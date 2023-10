Pontecagnano, rapina al Lidl: presi due malfattori

di Antonio Jr. Orrico

Un colpo già punito. La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Salerno hanno arrestato due malviventi. Questi ultimi avrebbero rapinato, lo scorso sabato sera, il supermercato Lidl di Pontecagnano Faiano. Come riportato dal quotidiano “La Città“, oggi in edicola, si tratterebbe di un 44enne originario di Brindisi, ma residente a Montecorvino Pugliano, e di un 22enne originario di Pontecagnano Faiano.

I due avrebbero fatto irruzione nello store poco prima dell’ora di chiusura. Entrambi erano armati ed a volto coperto, e hanno minacciato il commesso, facendosi consegnare il contante custodito in cassa pari a circa 6 mila €. Ogni momento della rapina, però, sarebbe stato ripreso dalle videocamere della videosorveglianza, le quali avrebbero immortalato ogni singolo momento della rapina. Le videocamere sono state installate appositamente sia all’interno che all’esterno del negozio.

I Carabinieri hanno identificato entrambi i rapinatori a Fuorni, nei pressi di un noto bar della zona. Ammanettati e condotti in caserma per le formalità di rito, i due non hanno avuto scampo. Molto probabilmente, però, l’indagine potrebbe non essere finita qui. Infatti, i due uomini fermati per la rapina potrebbero essere collegati direttamente alle tre rapine compiute nel giro di un’ora a Salerno solo una settimana fa. Si tratterebbe, infatti, degli stessi artefici.