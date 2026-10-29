PIN della CIE perso: come recuperarlo con il PUK, dall’app CieID o in Comune

di Redazione ZON

In sintesi. Chi ha perso il PIN della carta d’identità elettronica (CIE) ma ha il PUK imposta un nuovo PIN dall’app CieID, voce «Sblocca carta». Senza PUK, l’app lo recupera in 48 ore con «Recupero PUK», se al Comune erano stati lasciati email o cellulare. Altrimenti si chiede la ristampa in qualsiasi Comune: dal 10 settembre 2026 serve la CIE originale.

I punti chiave Con il PUK, il nuovo PIN della CIE si imposta dall’app CieID con la voce «Sblocca carta» in pochi minuti, senza andare in Comune.

Il recupero del PUK dall’app CieID richiede 48 ore di attesa e funziona solo se al Comune o al Consolato erano stati comunicati email o cellulare.

La ristampa di PIN e PUK si chiede all’anagrafe di qualsiasi Comune, non per forza quello di residenza, secondo il Ministero dell’Interno.

Dal 10 settembre 2026 il sistema CIE richiede il codice ologramma letto sulla carta originale: copie e foto della CIE non sono accettate.

Sbagliare il PUK 10 volte durante lo sblocco del PIN blocca la CIE in modo irreversibile.

Se hai perso il PIN della carta d’identità elettronica ma hai ancora il PUK, imposti un nuovo PIN da solo: apri l’app CieID, scegli «Sblocca carta», inserisci il PUK e poi il nuovo PIN. Se hai perso anche il PUK, lo recuperi dall’app con «Recupero PUK», ma solo se avevi lasciato al Comune email o cellulare. Altrimenti chiedi la ristampa dei codici in un Comune qualsiasi, portando la CIE originale.

Non serve rifare la carta d’identità: il documento resta valido, cambiano solo i codici.

A cosa servono PIN e PUK della CIE?

PIN e PUK vengono rilasciati insieme alla CIE e funzionano come quelli di una SIM. Il PIN serve ad autorizzare l’accesso ai servizi online. Il PUK serve a sbloccare il PIN, che si blocca dopo tre inserimenti sbagliati di fila, e a impostarne uno nuovo.

I codici arrivano in due parti. Le prime 4 cifre sono nell’ultimo foglio della ricevuta che l’operatore consegna allo sportello. Le altre 4 sono nella comunicazione del Ministero dell’Interno che arriva insieme alla carta, all’indirizzo che hai indicato. Se ritiri la carta di persona in Comune, la seconda parte la ricevi al momento del ritiro.

Prima di procedere, quindi, cerca entrambi i fogli: a volte il PUK completo è lì, in un cassetto.

Quale procedura fa al caso tuo?

La tua situazione Cosa fare Tempi Hai il PUK, ti manca il PIN App CieID, voce «Sblocca carta» Pochi minuti Hai perso il PUK, ma avevi lasciato email o cellulare App CieID, voce «Recupero PUK» 48 ore di attesa Nessun contatto registrato, o non li ricordi Ristampa dei codici all’anagrafe di qualsiasi Comune Prima metà subito, seconda via email o su carta

Cosa serve

La CIE originale , fisicamente in mano.

, fisicamente in mano. L’app CieID su uno smartphone con NFC, oppure il computer con il Software CIE (solo per lo sblocco con PUK).

su uno smartphone con NFC, oppure il computer con il Software CIE (solo per lo sblocco con PUK). Il PUK , se vuoi impostare il nuovo PIN da solo.

, se vuoi impostare il nuovo PIN da solo. L’email o il cellulare che avevi lasciato al Comune o al Consolato, se devi recuperare il PUK dall’app.

Come impostare un nuovo PIN se hai il PUK

È il caso più semplice e si risolve in pochi minuti, senza sportelli.

Apri l’app CieID sullo smartphone. Dal menu a sinistra scegli «Sblocca carta». In alcune versioni dell’app la voce si trova dentro «Gestione carta». Inserisci il codice PUK. Imposta il nuovo codice PIN.

