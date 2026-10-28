Attività automatiche su Perplexity: come creare un’Automation in Computer, passo per passo

di Redazione ZON

In sintesi. Per programmare un’attività automatica su Perplexity si usano le Automations di Perplexity Computer, che il 29 settembre 2026 hanno sostituito le Scheduled Tasks. Un’automazione si crea descrivendola a Computer in linguaggio naturale, dal pulsante «New Automation» nella sezione «Automations» o da una conversazione esistente. Servono un abbonamento attivo e crediti, consumati a ogni esecuzione.

I punti chiave Le Automations di Perplexity Computer hanno sostituito le Scheduled Tasks il 29 settembre 2026 e sono descritte nel changelog di Perplexity del 5 ottobre 2026.

Un’automazione di Perplexity Computer si crea in 3 modi: descrivendola a Computer, dal pulsante «New Automation» o chiedendo di ripetere una conversazione già aperta.

Un’automazione di Perplexity può partire a un orario fisso oppure da un evento in Slack, Gmail, Outlook, Linear o GitHub.

Ogni esecuzione di un’automazione di Perplexity consuma crediti; secondo fonti secondarie, a ottobre 2026 il piano Max include 10.000 crediti al mese.

Con Computer sul web le automazioni girano nel cloud a PC spento, mentre con Portable Computer il PC deve restare acceso con l’app aperta.

Per programmare un’attività automatica su Perplexity si usano le Automations di Perplexity Computer, che il 29 settembre 2026 hanno sostituito le Scheduled Tasks. Ci sono due strade principali. La prima è descrivere a Computer, in linguaggio naturale, il lavoro da fare e ogni quanto ripeterlo. La seconda è aprire la sezione «Automations» e scegliere «New Automation». Servono un abbonamento attivo e i crediti, perché ogni esecuzione li consuma.

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Cosa sono le Automations di Perplexity e chi può usarle

Le Automations sono agenti che lavorano in modo continuativo. Partono da sole a un orario stabilito oppure quando si verifica un evento in un’app collegata. Perplexity le ha annunciate il 29 settembre 2026 e le ha descritte nel changelog del 5 ottobre 2026.

Un’automazione può usare Memory, Skills e connettori. Riparte dai risultati delle esecuzioni precedenti e può fermarsi per chiedere la tua conferma prima di un’azione importante. Ha a disposizione gli stessi strumenti, connettori e subagenti di una normale conversazione con Computer. I subagenti sono gli agenti di supporto a cui Computer affida parti del lavoro.

Secondo il blog ufficiale, ripreso da fonti secondarie, le Automations sono disponibili per chiunque usi Computer. Computer però richiede un abbonamento attivo. Le pagine ufficiali consultate sono solo in inglese: i nomi di menu e pulsanti in questa guida sono quindi quelli inglesi. Le versioni italiane non sono state rese note.

Come creare un’automazione descrivendola a Computer

È il metodo consigliato dalla guida ufficiale di Perplexity. Non c’è un modulo da compilare: scrivi cosa vuoi e Computer ti propone una pianificazione.

Apri «Computer» dalla barra laterale sinistra. Nella casella di input descrivi l’attività ricorrente e la frequenza con parole tue, per esempio «Ogni giorno feriale alle 8 riassumi… e mandami i punti salienti via email». Leggi la pianificazione proposta da Computer e controlla cosa farà l’attività. Prendi nota dell’avviso sui crediti: Computer ricorda che ogni esecuzione li consuma. Approva per creare l’attività. Apri la dashboard «Automations»: l’attività compare lì, con l’orario della prossima esecuzione.

Un dettaglio utile: una richiesta da fare una sola volta a un’ora precisa, come «ricordamelo alle 16», non diventa un’attività ricorrente. Computer la gestisce come un’attesa singola. Per ottenere un’automazione devi indicare una ripetizione, per esempio «ogni giorno» o «ogni lunedì».

Come creare un’automazione dal pulsante New Automation

Se preferisci impostare tutto a mano, parti dalla dashboard. La trovi alla voce «Automations» nella barra laterale sinistra oppure all’indirizzo perplexity.ai/computer/automations. Le normali conversazioni con Computer restano invece sotto perplexity.ai/computer/tasks.

Apri la sezione «Automations». Seleziona «New Automation». Scrivi le istruzioni: cosa deve fare l’automazione, con quali dati, che risultato ti aspetti. Scegli come deve partire: a un orario fisso oppure in risposta a un evento. Collega gli account e i Projects che servono all’automazione.

