Beautiful, anticipazioni del 29 ottobre 2026: Ridge accusa Hope e si scontra con Brooke

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Beautiful di giovedì 29 ottobre 2026, trasmessa da Canale 5, Ridge e Brooke litigano duramente nel salotto di casa per il tradimento aziendale attribuito a Hope e Carter. Ridge accusa Hope, figlia di Brooke, di essere una manipolatrice senza scrupoli, e Brooke si trova a difenderla. L’episodio inedito si può rivedere gratis in streaming su Mediaset.

I punti chiave La puntata inedita di Beautiful di giovedì 29 ottobre 2026 va in onda su Canale 5.

Nella puntata del 29 ottobre 2026 Ridge e Brooke si scontrano duramente nel salotto di casa.

Il motivo della lite tra Ridge e Brooke è il comportamento di Hope e Carter, che Ridge considera un tradimento ai danni dell’azienda.

Ridge accusa Hope, la figlia di Brooke, di essere una manipolatrice senza scrupoli.

La puntata di Beautiful del 29 ottobre 2026 si può rivedere gratis in streaming tramite il video messo a disposizione da Mediaset.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di Beautiful di giovedì 29 ottobre 2026, in onda su Canale 5, Ridge e Brooke si scontrano duramente per il tradimento aziendale di Hope e Carter.

Cosa succede nella puntata di Beautiful del 29 ottobre 2026

Lo scontro tra Ridge e Brooke si consuma nel salotto di casa. Al centro della lite c’è il comportamento di Hope e Carter, che Ridge considera un tradimento ai danni dell’azienda.

Nella puntata di Beautiful del 29 ottobre 2026 Ridge non risparmia Hope, la figlia di Brooke. Ridge accusa Hope di essere una manipolatrice senza scrupoli, un’accusa che mette Brooke nella posizione di difendere la figlia davanti al compagno.

Il materiale disponibile non chiarisce come si chiuda il confronto tra Ridge e Brooke. Non è stato reso noto nemmeno se Hope e Carter compaiano nella stessa scena o reagiscano alle accuse nel corso dell’episodio.

Dove vedere e rivedere la puntata di Beautiful del 29 ottobre

L’episodio di Beautiful del 29 ottobre 2026 è inedito e va in onda su Canale 5. L’orario di messa in onda non è indicato nel materiale a disposizione della redazione.

Voce Dettaglio Data Giovedì 29 ottobre 2026 Canale Canale 5 Orario Non reso noto Replica Video gratuito in streaming su Mediaset

Chi ha perso la puntata di Beautiful del 29 ottobre 2026 può rivederla gratis in streaming tramite il video messo a disposizione da Mediaset. Gli episodi precedenti della soap americana sono raccolti nella pagina dedicata alla serie, con il titolo originale The Bold and the Beautiful.

Le anticipazioni delle puntate successive di Beautiful, con gli sviluppi della lite tra Ridge e Brooke e del caso che coinvolge Hope e Carter, saranno disponibili nei prossimi giorni.

Domande frequenti Cosa succede a Beautiful il 29 ottobre 2026? Nella puntata di Beautiful di giovedì 29 ottobre 2026 su Canale 5 Ridge e Brooke litigano duramente nel salotto di casa. Al centro dello scontro c’è il comportamento di Hope e Carter, che Ridge considera un tradimento ai danni dell’azienda. Perché Ridge litiga con Brooke a Beautiful? Nella puntata di Beautiful del 29 ottobre 2026 Ridge accusa Hope, la figlia di Brooke, di essere una manipolatrice senza scrupoli per il tradimento aziendale compiuto insieme a Carter. Brooke si trova così a dover difendere la figlia davanti al compagno Ridge. Dove posso rivedere la puntata di Beautiful del 29 ottobre 2026? La puntata di Beautiful del 29 ottobre 2026 si può rivedere gratis in streaming tramite il video messo a disposizione da Mediaset. Gli episodi precedenti della soap sono raccolti nella pagina dedicata alla serie, con il titolo originale The Bold and the Beautiful. A che ora va in onda Beautiful il 29 ottobre 2026? L’orario di messa in onda della puntata di Beautiful del 29 ottobre 2026 non è stato reso noto nel materiale disponibile alla redazione di ZON.it. È noto soltanto che l’episodio inedito va in onda giovedì 29 ottobre 2026 su Canale 5.