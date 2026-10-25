Oroscopo di Paolo Fox per domenica 25 ottobre 2026: Luna in Ariete e Venere amica di Toro, Gemelli e Bilancia

di Redazione ZON

In sintesi. Nell’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox per domenica 25 ottobre 2026 la Luna è nel segno dell’Ariete e risulta favorevole anche a Gemelli, Leone e Acquario. Venere sostiene Toro, Gemelli e Bilancia. Capricorno e Scorpione vivono una domenica più delicata: il primo tra pensieri e preoccupazioni, il secondo con lavoro e finanze da gestire con cautela.

I punti chiave Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 25 ottobre 2026, la Luna è favorevole a quattro segni: Ariete, Gemelli, Leone e Acquario.

Secondo Paolo Fox, il 25 ottobre 2026 Venere sostiene tre segni: Toro, Gemelli e Bilancia.

Per Paolo Fox, il Capricorno vive il 25 ottobre 2026 tra pensieri e preoccupazioni e deve organizzarsi per lunedì 26 ottobre 2026.

Per Paolo Fox, lo Scorpione ha più slancio personale il 25 ottobre 2026, ma lavoro e finanze restano gli ambiti più delicati.

Nell’oroscopo di Paolo Fox del 25 ottobre 2026, Sagittario e Pesci sono i due segni più intraprendenti.

L’oroscopo di Paolo Fox per domenica 25 ottobre 2026 mette al centro la Luna nel segno dell’Ariete e Venere che torna favorevole per Toro, Gemelli e Bilancia. Capricorno e Scorpione vivono una domenica più delicata.

Le previsioni dell’astrologo Paolo Fox per domenica 25 ottobre 2026 arrivano alla redazione in forma di sintesi. Gli estratti disponibili sono dichiaratamente incompleti. Per questo il quadro riportato qui non contiene i voti, le classifiche o i dettagli su amore e lavoro per tutti i segni.

Quali segni hanno la Luna e Venere dalla loro parte

Nell’oroscopo di Paolo Fox del 25 ottobre 2026, la Luna viene indicata come favorevole per quattro segni:

Ariete , che ha la Luna nel proprio segno;

, che ha la Luna nel proprio segno; Gemelli , con Luna positiva;

, con Luna positiva; Leone , che riceve buoni aspetti lunari;

, che riceve buoni aspetti lunari; Acquario, accompagnato da una Luna favorevole.

Venere, il pianeta legato ai sentimenti, nell’oroscopo di Paolo Fox del 25 ottobre 2026 sostiene tre segni. Per il Toro smette temporaneamente di essere contraria. Per i Gemelli torna favorevole. Per la Bilancia rafforza l’amore, soprattutto nelle storie a distanza.

Cosa dice Paolo Fox segno per segno domenica 25 ottobre 2026

La tabella riassume la previsione di Paolo Fox per ciascuno dei dodici segni zodiacali nella giornata di domenica 25 ottobre 2026.

Segno Previsione in sintesi Ariete Luna nel segno, recupero delle energie e nuovo slancio Toro Venere non più contraria, occasione per chiarire questioni di coppia Gemelli Luna e Venere favorevoli, domenica propizia per sentimenti e rapporti Cancro Progetti personali e professionali da seguire entro fine autunno, possibili contenziosi Leone Ricarica di energia grazie alla Luna Vergine Informazioni utili, miglioramenti rispetto al passato, nuove opportunità vicine Bilancia Amore più forte con Venere favorevole, benefici per le relazioni a distanza Scorpione Più slancio personale, ma lavoro e finanze restano delicati Sagittario Giornata dinamica e da protagonista Capricorno Pensieri e preoccupazioni, meglio organizzarsi per il lunedì Acquario Miglioramento generale, difficoltà dei mesi scorsi non del tutto superate Pesci Cielo positivo ed energico, occasione per dimostrare il proprio valore

Quali segni devono stare più attenti il 25 ottobre 2026

Secondo Paolo Fox, il Capricorno vive la domenica del 25 ottobre 2026 con pensieri e preoccupazioni. Il consiglio dell’astrologo è organizzarsi in anticipo, perché il lunedì successivo si annuncia impegnativo.

Per lo Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox del 25 ottobre 2026 segnala un periodo di maggiore slancio personale. Lavoro e finanze restano però, secondo l’astrologo, gli ambiti più delicati.

Per il Cancro, Paolo Fox guarda oltre la singola domenica del 25 ottobre 2026. Entro la fine dell’autunno il segno dovrà concentrarsi su progetti importanti, personali e professionali, e affrontare eventuali contenziosi.

Chi parte con più energia

Nell’oroscopo di Paolo Fox del 25 ottobre 2026, Sagittario e Pesci sono i segni più intraprendenti. Il Sagittario vive una giornata dinamica da protagonista, con prospettive astrologiche che diventano via via più incisive. I Pesci hanno un cielo energico che favorisce l’occasione di farsi valere.

La Vergine, secondo Paolo Fox, riceve il 25 ottobre 2026 informazioni utili e segnali di miglioramento rispetto al passato. L’astrologo indica nuove opportunità come vicine.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento e non ha valore scientifico. Le previsioni di Paolo Fox per lunedì 26 ottobre 2026 non sono ancora disponibili.

Domande frequenti Quali segni sono fortunati domenica 25 ottobre 2026 secondo Paolo Fox? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 25 ottobre 2026, la Luna è favorevole ad Ariete, Gemelli, Leone e Acquario. Venere sostiene Toro, Gemelli e Bilancia. I Gemelli sono l’unico segno che ha a favore sia la Luna sia Venere. Quali segni devono stare attenti il 25 ottobre 2026 per Paolo Fox? Secondo Paolo Fox, il 25 ottobre 2026 il Capricorno vive una domenica di pensieri e preoccupazioni e deve organizzarsi per un lunedì impegnativo. Per lo Scorpione, invece, lavoro e finanze restano gli ambiti più delicati, nonostante lo slancio personale. Com’è l’amore per la Bilancia il 25 ottobre 2026 secondo Paolo Fox? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 25 ottobre 2026, la Bilancia ha Venere favorevole e un amore più forte. L’astrologo indica benefici soprattutto per le relazioni a distanza. In che segno è la Luna domenica 25 ottobre 2026? Nell’oroscopo di Paolo Fox per domenica 25 ottobre 2026, la Luna è nel segno dell’Ariete. Per l’Ariete questo significa recupero delle energie e nuovo slancio.