026 con il saggio Cavernicoli. Perché crediamo alle bugie. Con lui siedono tre giornalisti: Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Ferruccio de Bortoli.

In studio a Che Tempo Che Fa ci sono anche lo scrittore Roberto Saviano, Mara Maionchi e Orietta Berti. Le anticipazioni non indicano i temi dei loro interventi.

Ospite Motivo della presenza Gino Cecchettin, Filippo Timi, Sabrina Martina Film Se domani non torno Charlotte Casiraghi Saggio La crepa Giorgia Album G+1 e conduzione di X Factor Teo Teocoli Personaggi e imitazioni Roberto Burioni Saggio Cavernicoli. Perché crediamo alle bugie Annalisa Cuzzocrea Nuova direttrice di HuffPost Italia Massimo Giannini Editorialista de la Repubblica Ferruccio de Bortoli Editorialista del Corriere della Sera Roberto Saviano, Mara Maionchi, Orietta Berti Non specificato

Cosa sapere prima della puntata del 25 ottobre 2026

Accanto a Fabio Fazio tornano Luciana Littizzetto, con la sua lettura comica dei fatti della settimana, e Filippa Lagerbäck, che introduce le interviste. Il talk show è prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay. L’orario d’inizio della diretta sul Nove non è indicato nelle anticipazioni diffuse.

Domande frequenti Chi sono gli ospiti di Che Tempo Che Fa del 25 ottobre 2026? Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa del 25 ottobre 2026 sono Gino Cecchettin, Filippo Timi, Sabrina Martina, Charlotte Casiraghi, Giorgia, Teo Teocoli, Roberto Burioni e Roberto Saviano. In studio ci sono anche i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Ferruccio de Bortoli, oltre a Mara Maionchi e Orietta Berti. Dove vedere Che Tempo Che Fa del 25 ottobre 2026? Che Tempo Che Fa del 25 ottobre 2026 va in onda in diretta sul Nove ed è disponibile in streaming su discovery+. L’orario d’inizio della diretta non è indicato nelle anticipazioni diffuse. Perché Gino Cecchettin è ospite di Che Tempo Che Fa? Gino Cecchettin è ospite di Che Tempo Che Fa il 25 ottobre 2026 per l’uscita al cinema di Se domani non torno, il film diretto da Paola Randi e ispirato al suo libro Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia. Con Gino Cecchettin arrivano in studio gli attori Filippo Timi e Sabrina Martina. Cosa presenta Charlotte Casiraghi a Che Tempo Che Fa? Charlotte Casiraghi presenta a Che Tempo Che Fa del 25 ottobre 2026 il suo saggio La crepa, dedicato al significato e al valore della fragilità. Charlotte Casiraghi è membro della Casa Principesca di Monaco e presiede l’associazione Les Rencontres Philosophiques de Monaco. Chi interpreta Gino Cecchettin nel film Se domani non torno? Nel film Se domani non torno, diretto da Paola Randi, Gino Cecchettin è interpretato dall’attore Filippo Timi. L’attrice Sabrina Martina veste i panni di Giulia. Il film è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.