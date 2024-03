Pellezzano, disagi al traffico: Morra chiarisce il punto

di Antonio Jr. Orrico

𝟕 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐚 𝟖𝟔𝟔,𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐜𝐢𝐚𝐬𝐜𝐮𝐧𝐨, 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐦𝐦𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐚 𝟔𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐢, comminati per violazione dell’art.21 comma 2 codice della strada nei confronti delle ditte che sul territorio di Pellezzano stanno eseguendo lavori su più cantieri provocando notevoli disagi alla circolazione stradale.

L’Amministrazione Comunale guidata dal 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐫𝐚 usa il pugno duro contro le violazioni del citato articolo del codice della strada che recita testualmente “𝐶ℎ𝑖𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑖 𝑜 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑣𝑒𝑖𝑐𝑜𝑙𝑖 𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑑𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑡𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑙𝑖 𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑠𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑡𝑡𝑒”.

Una prescrizione normativa che, considerate le numerose contestazioni da parte degli automobilisti, non sembra essere rispettata da parte delle ditte che stanno operando sia per conto di Enel (Soigea) che per conto di Openfibra.

“Il nostro territorio – spiega il 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗠𝗼𝗿𝗿𝗮 – è interessato da diversi cantieri aperti per conto di Enel che si stanno ultimando. Inoltre, sono iniziati i lavori di ripristino dello status quo ante a Capezzano a via Fravita, via Filanda e via della Quercia e a Cologna a via Stella via Aldo Moro e via Martin Luther King”.

La richiesta

“Nella giornata odierna – chiarisce il Primo Cittadino – siamo più volte intervenuti attraverso l’ufficio tecnico e il Comando di Polizia Municipale chiedendo alle ditte che stanno eseguendo i lavori lungo la strada provinciale (in possesso delle autorizzazioni rilasciate dalla provincia in qualità di proprietaria della strada) di 𝒎𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒇𝒖𝒏𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒈𝒍𝒊 𝒊𝒎𝒑𝒊𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒇𝒐𝒓𝒊𝒄𝒊 𝒈𝒊𝒂̀ 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒓𝒆 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒐𝒓𝒆 9 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒊𝒏𝒐 per consentire di far defluire più velocemente il traffico di veicoli diretti a Salerno negli orari di punta”.

“Purtroppo i lavori in atto stanno provocando anche la formazione di buche e disconnessione sui tratti stradali interessati, tanto è vero che i competenti organismi stanno continuamente segnalando le situazioni di pericolo per raccomandare agli automobilisti di prestare la massima attenzione. Sull’argomento rimarremo vigili e, se necessario, continueremo ad irrogare le dovute sanzioni in caso di ulteriori eventuali violazioni del codice della strada. 𝑵𝒐𝒏 𝒍𝒂𝒔𝒄𝒆𝒓𝒆𝒎𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒊 𝒈𝒍𝒊 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒔𝒕𝒊. Ci schieriamo al loro fianco per tutelarli e per fare in modo che si possano concludere i lavori in atto nel più breve tempo possibile.” precisa ancora Morra.

La situazione, ad ogni modo, resta sotto controllo.