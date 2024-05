Baronissi, aperta ufficialmente la “Città della Medicina”

di Antonio Jr. Orrico

Aperta ufficialmente questa mattina, a Baronissi, la grande infrastruttura di “Città della Medicina“. 35.000 mq urbanizzati per l’insediamento, nell’area residuale (200.000 mq), di un polo biomedicale e di ricerca. Sarà in posizione attigua alla Facoltà di Medicina dell’Università di Salerno, che sarà l’unico nel Mezzogiorno d’Italia. I lavori per la realizzazione della infrastruttura, finanziati interamente dalla Regione Campania, e il successivo insediamento biomedicale cambiano di fatto il volto della città.

La nuova arteria stradale penetra nella Facoltà di Medicina collegando via Allende e largo Tre Pizzi con via Fondo Pagano a pochi metri dal Comune di Fisciano. Ci sarà una pista ciclabile. Ci sarà poi un cunicolo sotterraneo per la sistemazione dei sottoservizi, area parcheggio di 80 auto e 15 moto, 70 punti luce led. Saranno presenti attraversamenti pedonali illuminati, aree a verde in parte videosorvegliate per 5.000 mq e un giardino uliveto. L’ingresso e il viale principale dell’opera sono intitolati a Trotula de Ruggiero. Si tratta della donna emblema della Scuola Medica Salernitana, in omaggio alla rinomata Accademia Medica, la prima dell’Occidente.

Gianfranco Valiante, sindaco di Baronissi, ha ringraziato tutti: “Un grazie al Magnifico Rettore della Università di Salerno prof. Vincenzo Loia per la straordinaria vicinanza e condivisione, grazie a “Felco” la impresa realizzatrice dell’opera e grazie ai nostri Funzionari comunali – arch. Alfonso Landi, ing. Maurizio De Simone, arch. Fiorenzo Manzo – che hanno seguito con perizia e passione il corso dei lavori.“

Il primo cittadino ha poi concluso: “Un ringraziamento davvero speciale alla Regione Campania, in persona del Presidente Vincenzo De Luca, che ha interamente sostenuto il costo dell’opera e ha condiviso, sostenendoci sempre, idea progettuale e realizzazione dell’opera.“