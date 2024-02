Pellezzano, premio “Eccellenza Italiana” di Assotutela conferito al Sindaco Morra

di Rita Milione

Senato della Repubblica: premio “Eccellenza Italiana” di Assotutela conferito al Primo Cittadino di Pellezzano Francesco Morra. La dichiarazione del Sindaco di Pellezzano:

“Ringrazio sentitamente il Presidente di 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥 𝐄𝐦𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨, che attraverso la sua Associazione, ha individuato nella mia figura istituzionale una 𝑬𝒄𝒄𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒛𝒂 𝑰𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏𝒂. Il premio è stato ritirato dal mio 𝐕𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐌𝐮𝐫𝐢𝐧𝐨, che ha fatto le mie veci nel corso della cerimonia di consegna dei premi, che si è tenuta nella giornata odierna presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica a Roma. Sette i Sindaci premiati.

Un riconoscimento che mi onora e che rappresenta un orgoglio per l’intera Comunità di Pellezzano. E’ grazie al lavoro e all’impegno che quotidianamente svolgo al servizio dei miei concittadini se ho avuto il pregio di essere insignito di una così prestigiosa onorificenza. Un premio, che contribuirà a darmi una ulteriore spinta a fare sempre meglio per il bene della Cittadinanza. Assotutela in questi anni ha premiato illustri personalità del mondo dello spettacolo, della musica, delle istituzioni, della medicina e dello Stato quali il già Ministro Rotondi, il già Presidente Scalfaro, il Senatore Giulio Andreotti, Amedeo Minghi, Pietro Orlandi, le Fiamme Gialle (Guardia di Finanza), le Fiamme Oro, i Carabinieri, nonché i Vigili del Fuoco e il 115. Tra i personaggi illustri premiati figurano anche Fabrizio Frizzi, Giancarlo Magalli e tanti altri, che si sono contraddistinti per l’impegno profuso a favore della società.

Entrare a far parte di questa schiera di prestigiosi nomi è un’emozione indescrivibile, che mi premia anche per i sacrifici fatti nel corso della mia carriera istituzionale. Un premio che dedico anche alla mia famiglia, che mi ha permesso di crescere educandomi con valori e principi di profonda e sincera solidarietà umana”, conclude il Primo Cittadino di Pellezzano.