Lo stesso sblocco si può fare dal computer con il Software CIE. La procedura vale anche se il PIN si è bloccato perché lo hai sbagliato tre volte.

Come recuperare il PUK dall’app CieID

Se hai perso anche il PUK, l’app permette di recuperarlo solo se al momento della richiesta della CIE avevi comunicato almeno un contatto, email o cellulare. Vale anche per le carte richieste in un Consolato, purché tu abbia indicato telefono e/o email. Secondo una guida di settore, la funzione è presente dalla versione 1.6.0 di CieID.

Scarica o aggiorna l’app CieID su uno smartphone con NFC. Apri il menu dell’app (icona ≡ in alto a sinistra) e scegli «Recupero PUK». Premi «Prosegui». Appoggia la CIE sul retro dello smartphone. Inserisci il numero di serie della carta, stampato in alto a destra sulla CIE. Inserisci i contatti che avevi dato al Comune o al Consolato. Aspetta 48 ore: per sicurezza, solo allora ricevi un SMS o un’email per completare l’operazione. Tocca il link ricevuto e premi «Prosegui». Scrivi il codice OTP arrivato via SMS e tocca «Verifica OTP»: a quel punto vedi il PUK. Con il PUK, imposta il nuovo PIN dalla voce «Sblocca carta».

L’attesa di 48 ore non si può accorciare: se ti serve la CIE per un accesso urgente, mettila in conto.

Come chiedere la ristampa di PIN e PUK in Comune

Se non avevi lasciato contatti, o non ricordi quali, l’unica strada è lo sportello. Secondo il Ministero dell’Interno puoi rivolgerti all’anagrafe di qualsiasi Comune, non per forza quello di residenza.

Verifica sul sito del Comune orari e modalità di prenotazione, che cambiano da Comune a Comune. Vai all’anagrafe con la CIE originale. Chiedi la ristampa dei codici e, se serve, l’aggiornamento di email e cellulare. Ritira allo sportello la prima metà dei codici, che l’operatore ti consegna subito. Ricevi la seconda metà via email, inviata direttamente dal Ministero dall’indirizzo [email protected].

La seconda metà può arrivare all’email che avevi dato quando hai richiesto la CIE oppure a un altro indirizzo. La PEC non è ammessa. Se non hai un indirizzo email, puoi chiedere che la seconda metà venga stampata su carta, firmando un’autorizzazione che genera il sistema.

Aggiornare i contatti durante la ristampa è utile anche per il futuro: se perdi di nuovo il PUK, potrai recuperarlo dall’app senza tornare allo sportello.

Se la carta è di un minorenne

La richiesta di ristampa deve farla un genitore o il tutore.

Se non puoi andare di persona

Il Comune di Santarcangelo di Romagna permette di delegare qualcuno a ritirare solo la prima parte dei codici; la seconda viene mandata esclusivamente ai contatti dell’interessato già registrati sul portale CIE. Non è chiaro se questa regola valga ancora dopo le novità del 10 settembre 2026: conviene chiedere al proprio Comune.

Cosa è cambiato dal 10 settembre 2026?

Dal 10 settembre 2026, per ristampare PIN e PUK e per aggiungere o cambiare email e cellulare, il sistema CIE online chiede obbligatoriamente il codice ologramma della carta. L’operatore deve leggerlo sulla CIE originale: copie, foto o immagini digitali non valgono.

Per questo diverse procedure a distanza descritte online potrebbero non essere più valide. Alcuni Comuni accettavano la richiesta per email, con un modulo e la fotocopia della carta. Il Comune di Cesate, per esempio, chiedeva modulo e fotocopia firmata fronte e retro. Quelle pagine sono precedenti al 10 settembre 2026 e potrebbero non essere aggiornate.

Se il tuo Comune propone ancora la richiesta via email, chiedi conferma prima di inviare documenti: la regola nazionale ora richiede la carta originale.

