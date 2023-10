Partiti per il viaggio premio i 5 neodiplomati di Pellezzano

di Rita Milione

Sono partiti questa mattina per Bergamo e Brescia i 5 neodiplomati di Pellezzano per il viaggio premio alla scoperta delle due città nominate Capitali della Cultura Italiana 2023. Ad accompagnarli, Chiara Raimo Assessore alle Politiche Giovanili e Marco Rago Consigliere di maggioranza con delega alla Cultura.

I neodiplomati meritevoli sono: Alessandro Giordano, Anna Ragusa, Nicole Memoli, Angela Galluzzi, Samuele Bisogno che si sono distinti ottenendo il massimo dei voti (100 con lode) alla prova finale degli ultimi esami di Stato.

“Mi congratulo – ha detto il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra – con questi ragazzi che sono stati in grado di eccellere negli studi. Per loro un meritato premio che li aiuterà nella loro crescita formativa e culturale”.

“Anche quest’anno – ha detto l’Assessore Raimo – ritorna l’opportunità per i neodiplomati di vivere un’esperienza formativa dal punto di vista sociale e in grado di arricchire il proprio bagaglio culturale. Un modo per renderli partecipi nelle attività extrascolastiche alla scoperta delle bellezze del nostro Bel Paese”.

“Sarà sicuramente un’esperienza formativa per questi giovani – ha aggiunto il Consigliere Rago – accompagnarli nelle due Città nominate Capitali della Cultura Italiana consentirà loro di avere un approccio didattico, oltre che di svago, con tutti i luoghi che visiteranno”.

Il viaggio è stato promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili retto dall’Assessore Raimo e i 5 neodiplomati che vi hanno preso parte hanno mostrato grande entusiasmo sin dalla partenza, pronti ad immergersi e a farsi contaminare dalla cultura, dagli usi e dalle tradizioni delle due Capitali Italiane della Cultura 2023.