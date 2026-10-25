Oroscopo Branko del 25 ottobre 2026: Sagittario e Gemelli favoriti in amore, prudenza per Cancro, Leone e Capricorno

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’oroscopo dell’astrologo Branko per domenica 25 ottobre 2026, i segni più favoriti in amore sono Sagittario e Gemelli. Cancro, Leone e Capricorno sono invitati alla prudenza. Lo Scorpione è il segno più indicato per gli affari e Venere compare nelle previsioni di sette segni su dodici. La Luna piena è attesa per lunedì 26 ottobre 2026.

I punti chiave Nell’oroscopo di Branko del 25 ottobre 2026 Sagittario e Gemelli sono i segni più favoriti in amore.

Branko invita Cancro, Leone e Capricorno alla prudenza domenica 25 ottobre 2026.

Venere è il pianeta più citato da Branko il 25 ottobre 2026: compare nelle previsioni di 7 segni su 12.

Lo Scorpione è il segno più indicato per gli affari nell’oroscopo di Branko del 25 ottobre 2026.

Branko colloca la Luna piena a lunedì 26 ottobre 2026 e la cita per 3 segni: Vergine, Capricorno e Toro.

L’oroscopo di Branko per domenica 25 ottobre 2026 premia soprattutto Sagittario e Gemelli, entrambi favoriti in amore. Cancro, Leone e Capricorno ricevono invece inviti alla prudenza.

Nelle previsioni di Branko per il 25 ottobre 2026 il pianeta più citato è Venere. Compare nei pronostici di sette segni su dodici, quasi sempre legata ai sentimenti.

I segni più fortunati in amore domenica 25 ottobre 2026

Sagittario : Branko descrive una domenica splendida per i sentimenti. Venere, Luna, Marte e Giove favoriscono incontri, passione e perfino matrimoni.

: Branko descrive una domenica splendida per i sentimenti. Venere, Luna, Marte e Giove favoriscono incontri, passione e perfino matrimoni. Gemelli : per Branko è una giornata eccellente per amore e affermazione personale, con nuovi legami e molta vitalità. L’avvertimento è di non parlare troppo.

: per Branko è una giornata eccellente per amore e affermazione personale, con nuovi legami e molta vitalità. L’avvertimento è di non parlare troppo. Acquario : secondo Branko Venere apre una fase positiva per amore e matrimonio. Il consiglio è di mettere da parte il lavoro e dedicarsi ai sentimenti.

: secondo Branko Venere apre una fase positiva per amore e matrimonio. Il consiglio è di mettere da parte il lavoro e dedicarsi ai sentimenti. Vergine : Branko vede stelle favorevoli a iniziative e sentimenti, con una determinazione che porta risultati.

: Branko vede stelle favorevoli a iniziative e sentimenti, con una determinazione che porta risultati. Pesci : per Branko Venere favorisce passioni profonde e Giove sostiene la fortuna. Il segno è invitato a scegliere con fiducia la propria strada.

: per Branko Venere favorisce passioni profonde e Giove sostiene la fortuna. Il segno è invitato a scegliere con fiducia la propria strada. Bilancia: Branko segnala il ritorno di Venere nel segno, che rilancia l’amore. Restano possibili tensioni con il partner e in famiglia.

Chi deve fare attenzione secondo Branko il 25 ottobre 2026

Cancro : Branko prevede nervosismo e distrazioni, soprattutto tra le mura di casa. Una tenerezza inattesa dovrebbe comunque migliorare la giornata.

: Branko prevede nervosismo e distrazioni, soprattutto tra le mura di casa. Una tenerezza inattesa dovrebbe comunque migliorare la giornata. Leone : per Branko Giove, Marte e Venere tornano favorevoli, ma le tensioni familiari restano. L’astrologo invita a evitare impulsività e spese azzardate.

: per Branko Giove, Marte e Venere tornano favorevoli, ma le tensioni familiari restano. L’astrologo invita a evitare impulsività e spese azzardate. Capricorno : Branko indica lavoro e famiglia come fronti delicati e chiede cautela nei viaggi. Le sorprese romantiche sono da rimandare a lunedì.

: Branko indica lavoro e famiglia come fronti delicati e chiede cautela nei viaggi. Le sorprese romantiche sono da rimandare a lunedì. Ariete: secondo Branko Luna e Giove portano energia e fortuna per superare gli ostacoli. Venere potrebbe però creare tensioni in amore.

Lavoro e denaro: i segni citati da Branko

Nell’oroscopo di Branko del 25 ottobre 2026 lo Scorpione è il segno più indicato per gli affari. L’astrologo gli attribuisce mente lucida e buone possibilità in trattative, accordi e guadagni. Sul piano sentimentale il segno potrebbe invece avvertire distanza o insoddisfazione.

Per il Toro Branko vede bene lavoro e salute. Annuncia anche nuovi incontri e occasioni di svago, ma avverte che le relazioni potrebbero rivelarsi passeggere.

Per i Pesci l’oroscopo di Branko del 25 ottobre 2026 ipotizza possibili miglioramenti economici legati all’influsso di Venere.

Perché Branko parla della Luna piena di lunedì 26 ottobre

Nelle previsioni per domenica 25 ottobre 2026 Branko colloca la Luna piena al giorno successivo, lunedì 26 ottobre 2026. La cita per tre segni: Vergine, Capricorno e Toro.

Per la Vergine, secondo Branko, la Luna piena porta nuove occasioni amorose e più passione nelle coppie. Per il Capricorno è il momento giusto per le sorprese romantiche rinviate dalla domenica. Per il Toro riaccende la passione.

Le previsioni dettagliate di Branko per lunedì 26 ottobre 2026 non fanno parte del materiale disponibile e saranno oggetto di un aggiornamento separato.

Domande frequenti Quali sono i segni più fortunati oggi 25 ottobre 2026 secondo Branko? Secondo l’oroscopo di Branko per domenica 25 ottobre 2026, i segni più favoriti sono Sagittario e Gemelli, entrambi soprattutto in amore. Sono favoriti nei sentimenti anche Acquario, Vergine, Pesci e Bilancia. Quali segni devono fare attenzione domenica 25 ottobre 2026 per Branko? Nell’oroscopo di Branko del 25 ottobre 2026 Cancro, Leone e Capricorno sono invitati alla prudenza. Per il Cancro sono previsti nervosismo e distrazioni in casa, per il Leone tensioni familiari, per il Capricorno cautela nel lavoro, in famiglia e nei viaggi. L’Ariete deve fare attenzione a possibili tensioni in amore causate da Venere. Qual è il segno migliore per il lavoro il 25 ottobre 2026 secondo Branko? Per Branko lo Scorpione è il segno più indicato per gli affari domenica 25 ottobre 2026, con mente lucida e buone possibilità in trattative, accordi e guadagni. Il Toro, secondo l’astrologo, vede bene lavoro e salute. Quando c’è la Luna piena di ottobre 2026 secondo Branko? Nelle previsioni per il 25 ottobre 2026 l’astrologo Branko colloca la Luna piena a lunedì 26 ottobre 2026. Branko la cita per tre segni: Vergine, Capricorno e Toro, legandola soprattutto all’amore e alla passione.