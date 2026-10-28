Forbidden Fruit, la puntata del 28 ottobre 2026: Ömer cacciato da Adana trova ospitalità da Hasan Ali

In sintesi. Nell’episodio 142 di Forbidden Fruit 4, trasmesso da Canale 5 mercoledì 28 ottobre 2026, Ömer viene cacciato da Adana dal padre e trova ospitalità da Hasan Ali. Yildiz affronta Cansu in albergo e sospetta che sia stata ingaggiata da Ender e Sahika, mentre Ender porta a Hasan Ali un prezioso oggetto d’antiquariato.