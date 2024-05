Morto il presidente iraniano Ebrahim Raisi

di Rita Milione

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il Ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian sono morti a causa di un incidente aereo. L’incidente è avvenuto, probabilmente a causa del maltempo, in una zona impervia al confine con l’Azerbaigian. Più dettagliatamente, il luogo dell’incidente è il villaggio di Khoilar-Kalam situato a circa 100 chilometri da Tabriz. Le squadre di ricerca hanno trovato parti dell’ala e della pala del velivolo su una collina.

La notizia, ufficializzata nel corso della notte dalla tv di stato, era stata anticipata dal capo della Mezzaluna Rossa iraniana, Pir Hossein Kolivand che aveva dichiarato al canale televisivo IRIB: “Quando è stata scoperta la posizione dell’elicottero precipitato, non è stata trovata alcuna traccia di passeggeri vivi”. A bordo, oltre al presidente e al ministro, c’erano il governatore della provincia dell’Azerbaigian orientale Malek Rahmati, l’imam della città di Tabriz Mohammad Ali Ale Hashem e alcuni membri dei loro entourage.

Presidente iraniano Ebrahim Raisi

Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, conosciuto semplicemente come Ebrahim Raisi o Ebraim Raisi è stato un politico e magistrato iraniano, 8º presidente dell’Iran dal 3 agosto 2021 al 19 maggio 2024, giorno della sua morte. Genero del leader della preghiera del venerdì di Mashhad e del santuario dell’Imam Reza, Ahmad Alamolhoda, Raisi è stato visto spesso come il favorito per succedere ad Ali Khamenei come leader supremo. Considerato un intransigente nella politica iraniana, la presidenza di Raisi ha visto uno stallo nei negoziati con gli Stati Uniti sul piano d’azione globale congiunto (JCPOA) e proteste su larga scala in tutto il Paese alla fine del 2022, innescate dalla morte di Mahsa Amini il 16 settembre.