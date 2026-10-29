Amici 26, anticipazioni della puntata del 1° novembre: tornano le sfide immediate, ospite Giordana

di Redazione ZON

In sintesi. Nella quarta puntata di Amici 26, registrata il 29 ottobre 2026 e in onda domenica 1° novembre 2026 alle 14 su Canale 5, Aura vince la gara di canto giudicata da Gabry Ponte e Charli quella di ballo giudicata da Giuseppe Giofrè. Gli ultimi classificati, Nicolò e Anna, affrontano sfide immediate. Ospite musicale l’ex allieva Giordana.

I punti chiave La quarta puntata di Amici 26 è stata registrata il 29 ottobre 2026 e va in onda domenica 1° novembre 2026 alle 14 su Canale 5.

La cantante Aura vince la gara di canto giudicata da Gabry Ponte; il ballerino Charli vince la gara di ballo giudicata da Giuseppe Giofrè.

Il cantante Nicolò e la ballerina Anna, ultimi classificati delle due gare, affrontano ciascuno un aspirante allievo in una sfida immediata, il cui esito non è stato reso noto.

Le sfide immediate sono state proposte dalla professoressa Alessandra Celentano e accettate da tutti i professori tranne Amadeus.

Il pugile Gabriele vince la sfida contro uno sfidante esterno e conferma il suo posto nella scuola di Amici 26.

Attenzione: spoiler. La quarta puntata di Amici 26, registrata il 29 ottobre 2026 e in onda domenica 1° novembre 2026 alle 14 su Canale 5, riporta le sfide immediate e ospita l’ex allieva Giordana.

Chi giudica le gare di canto e ballo del 1° novembre

Il cuore della quarta puntata di Amici di Maria De Filippi sono le nuove gare di canto e di ballo. Gabry Ponte giudica la gara di canto. Giuseppe Giofrè, ex allievo del talent e già giudice al Serale, giudica la gara di ballo.

La cantante Aura vince la gara di canto di Amici 26 e riceve in premio un kit per registrare. Il ballerino Charli vince la gara di ballo e ottiene una giornata a Parigi con un importante coreografo, di cui non è stato reso noto il nome.

Gara Giudice Primo classificato Ultimo classificato Canto Gabry Ponte Aura Nicolò Ballo Giuseppe Giofrè Charli Anna

Le classifiche complete delle due gare non sono state rese note: al momento si conoscono soltanto il primo e l’ultimo posto di ciascuna.

Perché Nicolò e Anna rischiano il banco ad Amici 26

Nella puntata del 1° novembre 2026 tornano le sfide immediate per gli ultimi classificati delle gare. La proposta arriva dalla professoressa Alessandra Celentano. Gli altri professori la accettano, con una sola eccezione: Amadeus.

A rischiare il posto nella scuola di Amici 26 sono il cantante Nicolò e la ballerina Anna. Entrambi affrontano un aspirante allievo in una sfida immediata. Adriano Pennino giudica la sfida di canto, Garrison quella di ballo.

L’esito delle due sfide immediate non è stato reso noto. Non si sa quindi se Nicolò e Anna abbiano conservato il banco o se siano stati sostituiti dagli sfidanti.

Gli sportivi di Amici 26 e la sfida del pugile Gabriele

Gli sportivi di Amici 26 affrontano ogni settimana uno sfidante esterno per difendere il proprio banco. Nella quarta puntata tocca al pugile Gabriele, che vince il confronto e conferma il suo posto nella scuola.

Giordana ospite musicale nello studio di Maria De Filippi

L’ospite musicale della puntata del 1° novembre 2026 è Giordana, ex allieva di Amici. Maria De Filippi la accoglie in studio durante la registrazione. Non sono stati resi noti i brani che Giordana esegue.

Quando vedere la quarta puntata di Amici 26

La quarta puntata di Amici 26 va in onda domenica 1° novembre 2026 alle 14 su Canale 5. In quell’occasione si potrà scoprire anche l’esito delle sfide immediate di Nicolò e Anna.

Domande frequenti Quando va in onda la quarta puntata di Amici 26? La quarta puntata di Amici 26 va in onda domenica 1° novembre 2026 alle 14 su Canale 5. La puntata è stata registrata il 29 ottobre 2026. Chi ha vinto le gare di canto e ballo di Amici 26 il 1° novembre? Nella puntata di Amici 26 del 1° novembre 2026 la cantante Aura vince la gara di canto giudicata da Gabry Ponte e riceve un kit per registrare. Il ballerino Charli vince la gara di ballo giudicata da Giuseppe Giofrè e ottiene una giornata a Parigi con un coreografo il cui nome non è stato reso noto. Chi rischia il banco ad Amici 26 nella puntata del 1° novembre? Nella puntata di Amici 26 del 1° novembre 2026 rischiano il banco il cantante Nicolò e la ballerina Anna, ultimi classificati delle gare di canto e di ballo. Entrambi affrontano un aspirante allievo in una sfida immediata giudicata da Adriano Pennino per il canto e da Garrison per il ballo. L’esito delle due sfide non è stato reso noto. Chi ha proposto le sfide immediate ad Amici 26? Le sfide immediate per gli ultimi classificati delle gare di Amici 26 sono state proposte dalla professoressa Alessandra Celentano. Tutti gli altri professori hanno accettato la proposta, tranne Amadeus. Chi è l’ospite musicale di Amici 26 il 1° novembre 2026? L’ospite musicale della quarta puntata di Amici 26, in onda il 1° novembre 2026, è Giordana, ex allieva di Amici. I brani eseguiti da Giordana non sono stati resi noti.