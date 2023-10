Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 26 ottobre 2023

di Annamaria Postiglione

Nuove Anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi 26 ottobre 2023. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi anche oggi regalerà liti e storie d’amore ai telespettatori.

Nelle scorse puntate abbiamo assistito allo ”sblocco” di Maurizio nei confronti di Elena che, dopo tanti appuntamenti, è riuscita a strappare un bacio a stampo al cavaliere. La reazione in studio è stata ovviamente molto forte poichè i due sono stata attaccati sia da Gemma che da Tina e Gianni.

Discussioni ancora anche per Marco che è stato accusato da Barbara e Roberta di essere falso e moscio. Il cavaliere dopo aver visto la dama che stava frequentando scivolargli via per colpa di Alessio; ha cercato di giustificarsi scatenando le ire delle storiche dame del programma.

Aurora torna single intanto. Dopo un mese di frequentazione chiude la conoscenza per incompatibilità.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi

Al centro studio dovremmo avere Silvio e Donatella. I due, dopo una piccola incomprensione, avevano continuato la loro conoscenza senza problemi fino ad oggi. La dama infatti, in una intervista, ha spiegato di esser preoccupata per la poca pensione che sia lei che il cavaliere prendono; con il dubbio di non riuscire ad arrivare a fine mese. Sarà questo il motivo del litigio che porterà i due ad una dura scissione e alla decisione di non frequentarsi più?