Attenzione a una differenza tra le fonti ufficiali. Blog e changelog parlano del pulsante «New Automation». La guida del centro assistenza, più vecchia, chiama invece questo punto di ingresso «Create an automation» e lo colloca come casella in fondo alla dashboard. Se non trovi uno dei due nomi, cerca l’altro.

Come trasformare una conversazione in un’attività ricorrente

Esiste un terzo modo, comodo quando hai appena ottenuto il risultato che ti serve. Dentro una conversazione già aperta con Computer, chiedi di ripetere quel lavoro, per esempio «esegui questo ogni mattina». Computer ne pianifica la versione ricorrente, che poi trovi nella dashboard «Automations».

Un esempio concreto di automazione a orario

Perplexity usa questo caso per spiegare le automazioni programmate. Una richiesta da scrivere nella casella di Computer potrebbe essere:

«Ogni lunedì alle 8 controlla i prezzi dei concorrenti, confrontali con quelli della settimana precedente, aggiorna il foglio di confronto e riassumi le differenze rilevanti.»

La frase contiene tutto quello che serve: la frequenza (ogni lunedì), l’orario (le 8), il compito (controllare e confrontare), dove salvare il risultato (il foglio) e cosa vuoi leggere alla fine (un riassunto delle differenze).

Un altro uso previsto da Perplexity è la sorveglianza delle cose in sospeso. Puoi creare un’automazione che ti segnali un aggiornamento atteso e non arrivato, o una scadenza passata senza che nessuno sia intervenuto. A ogni esecuzione Computer confronta le cose in sospeso con quello che è successo dall’esecuzione precedente.

Come far partire un’automazione quando arriva un’email o un messaggio

Oltre all’orario, un’automazione può essere avviata da un evento in Slack, Gmail, Outlook, Linear o GitHub. Puoi aggiungere condizioni per restringere gli eventi che contano. L’esempio ufficiale: far partire l’automazione solo per le email di un certo mittente che chiedono una decisione.

Per farlo devi collegare l’account dell’app interessata quando crei l’automazione. Nelle aziende gli amministratori possono configurare i permessi dei connettori, limitando cosa Computer può leggere e quali azioni può compiere.

Come mettere in pausa, riattivare o eliminare un’automazione

Nella dashboard «Automations» le attività sono divise in tre gruppi: «Active», «Paused» e «Completed».

Apri la dashboard «Automations». Individua la riga dell’attività e apri il menu «Actions». Seleziona «Pause» per sospenderla. Seleziona «Enable» quando vuoi riattivarla. Seleziona «Delete» solo se vuoi eliminarla definitivamente.

Comando Cosa fa Si può annullare? «Pause» Sospende l’automazione e conserva pianificazione e cronologia Sì, con «Enable» «Enable» Riattiva un’automazione in pausa Sì, con «Pause» «Delete» Elimina l’automazione per sempre No

Per ogni automazione puoi rivedere istruzioni, stato e cronologia delle esecuzioni. La cronologia mostra anche cosa ha fatto partire ogni esecuzione e cosa ha prodotto Computer.

Bisogna lasciare il computer acceso?

Dipende da quale Computer usi. Con la versione sul web le attività girano nel cloud, quindi il portatile può restare spento. Quando succede qualcosa di rilevante ricevi una notifica, e il risultato completo resta salvato nella sessione dell’attività.

Con Portable Computer, cioè Computer eseguito sul tuo PC, la situazione cambia. Secondo il changelog del 5 ottobre 2026, ripreso da fonti secondarie, le attività ricorrenti girano solo se l’app è aperta e il PC è acceso e non in sospensione.

Versione Dove gira l’automazione PC acceso? Computer sul web Nel cloud Non serve Portable Computer Sul tuo PC Sì, con l’app aperta e senza sospensione

Le fonti consultate citano solo il web. Non risulta se le Automations si possano creare o gestire dalle app per iPhone e Android.

Quanto costa usare le Automations

Ogni esecuzione consuma crediti, e Computer lo ricorda prima che tu confermi l’attività. Perplexity non ha reso noto quanti crediti costi in media un’esecuzione, né se esista un numero massimo di automazioni attive. Non sono state pubblicate nemmeno le frequenze minime possibili, per esempio ogni ora.

Secondo fonti secondarie che citano il centro assistenza, a ottobre 2026 il piano Max include 10.000 crediti al mese, mentre i piani Pro per privati non includono crediti mensili. Le stesse fonti sostengono che i crediti si consumano solo quando l’automazione lavora, non mentre aspetta un evento. Sono dati da controllare sulla pagina dei piani del tuo account.

