La prossima edizione di X Factor sarà condotta da Giorgia?

di Riccardo Manfredelli

Stando a un’indiscrezione la cantante avrebbe detto sì a Sky, che per la sua ultima(?) edizione di X Factor rinnova anche la giuria: arrivano Lauro, La Furia e Iezzi, torna Manuel Agnelli (pigmalione dei Maneskin)

Dopo aver affiancato Amadeus nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, Giorgia potrebbe presto tornare a vestire i panni di conduttrice: secondo un’indiscrezione lanciata da FQ Magazine Sky avrebbe scelto proprio la voce di “E poi”, brano di cui quest’anno si festeggia il trentennale della pubblicazione, come conduttrice della prossima edizione di X Factor, la diciottesima della storia italiana del programma, in partenza a settembre.

Ma non è finita qui: nuova dovrebbe essere anche l’intera giuria del talent (il cui format l’anno prossimo tornerà ufficialmente sul mercato, causa scadenza dei diritti Sky, con Nove che lo ha già adocchiato): al posto di Fedez, Ambra, Morgan e Dargen d’Amico al tavolo dei giudici arriveranno, salvo sorprese dell’ultimo minuto, Manuel Agnelli (un ritorno, è stato lui a scommettere per primo sui Maneskin nel 2017) Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, tornata recentemente al successo in coppia con la sorella Chiara e già giudice dell’ultima edizione di “Drag Race Italia” su Paramount Plus.