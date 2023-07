Montecorvino Pugliano, perseguita l’ex moglie: uomo finisce ai domiciliari

di Rita Milione

In data 2 luglio, i Carabinieri della Stazione di Montecorvino Pugliano (SA) hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno (SA) su richiesta di questa Procura della Repubblica – nei confronti di C. C. per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie.