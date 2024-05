Passaporto, da luglio si potrà fare alle Poste

di Rita Milione

A partire da luglio 2024 la società Poste Italiane progressivamente estenderà in tutta Italia il servizio che permette di fare e rinnovare il passaporto direttamente all’ufficio postale. L’idea era che l’iniziativa si sarebbe poi allargata a tutti i Comuni sotto i 15mila abitanti, ma i piani sono cambiati: tutti gli uffici postali forniranno il servizio, e l’estensione a tutto il territorio nazionale partirà a luglio di quest’anno.

L’annuncio è arrivato direttamente dal direttore generale di Poste, Giuseppe Lasco: “Questo servizio interesserà progressivamente gli uffici postali di tutta Italia, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri”.

Così, già da diversi mesi Poste italiane ha lanciato una sperimentazione in Emilia Romagna, in particolare in 31 uffici in provincia di Bologna. Entro fine maggio, i Comuni coinvolti saranno 130. L’idea era che l’iniziativa si sarebbe poi allargata a tutti i Comuni sotto i 15mila abitanti, ma i piani sono cambiati: tutti gli uffici postali forniranno il servizio, e l’estensione a tutto il territorio nazionale partirà a luglio di quest’anno.

Poste Italiane SpA, originariamente nota come Ente Poste Italiane (EPI), derivava dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in ente pubblico economico, convertita in società per azioni nel 1998. E’ un’impresa pubblica che si occupa di servizi postali, bancari (tramite il Patrimonio BancoPosta), finanziari e di telecomunicazione, di telematica pubblica e di operazioni di riscossione e pagamento e di raccolta del risparmio postale emesso da Cassa depositi e prestiti (CDP), e assistita dalla garanzia dello Stato italiano.