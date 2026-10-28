Congelamento degli ovociti, open day a Salerno il 31 ottobre: esami gratuiti, crioconservazione a pagamento

di Redazione ZON

In sintesi. Il 31 ottobre 2026 in via Vicinanza 16 a Salerno si tiene un open day sul congelamento degli ovociti (social freezing), promosso dal Centro di Fecondazione Assistita di Napoli con il Centro Alesan e rivolto alle donne tra 18 e 35 anni. Consulenza ginecologica, ecografia pelvica ed esame dell’AMH sono gratuiti; la crioconservazione è a pagamento.

I punti chiave L’open day sul congelamento degli ovociti si tiene il 31 ottobre 2026 in via Vicinanza 16 a Salerno.

Secondo il comunicato dei promotori, durante l’open day sono gratuiti la consulenza ginecologica, l’ecografia pelvica con conta dei follicoli antrali e il prelievo per il dosaggio dell’ormone antimulleriano (AMH).

Il congelamento degli ovociti non è gratuito: il comunicato parla di «prezzi calmierati», ma le tariffe non sono state rese note.

L’iniziativa sul social freezing a Salerno è rivolta, secondo il comunicato, alle donne tra i 18 e i 35 anni.

Per informazioni sull’open day del 31 ottobre 2026 a Salerno il comunicato indica il numero WhatsApp 376 237 5794.

Il 31 ottobre, in via Vicinanza 16 a Salerno, si terrà un open day sul congelamento degli ovociti, il cosiddetto social freezing. Saranno gratuite la consulenza ginecologica, l’ecografia pelvica e il prelievo per valutare la riserva ovarica. L’iniziativa è annunciata in un comunicato stampa inviato alla redazione.

Chi organizza l’open day sul social freezing a Salerno

Il comunicato presenta l’open day come l’evento di apertura della nuova sede salernitana del Centro di Fecondazione Assistita diretto dal medico Raffaele Petta. Lo stesso testo indica il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli come promotore, in collaborazione con il Centro Alesan.

La sede indicata per l’appuntamento è via Vicinanza 16, a Salerno. Il comunicato non specifica gli orari di apertura. Non dice nemmeno se occorra prenotare o se i posti siano limitati.

Quali esami sono gratuiti e cosa invece si paga

Secondo il comunicato, durante l’open day saranno offerti gratuitamente questi servizi:

consulenza ginecologica;

ecografia pelvica con conta dei follicoli antrali;

prelievo di sangue per il dosaggio dell’ormone antimulleriano (AMH), usato per stimare la riserva ovarica.

Il congelamento degli ovociti non è gratuito. Il comunicato spiega che, su richiesta, la procedura potrà essere eseguita a «prezzi calmierati». Le tariffe non sono state rese note.

A chi si rivolge il congelamento degli ovociti

Il comunicato indica come destinatarie le donne tra i 18 e i 35 anni. Il centro collega l’iniziativa al calo delle nascite e all’aumento dei casi di sterilità. Tra le cause cita l’età sempre più alta in cui le donne cercano una gravidanza, legata a ragioni professionali, economiche e affettive.

Sempre secondo il comunicato, la fertilità femminile è massima tra i 20 e i 30 anni. Oltre i 32-33 anni una gravidanza diventerebbe difficile e dopo i 40 anni «quasi impossibile». Il centro presenta il congelamento degli ovociti come uno strumento per rimandare la maternità. Questi dati sono quelli forniti dal centro promotore: la redazione non li ha verificati con fonti indipendenti.

Come chiedere informazioni sull’open day del 31 ottobre

Per informazioni, il comunicato indica un numero WhatsApp: 376 237 5794. Gli organizzatori non hanno comunicato altri recapiti, come un indirizzo email, un sito web o un telefono fisso.

Domande frequenti Quando e dove si fa l’open day sul congelamento degli ovociti a Salerno? L’open day sul congelamento degli ovociti si tiene il 31 ottobre 2026 in via Vicinanza 16 a Salerno. Il comunicato dei promotori non specifica gli orari né se serva la prenotazione. Quali esami sono gratuiti all’open day sul social freezing di Salerno? All’open day del 31 ottobre 2026 a Salerno sono gratuiti la consulenza ginecologica, l’ecografia pelvica con conta dei follicoli antrali e il prelievo di sangue per il dosaggio dell’ormone antimulleriano (AMH). L’AMH serve a stimare la riserva ovarica. Quanto costa congelare gli ovociti all’open day di Salerno? Il congelamento degli ovociti non è gratuito: secondo il comunicato dei promotori, su richiesta la procedura potrà essere eseguita a «prezzi calmierati». Le tariffe esatte non sono state rese note. A chi è rivolto l’open day sul congelamento degli ovociti a Salerno? Secondo il comunicato del Centro di Fecondazione Assistita di Napoli, l’open day del 31 ottobre 2026 a Salerno è rivolto alle donne tra i 18 e i 35 anni. Come si chiedono informazioni sull’open day del congelamento ovociti a Salerno? Per informazioni sull’open day del 31 ottobre 2026 in via Vicinanza 16 a Salerno, il comunicato indica il numero WhatsApp 376 237 5794. Gli organizzatori non hanno comunicato email, sito web o telefono fisso.