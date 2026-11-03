Forbidden Fruit, anticipazioni dal 9 al 14 novembre 2026: Hasan Ali finge un infarto, Yildiz e Cagatay in crisi

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 dal 9 al 14 novembre 2026, Hasan Ali finge un infarto per riconquistare il figlio Cagatay, che aveva scoperto i suoi boicottaggi aziendali. Yildiz capisce la messinscena ma tace, poi una scenata di gelosia in un locale incrina il matrimonio con Cagatay. Asuman perde una collana di famiglia.

I punti chiave Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì 9 al venerdì 13 novembre 2026 intorno alle 14:10 e sabato 14 novembre 2026 alle 15:30.

Mercoledì 11 novembre 2026 Hasan Ali simula un infarto su suggerimento di Ender, e Cagatay, travolto dai sensi di colpa, lo perdona.

Venerdì 13 novembre 2026 Yildiz, gelosa per una riunione improvvisa di Cagatay, piomba in un locale con Emir e Caner.

Sabato 14 novembre 2026 Hasan Ali e Sahika stringono un patto: Sahika gli regge il gioco in cambio dei suoi privilegi nella holding.

Sabato 14 novembre 2026 Asuman perde una preziosa collana appartenuta alla madre di Feride, presa in prestito dalla cassaforte.

Attenzione: spoiler. Nella settimana dal 9 al 14 novembre 2026 Forbidden Fruit mette alla prova la coppia formata da Yildiz e Cagatay. Hasan Ali finge un infarto per riconquistare il figlio, e una scenata di gelosia in un locale incrina il matrimonio.

La soap turca va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 14:10 e il sabato alle 15:30. Le puntate si possono rivedere gratis su Mediaset Infinity, la piattaforma di Mediaset, dopo aver creato un account.

Giorni Orario su Canale 5 Da lunedì 9 a venerdì 13 novembre 2026 14:10 circa Sabato 14 novembre 2026 15:30

Lunedì e martedì Cagatay scopre il sabotaggio del padre

Lunedì 9 novembre 2026 la famiglia cerca di capire le ragioni del divorzio improvviso tra Hasan Ali e Sahika. Yildiz sospetta che Sahika abbia provato ad avvelenare Hasan Ali. Una vicina racconta di aver visto un’ambulanza e un sacco per cadaveri uscire dalla villa, ma Hasan Ali e Sedai negano tutto.

Nella stessa puntata del 9 novembre Hasan Ali e Feride si commuovono al cimitero ricordando la figlia Ahu. Sahika, senza casa e senza soldi, trova riparo da Ender e Caner e pensa alla vendetta.

Martedì 10 novembre 2026 Sahika prova a piazzare microspie nella nuova villa di Hasan Ali e resta chiusa per caso in una stanza con Omer. Cagatay sospetta che il padre abbia fatto saltare un affare con un’azienda coreana e prepara una trappola con l’aiuto involontario di Sedai. Hasan Ali ordina ai suoi uomini di fermare la persona che Cagatay deve incontrare.

Mercoledì Hasan Ali finge un infarto e Yildiz sceglie il silenzio

Mercoledì 11 novembre 2026 Cagatay scopre i boicottaggi aziendali del padre e rompe con lui. Ender suggerisce a Hasan Ali di simulare un infarto. Cagatay, travolto dai sensi di colpa, corre in ospedale e perdona il padre. Yildiz capisce che è una messinscena, ma non dice nulla al marito per evitare nuovi litigi.

Giovedì 12 novembre 2026 Cansu ottiene un appuntamento con Omer: vuole usarlo per riavvicinarsi a Cagatay. Sahika, ospite di Ender, annuncia durante una cena con Emir e Caner di voler festeggiare il divorzio. Su spinta di Feride arriva Diana, una tata inglese per il piccolo Halit Can. Asuman si sente messa da parte e teme che la donna sia pericolosa.

Venerdì la gelosia di Yildiz esplode in un locale

Venerdì 13 novembre 2026 Sedai racconta a Hasan Ali le serate spensierate di Sahika, e Hasan Ali decide di accelerare il divorzio. Yildiz, gelosa per una riunione improvvisa di Cagatay, piomba in un locale con Emir e Caner. Cagatay, furioso, spiega che stava scegliendo un regalo per lei con la direttrice di una gioielleria. Cansu, presente nel locale con Omer, riesce ad andarsene senza farsi vedere.

Sabato una collana di famiglia mette nei guai Yildiz e Asuman

Sabato 14 novembre 2026 Zehra provoca Hasan Ali sul ritorno di Sahika. Hasan Ali affronta Sahika nel suo ufficio e annuncia di voler sposare Ender, poi si pente dell’uscita. Alla fine Hasan Ali e Sahika fanno un patto: Sahika gli regge il gioco in cambio dei suoi privilegi nella holding.

Nella puntata del 14 novembre Asuman perde una preziosa collana appartenuta alla madre di Feride, presa in prestito dalla cassaforte. Yildiz e la madre cercano di ritrovarla e di nascondere l’accaduto. Il gioielliere che l’aveva realizzata la riceve e avvisa Feride, che tace per dare alla nuora una dura lezione.

Domande frequenti A che ora va in onda Forbidden Fruit su Canale 5 dal 9 al 14 novembre 2026? Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì 13 novembre 2026 intorno alle 14:10. Sabato 14 novembre 2026 la soap turca va in onda alle 15:30. Dove si possono rivedere le puntate di Forbidden Fruit? Le puntate di Forbidden Fruit si possono rivedere gratis su Mediaset Infinity, la piattaforma di Mediaset. Per accedere è necessario creare un account. Hasan Ali ha davvero un infarto in Forbidden Fruit? No, nella puntata di Forbidden Fruit dell’11 novembre 2026 Hasan Ali simula un infarto su suggerimento di Ender per riconquistare il figlio Cagatay. Cagatay corre in ospedale e perdona il padre. Yildiz capisce che è una messinscena ma non dice nulla al marito per evitare nuovi litigi. Perché Yildiz è gelosa di Cagatay in Forbidden Fruit? Nella puntata di Forbidden Fruit del 13 novembre 2026 Yildiz è gelosa per una riunione improvvisa di Cagatay e piomba in un locale con Emir e Caner. Cagatay, furioso, spiega che stava scegliendo un regalo per Yildiz con la direttrice di una gioielleria. Cosa succede alla collana di Feride in Forbidden Fruit? Nella puntata di Forbidden Fruit del 14 novembre 2026 Asuman perde una preziosa collana appartenuta alla madre di Feride, presa in prestito dalla cassaforte. Il gioielliere che l’aveva realizzata la riceve e avvisa Feride, che però tace per dare una dura lezione.