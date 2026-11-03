Ascolti tv 2 novembre 2026: I casi di Teresa Battaglia quasi doppia il Grande Fratello Vip

di Redazione ZON

In sintesi. Lunedì 2 novembre 2026 la prima serata tv è andata a Rai 1 con I casi di Teresa Battaglia: 3.616.000 spettatori e 22,5% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale 5 ha raccolto 1.866.000 spettatori e il 16,3%. Terza Rai 3 con Lo stato delle cose (7,8%). Nell’access Affari Tuoi (23,3%) batte La Ruota della Fortuna (21,6%).

Aggiornamenti Aggiornamento del 03/11/2026 alle 10:39 Aggiornamento. Secondo i dati Auditel di lunedì 2 novembre 2026 riportati da Super Guida TV, nell’access Affari Tuoi di Stefano De Martino ha vinto con 4.799.000 spettatori e il 23,3% di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti si è fermata a 4.430.000 spettatori e al 21,6%. In prima serata Lo stato delle cose su Rai 3 ha raccolto 1.117.000 spettatori (7,8%). Seguono Fast & Furious 7 su Italia 1 con 837.000 (5,3%), GialappaShow su Tv8 con 804.000 (5,4%), M – Il figlio del secolo su La7 con 691.000 (4,1%) e Quarta Repubblica su Rete 4 con 652.000 (5,2%). Chiudono Tramite amicizia su Rai 2 con 593.000 (3,3%) e Little Big Italy sul Nove con 516.000 (3%).

I punti chiave La fiction di Rai 1 I casi di Teresa Battaglia ha raccolto 3.616.000 spettatori e il 22,5% di share lunedì 2 novembre 2026.

Il Grande Fratello Vip su Canale 5 ha raccolto 1.866.000 spettatori e il 16,3% di share lunedì 2 novembre 2026.

Il distacco tra I casi di Teresa Battaglia e il Grande Fratello Vip è di 1.750.000 spettatori e 6,2 punti di share.

Il 2 novembre 2026 il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, ha trasmesso la quindicesima puntata dell’edizione 2026.

Gli ascolti delle altre reti generaliste del 2 novembre 2026, tra cui Rai 2, Rai 3, Rete 4, Italia 1 e La7, non erano disponibili al momento della pubblicazione.

Lunedì 2 novembre 2026 la prima serata va a Rai 1. I casi di Teresa Battaglia ha raccolto 3.616.000 spettatori e il 22,5% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale 5 si è fermato a 1.866.000 spettatori e al 16,3%.

Quanto è largo il distacco tra Rai 1 e Canale 5

Il divario tra la fiction di Rai 1 e il reality di Canale 5 è di 1.750.000 spettatori. In termini di share la differenza è di 6,2 punti percentuali. I casi di Teresa Battaglia ha avuto quasi il doppio del pubblico del Grande Fratello Vip.

Rete Programma Spettatori Share Rai 1 I casi di Teresa Battaglia 3.616.000 22,5% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.866.000 16,3%

Chi ha vinto la serata del 2 novembre 2026

La vincitrice è I casi di Teresa Battaglia, la serie di Rai 1 tratta dalla saga letteraria di Ilaria Tuti. La protagonista è Elena Sofia Ricci. Il 2 novembre 2026 andava in onda un episodio della nuova stagione.

Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, ha trasmesso su Canale 5 la quindicesima puntata dell’edizione 2026. Con il 16,3% di share il reality resta nettamente dietro la fiction di Rai 1. Il materiale disponibile non riporta i dati delle puntate precedenti. Non è quindi possibile dire se il programma sia in crescita o in calo.

Cosa manca nei dati Auditel del 2 novembre 2026

Al momento della pubblicazione non sono disponibili i dati delle altre reti generaliste. Mancano gli ascolti di Tramite amicizia, il film del 2023 diretto e interpretato da Alessandro Siani, trasmesso da Rai 2. Mancano anche quelli di Lo stato delle cose di Massimo Giletti su Rai 3 e di Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4.

Non sono stati resi noti nemmeno i numeri di Fast & Furious 7 su Italia 1, della miniserie M – Il figlio del secolo su La7, del GialappaShow su Tv8 e di Little Big Italy sul Nove. Non c’è ancora un esito per la sfida dell’access tra Affari Tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Dove si rivede il Grande Fratello Vip il 3 novembre 2026

Il Grande Fratello Vip torna nel daytime di martedì 3 novembre 2026. La striscia del reality è in programma su Italia 1 alle 13:00 e alle 18:53, e su Canale 5 alle 13:41. Il resto degli ascolti del 2 novembre sarà aggiornato quando verranno diffusi i dati completi.

Domande frequenti Chi ha vinto gli ascolti tv del 2 novembre 2026? La prima serata di lunedì 2 novembre 2026 è stata vinta da I casi di Teresa Battaglia su Rai 1, con 3.616.000 spettatori e il 22,5% di share. Il Grande Fratello Vip su Canale 5 si è fermato a 1.866.000 spettatori e al 16,3%. Quanti spettatori ha fatto il Grande Fratello Vip il 2 novembre 2026? La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, ha raccolto 1.866.000 spettatori e il 16,3% di share lunedì 2 novembre 2026. Il reality è arrivato secondo, dietro la fiction di Rai 1 I casi di Teresa Battaglia. Quanto ha fatto di share I casi di Teresa Battaglia il 2 novembre 2026? L’episodio di I casi di Teresa Battaglia trasmesso da Rai 1 lunedì 2 novembre 2026 ha ottenuto il 22,5% di share con 3.616.000 spettatori. La serie, interpretata da Elena Sofia Ricci, è tratta dalla saga letteraria di Ilaria Tuti. A che ora va in onda il Grande Fratello Vip il 3 novembre 2026? Martedì 3 novembre 2026 la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip va in onda su Italia 1 alle 13:00 e alle 18:53. Su Canale 5 è in programma alle 13:41.