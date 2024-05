Pellezzano, James Senese in concerto il prossimo 30 Maggio

di Antonio Jr. Orrico

In una delle tappe del suo “Stiamo Cercando il Mondo Tour”, 𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐒𝐞𝐧𝐞𝐬𝐞 approda a Pellezzano per una performance coinvolgente ed evocativa. Una serata indimenticabile con il leggendario maestro del sassofono, vera icona nel mondo del jazz e della world music.

Il concerto si terrà 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢̀ 𝟑𝟎 𝐌𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒, alle ore 21.00, presso l’Eremo del Santo Spirito di Pellezzano. “È un vero onore per il nostro territorio ospitare un artista di fama internazionale del calibro di James Senese, conosciuto in tutto il panorama artistico e musicale per le sue indiscusse doti di compositore e sassofonista. Un artista a tutto tondo, che si colloca nello spazio che questa Amministrazione sta dedicando alla crescita artistica e culturale del proprio territorio, la cui valorizzazione sta conoscendo uno sviluppo di tutto rispetto anche nell’ambito del riconoscimento di Pellezzano “Città Turistica.” ha dichiarato il Sindaco 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐫𝐚.

“La presenza del Maestro partenopeo Gaetano Senese, in arte James Senese qui a Pellezzano rappresenta sicuramente un valore aggiunto al livello di crescita culturale che il nostro territorio sta ottenendo grazie a una serie di iniziative di grande coinvolgimento. Le indiscusse qualità del Maestro Senese, nel tempo, hanno permesso di creare un ponte tra culture diverse, favorendo il dialogo e la comprensione reciproca tra i popoli. Per cui, la sua musica può essere anche interpretata, soprattutto di questi tempi, come un messaggio di pace nel mondo.” ha aggiunto il Consigliere 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐑𝐚𝐠𝐨 con delega alla cultura.

Il concerto si svolge all’interno degli eventi del 𝐏𝐎𝐂 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐀𝐍𝐈𝐀 𝟐𝟎𝟏𝟒-𝟐𝟎𝟐𝟎, un programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.

Per raggiungere la location dell’evento, il Comune di Pellezzano ha disposto un 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐧𝐚𝐯𝐞𝐭𝐭𝐚 che partirà dalle ore 19.00 dal parcheggio Medaglia D’Oro Vincenzo Pastore adiacente al PalaLongo. Il concerto avrà una disponibilità di posti limitata.