Quanto costa e quanto ci vuole?

Lo sblocco del PIN con il PUK e il recupero del PUK dall’app si fanno da soli, senza passare dal Comune. Il recupero dall’app richiede 48 ore di attesa.

Per la ristampa allo sportello non è stata resa nota una tariffa nazionale ufficiale. Il Comune di Trevignano Romano indica che è gratuita, ma è il dato di un solo Comune: verifica con il tuo.

Errori da evitare

Non tirare a indovinare il PUK. Se lo sbagli dieci volte durante lo sblocco del PIN, la CIE si blocca in modo irreversibile.

Se lo sbagli dieci volte durante lo sblocco del PIN, la CIE si blocca in modo irreversibile. Non aspettarti il PUK subito dall’app. Tra la richiesta e la visualizzazione passano 48 ore.

Tra la richiesta e la visualizzazione passano 48 ore. Non indicare una PEC per ricevere la seconda metà dei codici ristampati: non è accettata.

per ricevere la seconda metà dei codici ristampati: non è accettata. Non presentarti con una copia della carta. Dal 10 settembre 2026 serve la CIE originale.

Dal 10 settembre 2026 serve la CIE originale. Non avviare più recuperi insieme. Secondo una guida non ufficiale, il recupero del PUK si fa per una sola CIE e su un solo dispositivo alla volta.

Se trovi online una voce chiamata «Recupero PIN/PUK» o l’indicazione di andare solo nel Comune di residenza, segui le indicazioni ufficiali del Ministero: la voce dell’app è «Recupero PUK» e la ristampa si chiede in qualsiasi Comune.

A chi chiedere aiuto?

L’assistenza CIE del Ministero dell’Interno risponde all’email [email protected] e al numero +39 06 4298 5699. La pagina che riporta questi contatti non è recente, quindi conviene verificarli prima di scrivere o chiamare.

Per orari, prenotazioni e documenti richiesti allo sportello, il riferimento resta l’ufficio anagrafe del Comune a cui ti rivolgi. Le informazioni di questa guida sono aggiornate al 29 ottobre 2026.

Domande frequenti Come faccio a recuperare il PIN della CIE se ho il PUK? Chi ha il PUK della carta d’identità elettronica apre l’app CieID, sceglie «Sblocca carta», inserisce il PUK e poi il nuovo PIN. In alcune versioni dell’app la voce «Sblocca carta» si trova dentro «Gestione carta». Lo sblocco si può fare anche dal computer con il Software CIE. Ho perso anche il PUK della CIE, cosa devo fare? Il PUK della CIE si recupera dall’app CieID con la voce «Recupero PUK», ma solo se alla richiesta della carta erano stati comunicati email o cellulare al Comune o al Consolato. Dopo 48 ore arriva un SMS o un’email per completare l’operazione con un codice OTP. Senza contatti registrati bisogna chiedere la ristampa dei codici all’anagrafe di un Comune. In quale Comune posso chiedere la ristampa di PIN e PUK della CIE? Secondo il Ministero dell’Interno, la ristampa di PIN e PUK della carta d’identità elettronica si chiede all’anagrafe di qualsiasi Comune, non per forza quello di residenza. Bisogna presentarsi con la CIE originale, perché dal 10 settembre 2026 l’operatore deve leggere il codice ologramma sulla carta. Quanto costa la ristampa di PIN e PUK della CIE? Per la ristampa di PIN e PUK della CIE non è stata resa nota una tariffa nazionale ufficiale. Il Comune di Trevignano Romano indica che la ristampa è gratuita, ma è il dato di un solo Comune e va verificato con il proprio. Bisogna rifare la carta d’identità elettronica se si perde il PIN? No, chi perde il PIN non deve rifare la carta d’identità elettronica. Il documento resta valido e cambiano solo i codici PIN e PUK.

Fonte: Ministero dell’Interno – Carta di Identità Elettronica (Assistenza, EN) · Ministero dell’Interno – How to recover the PUK of the CIE ·