Money Road 3: cos’è il reality di Caressa e quando arriva su Sky

di Redazione ZON

In sintesi. La terza stagione di «Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo», il reality Sky Original condotto da Fabio Caressa e prodotto da Blu Yazmine, debutterà nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Fabio Caressa l’ha annunciata il 28 ottobre 2026 con un video sui social di Sky. I casting per i nuovi concorrenti sono già aperti.

I punti chiave Fabio Caressa ha annunciato la terza stagione di «Money Road» il 28 ottobre 2026 con una clip sui canali social ufficiali di Sky.

La terza stagione di «Money Road» debutterà nel corso del 2027, in esclusiva su Sky e in streaming su Now.

Sky non ha ancora comunicato la data di messa in onda della terza stagione di «Money Road».

«Money Road» è un reality Sky Original prodotto da Blu Yazmine, in cui un gruppo di viaggiatori difende un montepremi comune da offerte individuali e dilemmi morali.

I casting per la terza stagione di «Money Road» sono aperti e le informazioni per candidarsi sono sul sito bluyazmine.it/moneyroad.

«Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo» avrà una terza stagione. Il 28 ottobre 2026 il conduttore Fabio Caressa lo ha annunciato con una clip sui canali social ufficiali di Sky. Il reality arriverà su Sky e in streaming su Now, e i casting per i nuovi concorrenti sono già aperti.

Il video con cui Caressa ha chiuso le voci sullo stop

Prima dell’annuncio di Fabio Caressa, in rete circolavano titoli allarmistici e commenti preoccupati. Molti appassionati di «Money Road» temevano che Sky avesse fermato definitivamente la produzione. Il video del 28 ottobre 2026 gioca proprio su questi timori.

Nella clip Fabio Caressa legge dal telefono alcuni commenti e titoli comparsi sul web e simula un tono dimesso, come se stesse per dare una brutta notizia. Poi cambia registro:

«Ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte, anche se sono difficili, e bisogna fare queste scelte con coraggio. Io ho provato a resistere, ma di fronte a certe tentazioni… come fai? Alla fine ogni scelta ha le sue conseguenze. Insomma, l’avete capito?»

A quel punto Fabio Caressa indossa il gilet che i fan del programma conoscono bene e scioglie ogni dubbio: «La terza stagione di “Money Road” è in arrivo. Siete pronti a cedere alla tentazione?».

Come funziona la sfida di Money Road

«Money Road» è un reality Sky Original prodotto da Blu Yazmine e condotto da Fabio Caressa. Un gruppo di viaggiatori affronta un percorso in situazioni estreme, partendo da un campo base. In palio c’è un montepremi comune.

Il cuore del gioco è psicologico. Durante il viaggio il montepremi comune di «Money Road» viene messo alla prova da offerte individuali e dilemmi morali. Ogni concorrente deve decidere se intascare un vantaggio personale o proteggere il gruppo. Il claim ufficiale lo riassume così: «Ogni tentazione ha un prezzo».

Per la terza stagione Sky e Blu Yazmine promettono un nuovo itinerario, un gruppo inedito di viaggiatori e nuovi bivi strategici. La domanda resta la stessa: nelle prove estreme i partecipanti sceglieranno l’individualità o lo spirito di squadra?

Quando arriva la terza stagione su Sky e Now

La terza stagione di «Money Road» debutterà nel corso del 2027, in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Al momento Sky non ha comunicato una data di messa in onda precisa.

Restano da conoscere anche altri dettagli sulla nuova edizione di «Money Road»:

la destinazione del nuovo viaggio;

il numero dei concorrenti;

l’entità del montepremi;

il periodo delle riprese.

Come partecipare ai casting di Money Road 3

I casting per la terza stagione di «Money Road» sono aperti. Tutte le informazioni per candidarsi si trovano sul sito della casa di produzione Blu Yazmine, all’indirizzo bluyazmine.it/moneyroad. L’annuncio non specifica requisiti, scadenze o limiti geografici per le candidature: chi vuole provarci, anche dalla Campania, deve verificarli direttamente sul sito.

Domande frequenti Quando esce Money Road 3 su Sky? La terza stagione di «Money Road» debutterà nel corso del 2027, in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Al 28 ottobre 2026 Sky non ha comunicato una data di messa in onda precisa. Money Road è stato cancellato? No, «Money Road» non è stato cancellato. Il 28 ottobre 2026 il conduttore Fabio Caressa ha smentito le voci su uno stop della produzione e ha annunciato la terza stagione con un video sui canali social ufficiali di Sky. Come partecipare ai casting di Money Road 3? I casting per la terza stagione di «Money Road» sono aperti. Le informazioni per candidarsi si trovano sul sito della casa di produzione Blu Yazmine, all’indirizzo bluyazmine.it/moneyroad, dove vanno verificati anche requisiti e scadenze. Come funziona il reality Money Road di Fabio Caressa? In «Money Road» un gruppo di viaggiatori affronta un percorso in situazioni estreme partendo da un campo base, con in palio un montepremi comune. Durante il viaggio ogni concorrente riceve offerte individuali e deve scegliere se intascare un vantaggio personale o proteggere il montepremi del gruppo. Dove si può vedere Money Road? «Money Road» è un reality Sky Original che va in onda su Sky ed è disponibile in streaming su Now. Anche la terza stagione, prevista nel 2027, sarà in esclusiva su Sky e Now.