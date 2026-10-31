Tu si que vales, 31 ottobre 2026: chi conduce, chi giudica e Belen Rodríguez nella sfida di lip-sync

di Redazione ZON

In sintesi. Sabato 31 ottobre 2026 Canale 5 trasmette dalle 21.20 una nuova puntata di Tu si que vales, condotta da Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In giuria siedono Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli giudice del popolo. Belen Rodríguez proclama la coppia vincitrice della sfida di lip-sync tra i giudici.

I punti chiave Canale 5 trasmette la puntata di Tu si que vales sabato 31 ottobre 2026 in prima serata, dalle 21.20.

Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni conducono Tu si que vales nell’edizione 2026.

La giuria di Tu si que vales è composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, con Sabrina Ferilli come giudice del popolo.

Belen Rodríguez, showgirl argentina ed ex conduttrice del programma, proclama la coppia vincitrice della sfida di lip-sync tra i giudici il 31 ottobre 2026.

La puntata di Tu si que vales della settimana precedente al 31 ottobre 2026 ha raccolto 3.471.000 spettatori e il 23,18% di share.

Attenzione: spoiler. Sabato 31 ottobre 2026 Canale 5 trasmette in prima serata, dalle 21.20, una nuova puntata di Tu si que vales. Al centro ci sono i performer in gara per la finale, la gara di lip-sync tra i giudici e Belen Rodríguez nel ruolo di giurata.

Chi conduce e chi giudica Tu si que vales il 31 ottobre

La puntata di Tu si que vales del 31 ottobre 2026 è condotta da Elisabetta Canalis, dall’ex lottatore Alessio Sakara e dall’ex rugbista Martin Castrogiovanni. Il trio guida lo show anche in questa edizione 2026.

La giuria di Tu si que vales è composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli siede accanto a loro come voce del giudizio popolare.

Ruolo Chi Conduzione Elisabetta Canalis, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni Giuria Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi Giudice del popolo Sabrina Ferilli Giurata del lip-sync Belen Rodríguez

Quali numeri vanno in scena: cosa si sa e cosa no

Nella puntata del 31 ottobre 2026 si esibiscono performer arrivati da tutto il mondo e di ogni età. Il loro obiettivo è conquistare il pass per la finale con il voto favorevole della giuria.

Le anticipazioni diffuse finora non indicano i nomi dei concorrenti né il tipo di numeri previsti per sabato 31 ottobre 2026. Non è stato reso noto nemmeno quanti performer saliranno sul palco di Canale 5.

Tu si que vales alterna i momenti comici a storie personali raccontate dai concorrenti. Il programma dedica spazio anche a temi delicati legati alla vita dei protagonisti.

Come funziona la sfida di lip-sync con Belen Rodríguez

Anche sabato 31 ottobre 2026 i giudici di Tu si que vales si sfidano in una gara di lip-sync sulle note di grandi successi della musica. A proclamare la coppia vincitrice è la showgirl argentina Belen Rodríguez, in passato conduttrice del programma.

Nella puntata della settimana precedente la sfida di lip-sync di Tu si que vales ha coinvolto cinque ospiti: Marco Mengoni, Luca Laurenti, Elenoire Casalegno, Alessandro Borghese e Filippo Magnini. I nomi delle star in gara il 31 ottobre 2026 non sono stati comunicati.

Durante la puntata è previsto il ritorno di Giovannino, il personaggio che stuzzica Sabrina Ferilli tra una prova e l’altra.

Gli ascolti che accompagnano la nuova puntata

La puntata di Tu si que vales della settimana precedente al 31 ottobre 2026 ha raccolto 3.471.000 spettatori, con uno share del 23,18%. Con quel risultato il talent di Canale 5 ha vinto la serata del sabato.

I dati di ascolto della puntata del 31 ottobre 2026 saranno disponibili domenica 1° novembre 2026, con la pubblicazione dei numeri Auditel della prima serata.

Domande frequenti A che ora inizia Tu si que vales sabato 31 ottobre 2026? La puntata di Tu si que vales di sabato 31 ottobre 2026 va in onda su Canale 5 in prima serata, dalle 21.20. Chi sono i giudici di Tu si que vales 2026? La giuria di Tu si que vales 2026 è composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli affianca la giuria come voce del giudizio popolare. Chi conduce Tu si que vales nel 2026? Tu si que vales 2026 è condotto da Elisabetta Canalis, dall’ex lottatore Alessio Sakara e dall’ex rugbista Martin Castrogiovanni. Il trio di conduttori guida anche la puntata del 31 ottobre 2026. Che ruolo ha Belen Rodríguez a Tu si que vales il 31 ottobre 2026? Nella puntata di Tu si que vales del 31 ottobre 2026 Belen Rodríguez proclama la coppia vincitrice della sfida di lip-sync tra i giudici. La showgirl argentina in passato è stata conduttrice del programma. Quanti spettatori ha fatto Tu si que vales la settimana prima del 31 ottobre 2026? La puntata di Tu si que vales della settimana precedente al 31 ottobre 2026 ha raccolto 3.471.000 spettatori, con uno share del 23,18%. Con quel risultato il talent di Canale 5 ha vinto la serata del sabato.