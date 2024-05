Salerno, ruba in un supermercato: fermato

di Antonio Jr. Orrico

Il 7 maggio u.s., personale dell’Ufficio Prevenzione Generale ha proceduto all’arresto di un cittadino georgiano, M. M. per il reato di rapina impropria, in quanto secondo la polizia giudiziaria operante, l’indagato, previo impossessamento della merce in danno del supermercato Lidl, occultata all’interno di uno zaino, per un valore di euro 164, tentava di darsi alla fuga aggredendo con spintoni e calci il personale di sicurezza.