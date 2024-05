Eurovision Song Contest 2024, stasera l’esordio di Angelina Mango

di Riccardo Manfredelli

Nel corso della Seconda Semifinale l’Italia si esibirà per sedicesima: Angelina Mango debutterà questa sera, diretta italiana su Raidue dalle 21.00, all’Eurovision Song Contest con “La Noia”, canzone vincitrice del settantaquattresimo Festival di Sanremo, già qualificata per la Finalissima di sabato 11 maggio.

Per il girone eliminatorio, invece, saliranno sul palco della Malmo Arena altri quindici Paesi di cui solamente dieci potranno continuare la loro corsa al microfono di cristallo dell’Eurovision Song Contest.

C’è particolare attesa per l’esibizione di Israele dopo che, ieri sera, le prove della cantante Eden Golan sono state duramente contestate dal pubblico presente, che tra i fischi chiedeva la liberazione della Palestina e un immediato cessate il fuoco. Proprio a causa di ciò che Israele sta perpetrando all’interno della Striscia di Gaza, ufficialmente in risposta all’attacco del gruppo terroristico Hamas dello scorso 7 ottobre, la partecipazione del Paese all’Eurovision Song Contest è rimasta in bilico fino all’ultimo: sciolta favorevolmente la riserva, l’attenzione dell’EBU si è quindi spostata sulla canzone; “Hurricane”, il brano che questa sera Eden Golan eseguirà a Malmo non è la prima scelta della delegazione eurovisiva israeliana. Inizialmente si era optato per “Dancing Forever” ed “October Rain”, entrambe scartate perché contrarie, soprattutto la seconda, a una clausola fondamentale del regolamento dell’Eurovision Song Contest per cui le canzoni in gara non possono contenere riferimenti politici (e “October Rain” faceva, sin dal titolo, esplicito riferimento ai fatti del 7 ottobre).