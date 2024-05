Salerno, “Pedalando per la Città”: varato il dispositivo traffico

di Rita Milione

Si terrà domenica 12 maggio la trentesima edizione di Pedalando per la Città, tradizionale appuntamento della primavera salernitana, uno degli eventi più attesi ed apprezzati dai cittadini. La pedalata in bicicletta con bambini, appassionati, famiglie, atleti e con gli sportivi di ogni età è organizzata dall’Associazione Amici del Sacro Cuore con il sostegno dell’Amministrazione Comunale. La manifestazione si svolge come sempre su di un percorso cittadino interamente chiuso al traffico.

L’ordinanza varata dal Comune di Salerno prevede la chiusura al traffico di diverse vie cittadine: in particolare, Piazza della Concordia sarà interdetta al traffico dalla colonna obelisco fino all’area di parcheggio lungo il Lungomare Tafuri e verso il Lungomare Colombo, inclusa la zona fino a Via Leucosia per entrambi i lati della strada. La chiusura sarà effettiva dalle 6:00 del mattino fino al termine dell’evento. Divieto di transito a partire dalle 09:30 (e fino al termine della manifestazione), invece, sul Lungomare Tafuri, Lungomare Marconi e Lungomare Colombo estendendosi fino a Via Leucosia.