Passaporti, da dicembre si potranno ritirare alle Poste

di Rita Milione

Da dicembre sarà possibile ritirare i passaporti negli uffici postali e anche i servizi delle Agenzie delle Entrate. Sono queste le prossime tappe di sviluppo del Progetto Polis per i comuni con meno di 15.000 abitanti, anticipati dal condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al TG Poste.

“Al momento – ha detto Lasco – stiamo già erogando servizi dell’Inps, certificati anagrafici e giudiziari. A partire da dicembre anche l’ufficio postale potrà erogare il passaporto, mentre da febbraio rilasceremo le carte di identità elettroniche e i servizi dell’Agenzia delle Entrate”.

Il progetto Polis, presentato a gennaio alla presenza delle massime cariche dello Stato, procede a ritmi elevati anche nella costituzione della più grande rete nazionale di aree di coworking, con 250 siti messi a disposizione da Poste Italiane in tutto il Paese, si sottolinea in una nota e Lasco dice che: “Vogliamo dare a persone, aziende e professionisti l’opportunità di usare questi spazi”. Questi spazi – ha concluso – non saranno solo nelle grandi città dove i player del settore sono già presenti ma soprattutto nelle realtà medio-piccole, per contribuire allo sviluppo sociale ed economico di tutto il Paese”.

Poste Italiane SpA, originariamente nota come Ente Poste Italiane (EPI), derivava dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in ente pubblico economico, convertita in società per azioni nel 1998. E’ un’impresa pubblica che si occupa di servizi postali, bancari (tramite il Patrimonio BancoPosta), finanziari e di telecomunicazione, di telematica pubblica e di operazioni di riscossione e pagamento e di raccolta del risparmio postale emesso da Cassa depositi e prestiti (CDP), e assistita dalla garanzia dello Stato italiano.