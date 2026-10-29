Forbidden Fruit, puntata del 29 ottobre: Sahika chiude a chiave Çagatay e Yildiz e Cansu appicca un incendio

Nell’episodio 143 di Forbidden Fruit 4, trasmesso da Canale 5 il 29 ottobre 2026, Sahika chiude a chiave Çagatay e Yildiz nella loro camera da letto per costringerli a ritrovarsi. Mentre i due coniugi sono intrappolati, Cansu appicca un incendio alla villa.

In Forbidden Fruit, Sahika vuole che Çagatay e Yildiz tornino vicini. Per questo, nell’episodio 143, Sahika fa uscire tutti gli abitanti della villa e chiude a chiave i due coniugi nella loro camera da letto.

Chi appicca l’incendio alla villa in Forbidden Fruit?

Nell’episodio 143 di Forbidden Fruit, andato in onda su Canale 5 il 29 ottobre 2026, è Cansu ad appiccare un incendio alla villa. Le ragioni di Cansu e la reazione di Çagatay e Yildiz, chiusi in camera, non sono chiarite nella sintesi della puntata.