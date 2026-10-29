Come capire se un video è fatto con l’IA: la verifica SynthID con l’app Gemini e il sito synthid.com

di Redazione ZON

In sintesi. Per capire se un video è stato generato con l’intelligenza artificiale di Google, si carica la clip nell’app Gemini e si chiede se è stata creata con Google AI: lo strumento SynthID cerca una filigrana invisibile in immagini e audio. Dal 7 ottobre 2026 c’è anche il sito synthid.com. Se la filigrana manca, il video non è necessariamente autentico.

I punti chiave La verifica SynthID nell’app Gemini accetta un solo video alla volta, di massimo 100 MB e di durata inferiore a 90 secondi, e richiede l’accesso con un account Google.

Secondo la Guida ufficiale di Google per la versione da computer, consultata il 29 ottobre 2026, l’app Gemini consente circa 10 controlli di video al giorno, per un totale di 5 minuti.

Il sito synthid.com, aperto a tutti dal 7 ottobre 2026, è disponibile solo in inglese, accetta video MP4, MOV e WEBM e consente l’accesso con account Google, Apple o OpenAI.

L’assenza della filigrana SynthID non prova che un video sia autentico: il video potrebbe essere stato generato con un sistema di intelligenza artificiale che non usa SynthID.

A ottobre 2026 Google dichiara oltre 180 miliardi di immagini e video con filigrana SynthID e più di un milione di richieste di verifica al giorno.

Per capire se un video è stato fatto con l’intelligenza artificiale di Google, caricalo nell’app Gemini e chiedi se è stato creato con Google AI. Lo strumento SynthID cerca una filigrana invisibile nelle immagini e nell’audio della clip. In alternativa c’è il sito synthid.com, aperto a tutti dal 7 ottobre 2026. Se la filigrana non c’è, il video non è per forza vero: potrebbe venire da un’altra IA.

Informazioni verificate a ottobre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

Che cos’è SynthID e cosa riesce a scoprire

SynthID è la filigrana digitale che Google inserisce nei contenuti generati dai suoi modelli. Non si vede a occhio nudo, ma uno strumento apposito la riconosce. Secondo la pagina ufficiale di Gemini, tutti i video generati nell’app Gemini la contengono.

La usano i modelli Nano Banana, Veo e Lyria e gli strumenti Gemini, Flow, ProducerAI e Vids. Hanno adottato SynthID anche OpenAI, Nvidia e Kakao. A ottobre 2026 Google parla di oltre 180 miliardi di immagini e video con filigrana e di più di un milione di richieste di verifica al giorno.

Nell’app Gemini la verifica si appoggia a due tecnologie. SynthID dice se immagini, video e audio sono stati generati o modificati da Google AI. Content Credentials funziona invece come un «passaporto digitale» che registra l’origine e la storia di un contenuto, fatto con l’IA o senza.

Cosa serve per fare la verifica

Serve un account Google: lo strumento in Gemini funziona solo per chi ha fatto l’accesso. Puoi usarlo dal telefono o dal computer. A dicembre 2025 la verifica dei video era disponibile in tutte le lingue e in tutti i paesi in cui è supportata l’app Gemini, Italia compresa, sia sul web sia sullo smartphone.

Le fonti consultate non indicano costi. Google però non ha detto in modo esplicito se la verifica è gratuita per tutti i piani (Free, AI Pro, Ultra). Non è stata trovata nemmeno una conferma ufficiale aggiornata che la verifica dei video funzioni anche sull’app per iPhone.

Il video deve rispettare questi limiti:

un solo file alla volta;

al massimo 100 MB;

durata inferiore a 90 secondi.

Come verificare un video nell’app Gemini, passo per passo

Apri l’app Gemini sul telefono, oppure Gemini dal browser del computer. Controlla di aver fatto l’accesso con il tuo account Google. Usa il comando per allegare un file nella barra in cui si scrivono le richieste. Alcune guide in inglese lo chiamano «Add file»: il nome esatto in italiano può essere diverso. Scegli il video dalla memoria del telefono, dalla galleria o da Google Drive. Scrivi una domanda di verifica, per esempio «Il video è stato creato o modificato da Google AI?». Invia la richiesta e aspetta la risposta. Leggi l’esito: se Gemini trova la filigrana SynthID, ti dice anche in quali parti della clip si trovano gli elementi generati.

Per le immagini la Guida ufficiale di Google suggerisce domande come «L’immagine è stata creata o modificata da Google AI?», «L’immagine è stata creata con l’AI?» o «L’immagine è reale?». Per i video Google usa come esempio la frase in inglese «Was this generated using Google AI?». La domanda del passaggio 5 è un adattamento in italiano.

Un esempio concreto

Su WhatsApp ti arriva una clip di 40 secondi, con una scena che sembra troppo perfetta per essere vera. La salvi sul telefono, la carichi in Gemini e chiedi se è stata generata con Google AI.

Gemini controlla sia le immagini sia l’audio. La risposta può dire che la filigrana c’è solo nella colonna sonora, oppure solo in alcuni secondi del video. Vuol dire che quelle parti sono state create o modificate con Google AI, anche se il resto della clip è stato girato davvero.

Come si legge il risultato

Se la filigrana viene trovata, il video è stato creato o modificato, del tutto o in parte, da Google AI. Se non viene trovata, il video non è stato creato o modificato da Google AI. Non è una prova che sia autentico: potrebbe essere stato fatto con altri sistemi di intelligenza artificiale.

