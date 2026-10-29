Forbidden Fruit, puntata del 29 ottobre: Sahika chiude a chiave Çagatay e Yildiz e Cansu appicca un incendio
In sintesi. Nell’episodio 143 della quarta stagione della soap turca Forbidden Fruit, trasmesso da Canale 5 giovedì 29 ottobre 2026, Sahika chiude a chiave Çagatay e Yildiz nella loro camera da letto per farli riavvicinare, dopo aver svuotato la villa. Mentre i due coniugi sono intrappolati nella camera, Cansu appicca un incendio alla villa.
I punti chiave
- L’episodio 143 di Forbidden Fruit 4 è andato in onda su Canale 5 giovedì 29 ottobre 2026.
- Sahika convince tutti gli abitanti della villa a trovarsi un impegno fuori casa per la sera.
- Sahika chiude a chiave Çagatay e Yildiz nella loro camera da letto e poi va a cena fuori con Hasan Ali.
- Cansu appicca un incendio alla villa mentre Çagatay e Yildiz sono chiusi nella camera.
- L’episodio 143 di Forbidden Fruit è disponibile in replica streaming attraverso il video pubblicato da Mediaset.
Attenzione: spoiler. Nell’episodio 143 di Forbidden Fruit 4, trasmesso da Canale 5 giovedì 29 ottobre, Sahika chiude a chiave Çagatay e Yildiz nella loro camera da letto per costringerli a ritrovarsi.
Come Sahika organizza la serata per Çagatay e Yildiz
Nella soap turca Forbidden Fruit, Sahika vuole che Çagatay e Yildiz tornino vicini. Per riuscirci, Sahika convince tutti gli abitanti della villa a trovarsi un impegno fuori casa per la sera.
Con la casa ormai vuota, Sahika chiude Çagatay e Yildiz a chiave nella camera da letto. I due coniugi restano così soli, senza possibilità di uscire.
Completata la trappola, anche Sahika lascia la villa: la donna va a cena fuori con Hasan Ali.
Cosa succede mentre Çagatay e Yildiz sono chiusi in camera
Il piano di Sahika si trasforma in un pericolo nell’episodio 143 di Forbidden Fruit. Mentre Çagatay e Yildiz sono intrappolati nella camera chiusa a chiave, Cansu appicca un incendio alla villa.
La sintesi della puntata del 29 ottobre non chiarisce come Çagatay e Yildiz reagiscano all’incendio. Non chiarisce nemmeno le ragioni che spingono Cansu ad agire.
Dove rivedere la puntata di Forbidden Fruit del 29 ottobre
L’episodio 143 di Forbidden Fruit 4, andato in onda su Canale 5 giovedì 29 ottobre, è disponibile in replica streaming attraverso il video pubblicato da Mediaset.
|Serie
|Stagione
|Episodio
|Data
|Canale
|Forbidden Fruit
|4
|143
|giovedì 29 ottobre
|Canale 5
L’orario di messa in onda della puntata del 29 ottobre non è stato indicato nel materiale disponibile. Le conseguenze dell’incendio appiccato da Cansu restano da scoprire nei prossimi episodi di Forbidden Fruit su Canale 5.
Domande frequenti
Cosa succede nella puntata di Forbidden Fruit del 29 ottobre?
Nell’episodio 143 di Forbidden Fruit 4, trasmesso da Canale 5 il 29 ottobre 2026, Sahika chiude a chiave Çagatay e Yildiz nella loro camera da letto per costringerli a ritrovarsi. Mentre i due coniugi sono intrappolati, Cansu appicca un incendio alla villa.
Perché Sahika chiude Çagatay e Yildiz in camera in Forbidden Fruit?
In Forbidden Fruit, Sahika vuole che Çagatay e Yildiz tornino vicini. Per questo, nell’episodio 143, Sahika fa uscire tutti gli abitanti della villa e chiude a chiave i due coniugi nella loro camera da letto.
Chi appicca l’incendio alla villa in Forbidden Fruit?
Nell’episodio 143 di Forbidden Fruit, andato in onda su Canale 5 il 29 ottobre 2026, è Cansu ad appiccare un incendio alla villa. Le ragioni di Cansu e la reazione di Çagatay e Yildiz, chiusi in camera, non sono chiarite nella sintesi della puntata.
Dove posso rivedere la puntata di Forbidden Fruit del 29 ottobre?
L’episodio 143 di Forbidden Fruit 4, trasmesso da Canale 5 il 29 ottobre 2026, è disponibile in replica streaming attraverso il video pubblicato da Mediaset.
Immagine di repertorio
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