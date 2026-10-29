Aeroporto di Napoli chiuso dal 1° al 30 novembre 2026: parte dei voli si sposta a Salerno

di Redazione ZON

In sintesi. L’aeroporto di Napoli-Capodichino resterà chiuso dal 1° al 30 novembre 2026 per lavori sulla pista da 30 milioni di euro, affidati ad Adr Infrastrutture e svolti 24 ore su 24. Parte dei voli passerà all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, dove sono stati potenziati i collegamenti in autobus. Restano ignoti compagnie, destinazioni e orari dei bus.

Aggiornamenti Aggiornamento del 29/10/2026 alle 17:08 Aggiornamento del 29 ottobre 2026. Secondo quanto riportato da Le Cronache il 29 ottobre 2026, la società di gestione Gesac ha precisato che i lavori a Capodichino valgono un investimento di 30 milioni di euro. Li eseguirà Adr Infrastrutture, che si è aggiudicata la gara. Gli interventi, definiti da Gesac “radicali”, si svolgeranno senza interruzioni, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il periodo è stato scelto perché storicamente a minore traffico aereo. Per l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento sono stati potenziati i collegamenti in autobus. Orari, frequenze e punti di partenza dei bus non sono ancora stati resi noti.

I punti chiave L’aeroporto di Napoli-Capodichino resterà chiuso al traffico aereo dal 1° al 30 novembre 2026, per 30 giorni consecutivi.

La chiusura dell’aeroporto di Napoli è dovuta a lavori di riqualificazione sulla pista di volo e sui raccordi.

Una parte dei voli dell’aeroporto di Napoli sarà trasferita all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi dal 1° al 30 novembre 2026.

La quota di voli spostati a Salerno, le compagnie aeree e le destinazioni coinvolte non sono state rese note al 29 ottobre 2026.

Per l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi non sono ancora state diffuse informazioni su navette da e per Napoli, parcheggi e servizi a terra.

L’aeroporto di Napoli resterà chiuso al traffico aereo dal 1° al 30 novembre 2026 per lavori sulla pista di volo e sui raccordi. Durante la chiusura, una parte dei voli sarà trasferita all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi.

La chiusura dello scalo napoletano di Capodichino è stata resa nota il 29 ottobre 2026. L’intervento di riqualificazione, secondo quanto comunicato, punta a garantire sicurezza, affidabilità e continuità operativa dell’infrastruttura nel lungo periodo.

Perché l’aeroporto di Napoli chiude per tutto novembre

I lavori all’aeroporto di Napoli riguardano la pista di volo e i raccordi. Lo stop al traffico aereo copre l’intero mese di novembre 2026, per 30 giorni consecutivi. Non sono stati comunicati i dettagli tecnici dell’intervento, il suo costo o l’impresa incaricata dei lavori.

Cosa cambia per lo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi

Dal 1° al 30 novembre 2026, parte del traffico dell’aeroporto di Napoli passerà all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi. Non è stato reso noto quale quota di voli verrà spostata a Salerno, né quali compagnie aeree e quali destinazioni saranno coinvolte.

Per lo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi non sono state ancora diffuse informazioni su navette da e per Napoli, sulla disponibilità di parcheggi o su eventuali potenziamenti dei servizi a terra. Non è chiaro, inoltre, dove verrà dirottato il traffico dell’aeroporto di Napoli non trasferito a Salerno.

Cosa devono fare i passeggeri con un volo a novembre

Chi ha un biglietto con partenza o arrivo all’aeroporto di Napoli tra il 1° e il 30 novembre 2026 deve verificare con la propria compagnia aerea quale sarà lo scalo effettivo del volo. Le indicazioni ufficiali su orari, collegamenti e parcheggi non sono ancora state pubblicate.

La chiusura dell’aeroporto di Napoli terminerà il 30 novembre 2026. ZON.it aggiornerà questo articolo quando saranno disponibili l’elenco dei voli trasferiti a Salerno e le informazioni su navette e parcheggi.

Domande frequenti Quando chiude l’aeroporto di Napoli a novembre 2026? L’aeroporto di Napoli-Capodichino resterà chiuso al traffico aereo dal 1° al 30 novembre 2026, per 30 giorni consecutivi. La chiusura è stata resa nota il 29 ottobre 2026. Perché chiude l’aeroporto di Napoli Capodichino? L’aeroporto di Napoli-Capodichino chiude per lavori di riqualificazione sulla pista di volo e sui raccordi. Secondo quanto comunicato, l’intervento punta a garantire sicurezza, affidabilità e continuità operativa dell’infrastruttura nel lungo periodo. Dettagli tecnici, costo e impresa incaricata non sono stati comunicati. Quali voli dell’aeroporto di Napoli vengono spostati a Salerno? Durante la chiusura dell’aeroporto di Napoli, dal 1° al 30 novembre 2026, una parte dei voli sarà trasferita all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi. Al 29 ottobre 2026 non è stato reso noto quale quota di voli verrà spostata, né quali compagnie aeree e destinazioni saranno coinvolte. Ci sono navette e parcheggi all’aeroporto di Salerno durante la chiusura di Napoli? Al 29 ottobre 2026 non sono state diffuse informazioni su navette tra Napoli e l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, sulla disponibilità di parcheggi o su potenziamenti dei servizi a terra. Le indicazioni ufficiali su orari, collegamenti e parcheggi non sono ancora state pubblicate. Cosa devo fare se ho un volo da Napoli a novembre 2026? Chi ha un biglietto con partenza o arrivo all’aeroporto di Napoli tra il 1° e il 30 novembre 2026 deve verificare con la propria compagnia aerea quale sarà lo scalo effettivo del volo. Non è ancora chiaro dove verrà dirottato il traffico non trasferito all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi.