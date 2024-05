Battipaglia, viaggia con documenti falsi: arrestato

di Antonio Jr. Orrico

In data 8 maggio, il personale del Commissariato di Battipaglia ha proceduto all’arresto di P. C. per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi, in quanto, secondo la polizia giudiziaria operante, a seguito di controllo, sarebbe stato trovato in possesso di documento di identità valido per l’espatrio falso.