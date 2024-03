Pechino Express, parte stasera l’11^ edizione

di Riccardo Manfredelli

Parte stasera su Sky Uno e in streaming su NowTv l’undicesima edizione di “Pechino Express”: confermatissimo alla conduzione Costantino della Gherardesca, affiancato quest’anno da Gianluca Fru (al secolo Gianluca Colucci) del collettivo The Jackal.

Nel corso delle dieci puntate previste, le otto coppie in gara percorreranno “La rotta del Dragone”, come recita il sottotitolo della trasmissione prodotta da Banijay Italia, cinquemila chilometri di Asia Meridionale dal Vietnam allo Sri Lanka, senza mezzi di trasporto e con un budget di un euro al giorno. La coppia vincitrice, quella che nel corso dell’avventura avrà mostrato maggiore intraprendenza, resistenza fisica e spirito di adattamento, devolverà l’intero montepremi ad una Ong operante in una delle zone visitate durante il viaggio.

Le coppie di “Pechino Express” 2024

Chi giungerà a Sigiriya, tappa finale del viaggio? Ecco le otto coppie dell’undicesima edizione di “Pechino Express”

I Caressa sono Fabio e sua figlia Eleonora.

I Pasticceri sono i fratelli Damiano e Massimiliano Carrara

I Fratm sono Artem e Antonio Orefice, tra i protagonisti della serie-fenomeno giovanile “Mare Fuori”

I Romagnoli sono Paolo Cevoli e sua Elisabetta Garuffi

I Brillanti sono Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, colleghi e amici di lunga data.

I Giganti sono Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, ex sciatore alpino lui ed ex pallavolista lei.

Le Amiche sono Maddalena Corvaglia (showgirl ed ex Velina) e Barbara Petrillo (showgirl e attrice)

Italia-Argentina è un clasico tra Antonella Fiordelisi (influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 7) ed Estefania Bernal (finalista a Miss Universo 2016, oggi modella e showgirl)