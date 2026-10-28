Forbidden Fruit, la puntata del 28 ottobre 2026: Ömer cacciato da Adana trova ospitalità da Hasan Ali
In sintesi. Nell’episodio 142 di Forbidden Fruit 4, trasmesso da Canale 5 mercoledì 28 ottobre 2026, Ömer viene cacciato da Adana dal padre e trova ospitalità da Hasan Ali. Yildiz affronta Cansu in albergo e sospetta che sia stata ingaggiata da Ender e Sahika, mentre Ender porta a Hasan Ali un prezioso oggetto d’antiquariato.
I punti chiave
- La puntata di Forbidden Fruit 4 trasmessa da Canale 5 mercoledì 28 ottobre 2026 è l’episodio numero 142 della soap turca.
- Nell’episodio 142 di Forbidden Fruit, Ömer viene cacciato da Adana dal padre e trova ospitalità da Hasan Ali.
- Nell’episodio 142 di Forbidden Fruit, Yildiz affronta Cansu nella sua stanza d’albergo e sospetta che Cansu sia stata ingaggiata da Ender e Sahika per separarla da Çağatay.
- Nell’episodio 142 di Forbidden Fruit, Ender, che si sente messa in secondo piano da Sahika, porta un prezioso oggetto d’antiquariato nell’ufficio di Hasan Ali per regalarglielo.
- L’episodio 142 di Forbidden Fruit 4 è disponibile in replica streaming attraverso il video ufficiale di Mediaset.
Nella puntata di Forbidden Fruit 4 trasmessa da Canale 5 mercoledì 28 ottobre 2026, Ömer viene cacciato da Adana dal padre e trova ospitalità da Hasan Ali. È l’episodio numero 142 della soap turca.
|Serie
|Episodio
|Data
|Canale
|Forbidden Fruit 4
|142
|Mercoledì 28 ottobre 2026
|Canale 5
Ömer lascia Adana e trova un tetto da Hasan Ali
Nella puntata del 28 ottobre 2026 di Forbidden Fruit, Ömer deve fare i conti con la decisione del padre, che lo allontana da Adana. A tendergli la mano è Hasan Ali, che gli offre ospitalità. Le ragioni precise della cacciata non emergono dal materiale disponibile sull’episodio.
Yildiz scopre chi potrebbe esserci dietro Cansu
Nell’episodio 142 di Forbidden Fruit, Yildiz raggiunge Cansu nella sua stanza d’albergo e la affronta senza mezzi termini. Dal confronto emerge un sospetto che lascia Yildiz senza parole: Cansu potrebbe essere stata ingaggiata da Ender e Sahika.
Secondo questa ipotesi, l’obiettivo dell’ingaggio di Cansu sarebbe separare Yildiz da Çağatay. Nella puntata del 28 ottobre 2026 si tratta ancora di un sospetto: la trama non conferma in modo definitivo il coinvolgimento di Ender e Sahika.
Ender gioca la carta del regalo con Hasan Ali
In Forbidden Fruit, Ender si sente messa in secondo piano da Sahika. Per rimediare, nella puntata del 28 ottobre 2026 acquista un prezioso oggetto d’antiquariato e lo porta di persona nell’ufficio di Hasan Ali, con l’intenzione di regalarglielo. Come reagisca Hasan Ali al dono non è stato anticipato.
Dove rivedere la puntata di Forbidden Fruit
L’episodio 142 di Forbidden Fruit 4, andato in onda su Canale 5 il 28 ottobre 2026, è disponibile in replica streaming attraverso il video ufficiale di Mediaset. L’orario esatto di messa in onda non è indicato nel materiale a disposizione.
Le prossime puntate di Forbidden Fruit diranno se Yildiz troverà conferme sul ruolo di Cansu e come cambierà la posizione di Ömer ora che vive sotto il tetto di Hasan Ali.
Domande frequenti
Cosa succede nella puntata di Forbidden Fruit del 28 ottobre 2026?
Nell’episodio 142 di Forbidden Fruit 4, trasmesso da Canale 5 il 28 ottobre 2026, Ömer viene cacciato da Adana dal padre e trova ospitalità da Hasan Ali. Nella stessa puntata Yildiz affronta Cansu in albergo ed Ender porta un oggetto d’antiquariato a Hasan Ali.
Perché Ömer va a vivere da Hasan Ali in Forbidden Fruit?
Nella puntata di Forbidden Fruit del 28 ottobre 2026, Ömer viene allontanato da Adana dal padre e Hasan Ali gli offre ospitalità. Le ragioni precise della cacciata di Ömer non sono state rese note.
Chi ha ingaggiato Cansu in Forbidden Fruit?
Nell’episodio 142 di Forbidden Fruit, Yildiz sospetta che Cansu sia stata ingaggiata da Ender e Sahika per separarla da Çağatay. Nella puntata del 28 ottobre 2026 si tratta però solo di un sospetto: la trama non conferma il coinvolgimento di Ender e Sahika.
Dove posso rivedere la puntata di Forbidden Fruit del 28 ottobre 2026?
L’episodio 142 di Forbidden Fruit 4, andato in onda su Canale 5 il 28 ottobre 2026, è disponibile in replica streaming attraverso il video ufficiale di Mediaset.
Immagine di repertorio
ARTICOLO PRECEDENTE
Money Road 3: cos’è il reality di Caressa e quando arriva su Sky
Lascia un commento