Nei piani Enterprise ogni attività programmata ha un proprio modello di intelligenza artificiale. Se quel modello non è più disponibile per l’organizzazione, l’esecuzione passa al modello predefinito di Computer. Il modello salvato in un Project vale per le nuove sessioni, non per le esecuzioni programmate.

Errori comuni e avvertenze

Confondere Automations e Perplexity Tasks. Le vecchie Perplexity Tasks (ricerche programmate, riassunti giornalieri, avvisi di prezzo) non si gestiscono da Computer ma dalle impostazioni delle notifiche. Vanno eliminate una alla volta: non c’è la cancellazione multipla.

Le vecchie Perplexity Tasks (ricerche programmate, riassunti giornalieri, avvisi di prezzo) non si gestiscono da Computer ma dalle impostazioni delle notifiche. Vanno eliminate una alla volta: non c’è la cancellazione multipla. Usare «Delete» al posto di «Pause». L’eliminazione è definitiva. Se vuoi solo fermare un’automazione, mettila in pausa.

L’eliminazione è definitiva. Se vuoi solo fermare un’automazione, mettila in pausa. Sottovalutare le automazioni avviate da email. Un’automazione che parte da un messaggio lascia che contenuti non affidabili mettano in moto un agente. Il rischio è la prompt injection, cioè istruzioni malevole nascoste nei contenuti. Conviene attivare la verifica prima delle azioni importanti.

Un’automazione che parte da un messaggio lascia che contenuti non affidabili mettano in moto un agente. Il rischio è la prompt injection, cioè istruzioni malevole nascoste nei contenuti. Conviene attivare la verifica prima delle azioni importanti. Cercare i nomi sbagliati. Il centro assistenza parla ancora di «Scheduled Tasks in Computer», mentre blog e changelog usano «Automations». Fai fede a quello che vedi nell’interfaccia.

Che fine fanno le vecchie Scheduled Tasks

Le Scheduled Tasks create prima del 29 settembre 2026 compaiono nella sezione «Automations». Puoi migrarle una per una: quando ne apri una, ti viene proposto il passaggio al nuovo sistema.

Perplexity aggiorna Computer di frequente e la documentazione ufficiale non è ancora allineata sui nomi dei pulsanti. Se qualcosa non corrisponde a questa guida, controlla la dashboard «Automations» e l’ultimo changelog di Perplexity: è lì che vengono annunciate le modifiche.

Domande frequenti Come si crea un’automazione su Perplexity Computer? Un’automazione su Perplexity Computer si crea descrivendo a Computer, in linguaggio naturale, l’attività e la frequenza, poi approvando la pianificazione proposta. In alternativa si apre la sezione «Automations» e si seleziona «New Automation», oppure si chiede di ripetere il lavoro di una conversazione già aperta con Computer. Bisogna lasciare il PC acceso perché le automazioni di Perplexity funzionino? Con Perplexity Computer sul web le automazioni girano nel cloud, quindi il PC può restare spento. Con Portable Computer, cioè Computer eseguito sul proprio PC, le attività ricorrenti girano solo se l’app è aperta e il PC è acceso e non in sospensione, secondo il changelog del 5 ottobre 2026 ripreso da fonti secondarie. Quanto costano le Automations di Perplexity? Ogni esecuzione di un’automazione di Perplexity Computer consuma crediti e richiede un abbonamento attivo. Perplexity non ha reso noto quanti crediti costi in media un’esecuzione. Secondo fonti secondarie che citano il centro assistenza, a ottobre 2026 il piano Max include 10.000 crediti al mese, mentre i piani Pro per privati non includono crediti mensili. Un’automazione di Perplexity può partire quando arriva un’email? Sì, un’automazione di Perplexity Computer può essere avviata da un evento in Slack, Gmail, Outlook, Linear o GitHub, collegando l’account dell’app quando si crea l’automazione. Si possono aggiungere condizioni, per esempio far partire l’automazione solo per le email di un certo mittente che chiedono una decisione. Che fine fanno le vecchie Scheduled Tasks di Perplexity? Le Scheduled Tasks di Perplexity create prima del 29 settembre 2026 compaiono nella sezione «Automations» di Computer. Si possono migrare una per una: aprendone una, viene proposto il passaggio al nuovo sistema.

Fonte: Perplexity – Blog ufficiale · Perplexity – Changelog ufficiale · Perplexity Help Center – Scheduled Tasks in Computer · Perplexity Help Center – Delete scheduled tasks · Perplexity Help Center – Computer for Enterprise · AlphaSignal · Powerdrill Blog (secondaria, cita le pagine ufficiali) · RuntimeWire · Releasebot (aggregatore di changelog)