A volte l’esito è incerto. Gemini può rispondere con «Dettagli insufficienti per la filigrana», tipico dei contenuti molto semplici o astratti, oppure «Modifica probabilmente troppo lieve». Inoltre, quando segnala un tratto del video, non significa che la filigrana sia presente in ogni istante di quel tratto.

Quanti video si possono controllare al giorno

Secondo la Guida ufficiale di Google per la versione da computer, consultata il 29 ottobre 2026, c’è un limite giornaliero di circa 10 controlli di video, per un totale di 5 minuti. Per le immagini il tetto è di circa 10 controlli, per l’audio di 3 ore. Quando lo raggiungi, l’app ti avvisa.

Una versione più vecchia della Guida, dedicata alle sole immagini, parla di circa 20 controlli al giorno. Il dato più recente è quello da 10 immagini e 10 video.

Come usare il sito synthid.com

Dal 7 ottobre 2026 Google ha aperto a tutti SynthID Detector, raggiungibile su synthid.com. È disponibile in tutto il mondo, ma solo in inglese. Accetta video in formato MP4, MOV e WEBM. I limiti di dimensione e durata per i video sul sito non sono stati resi noti.

Apri synthid.com dal browser. Accedi con un account Google, Apple o OpenAI. Carica il video da controllare. Leggi l’esito per sapere se il file contiene una filigrana SynthID.

Secondo le notizie sul lancio, il sito riconosce i contenuti di Google e anche quelli dei partner SynthID: OpenAI, Nvidia e Kakao, e «presto» Apple. Le informazioni sul sito vengono da testate giornalistiche, non da una pagina ufficiale di Google consultata.

App Gemini o sito synthid.com: le differenze

Caratteristica App Gemini synthid.com Account per accedere Google Google, Apple o OpenAI Contenuti riconosciuti Solo Google AI, secondo la Guida ufficiale Google e partner (OpenAI, Nvidia, Kakao), secondo le notizie sul lancio Lingua Anche italiano Solo inglese Limiti del video Meno di 90 secondi, max 100 MB, un file alla volta Non resi noti Formati video Non indicati MP4, MOV, WEBM Disponibile dal 18 dicembre 2025 (video) 7 ottobre 2026

Gli errori più comuni da evitare

Pensare che «nessuna filigrana» voglia dire «video vero». Per ora Gemini riconosce solo i contenuti creati con gli strumenti di Google AI, anche se altre aziende hanno cominciato ad adottare SynthID. Un video generato con un’IA che non usa SynthID passa il controllo senza segnalazioni.

Scambiare una stima per una verifica. In un test di TechRadar, su un’immagine creata con ChatGPT Gemini non ha trovato SynthID e ha potuto solo fare una valutazione basata su indizi visivi. Quella valutazione non ha il valore della verifica con filigrana.

Controllare una copia rimaneggiata troppe volte. Di solito la filigrana resiste a ridimensionamenti, compressione e altre modifiche. Dopo molti passaggi, però, potrebbe non essere più rilevata. Se puoi, usa il file più vicino all’originale.

Confondere filigrana e metadati. La filigrana è inserita direttamente nel contenuto, non si vede e serve per la verifica. I metadati sono informazioni aggiunte al file per dare più contesto.

Si può verificare un video anche da Google Search o Chrome?

Dal 19 maggio 2026 in Google Search si può chiedere se un contenuto è fatto con l’IA tramite Lens, AI Mode e Cerchia e cerca, con domande come «Is this made with AI?». Le informazioni disponibili riguardano soprattutto le immagini.

A maggio 2026 Google ha annunciato anche l’arrivo della verifica in Chrome. Non è stata trovata una conferma ufficiale che il controllo dei video sia attivo in Chrome, Lens o Cerchia e cerca in Italia. Per i video, a ottobre 2026, gli strumenti documentati restano l’app Gemini e il sito synthid.com.

Domande frequenti Come faccio a sapere se un video è stato fatto con l’intelligenza artificiale? Per i video generati con Google AI si può caricare la clip nell’app Gemini e chiedere se è stata creata o modificata da Google AI: lo strumento SynthID cerca una filigrana invisibile nelle immagini e nell’audio. In alternativa si può usare il sito synthid.com, aperto a tutti dal 7 ottobre 2026. Se SynthID non trova la filigrana il video è vero? No. Se la filigrana SynthID non viene trovata, il video non è stato creato o modificato da Google AI, ma potrebbe essere stato generato con un altro sistema di intelligenza artificiale che non usa SynthID. L’assenza della filigrana non è una prova di autenticità. Quanti video posso verificare al giorno con Gemini? Secondo la Guida ufficiale di Google per la versione da computer, consultata il 29 ottobre 2026, l’app Gemini prevede un limite giornaliero di circa 10 controlli di video, per un totale di 5 minuti. Quando si raggiunge il limite, l’app Gemini mostra un avviso. Che differenza c’è tra l’app Gemini e synthid.com per verificare un video? L’app Gemini funziona anche in italiano, richiede un account Google e accetta video sotto i 90 secondi e fino a 100 MB. Il sito synthid.com è solo in inglese, accetta account Google, Apple o OpenAI e, secondo le notizie sul lancio, riconosce anche i contenuti dei partner SynthID OpenAI, Nvidia e Kakao. La verifica dei video con SynthID funziona in Italia? Sì. A dicembre 2025 la verifica dei video con SynthID nell’app Gemini era disponibile in tutti i paesi e in tutte le lingue in cui è supportata l’app, Italia compresa, sia sul web sia sullo smartphone. Il sito synthid.com, attivo dal 7 ottobre 2026, è disponibile in tutto il mondo ma solo in inglese.

Fonte: Google – Guida di App Gemini (Android) ·