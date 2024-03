Sanremo 2025, Amadeus ha ricevuto la proposta della Rai

di Riccardo Manfredelli

Il futuro televisivo di Amadeus è certamente in Rai ma lontano da Sanremo: secondo le ultime indiscrezioni, in questi giorni si sarebbero fatti sempre più fitti gli incontri tra il conduttore e i piani alti di Viale Mazzini per discutere il nuovo contratto che legherà il deus ex machina degli ultimi cinque Festival della Canzone Italiana alla televisione pubblica.

Sul piatto l’ad Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi avrebbero messo la conferma dell’access prime-time con la staffetta tra Affari Tuoi e I Soliti Ignoti oltre ad uno show di prima serata, previsto per l’inizio della prossima stagione televisiva, da condividere e costruire insieme a Fiorello. Sull’ipotesi, invero, lo showman siciliano (in onda tutti i giorni con Viva Rai2!) ha nicchiato, confessando ad Amadeus la volontà di prendersi una “pausa di riflessione” dopo la fine della seconda edizione del suo mattin-show prevista a maggio. ,

E su Sanremo 2025? I risultati delle ultime edizioni sono sotto gli occhi di tutti: Viale Mazzini avrebbe quindi proposto ad Amadeus la conduzione e direzione artistica delle prossime due edizioni della kermesse. Lui, almeno al momento, sembra fermo sulle sue convinzioni: per il Festival prossimo venturo si dovrà cercare un nuovo maestro di cerimonie.