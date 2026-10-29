Doc 4, anticipazioni: in «Ciglia» Andrea Fanti scavalca Giulia per una paziente locked-in
In sintesi. Secondo le anticipazioni disponibili al 29 ottobre 2026, nell’episodio «Ciglia» di Doc – Nelle tue mani 4, fiction di Rai 1 ambientata nel Policlinico Ambrosiano, il professor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, dispone il ricovero urgente di una giovane paziente con sindrome locked-in scavalcando la collega Giulia. La scelta riaccende lo scontro tra i due medici.
I punti chiave
- Doc – Nelle tue mani 4 va in onda su Rai 1 con un doppio episodio.
- Nell’episodio «Ciglia», il secondo della serata, Andrea Fanti ricovera una giovane paziente con sindrome locked-in senza il via libera di Giulia.
- Le anticipazioni di Doc 4 parlano di un errore di Giulia che scuote il Policlinico Ambrosiano, ma non ne rivelano il contenuto.
- Andrea Fanti riceve un’offerta inaspettata: le anticipazioni non dicono chi la faccia né in che cosa consista.
- In Doc 4 Claudia assiste a una scena compromettente e deve decidere se rivelare la verità a Damiano.
Attenzione: spoiler. Nei nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani 4, in onda su Rai 1, il professor Andrea Fanti scavalca Giulia per ricoverare una giovane paziente data per spacciata. Lo scontro tra i due medici si riaccende.
La quarta stagione della fiction di Rai 1 è ambientata nel Policlinico Ambrosiano. Luca Argentero interpreta il protagonista, il professor Andrea Fanti. Le prossime puntate sono annunciate come un doppio appuntamento.
Cosa succede nell’episodio «Ciglia»
Il secondo episodio della serata si intitola «Ciglia». Al centro c’è una giovane paziente colpita dalla sindrome dello scafandro, conosciuta anche come locked-in syndrome. Per il suo caso sembrano non esserci più speranze.
La sindrome dello scafandro è una condizione neurologica gravissima. La persona resta cosciente ma non riesce a muoversi né a comunicare.
Nell’episodio «Ciglia», Andrea Fanti decide da solo e dispone il ricovero urgente della ragazza. Lo fa scavalcando apertamente Giulia. La scelta riaccende lo scontro tra i due medici dell’Ambrosiano.
Che cosa si sa dell’errore di Giulia
Le anticipazioni diffuse finora parlano di un errore commesso da Giulia che scuote il Policlinico Ambrosiano. In che cosa consista questo errore non è stato reso noto. Non è nemmeno chiaro se sia legato al caso della paziente con la sindrome locked-in.
Perché il rapporto tra Andrea e Giulia rischia di incrinarsi
Nei nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani 4, Andrea Fanti riceve un’offerta inaspettata. Le anticipazioni la descrivono come capace di rimescolare le carte e di incrinare ancora di più un rapporto con Giulia già definito fragile.
Il contenuto dell’offerta ricevuta da Andrea non è stato rivelato. Non si sa chi la faccia, né se Fanti la accetterà.
Il dilemma di Claudia su Damiano
Nella quarta stagione di Doc – Nelle tue mani c’è anche una linea narrativa dedicata a Claudia. La dottoressa assiste a una scena compromettente e si trova davanti a un dilemma morale: rivelare o no la verità a Damiano.
Le anticipazioni non specificano che cosa abbia visto Claudia. Non dicono neppure chi sia coinvolto nella scena o quale decisione prenderà.
Quando vanno in onda le nuove puntate
Doc – Nelle tue mani 4 va in onda su Rai 1 con un doppio episodio. La data e l’orario della prossima messa in onda non compaiono nelle anticipazioni disponibili. Le anticipazioni non indicano neppure dove rivedere le puntate.
Domande frequenti
Cosa succede nell’episodio Ciglia di Doc 4?
Nell’episodio «Ciglia» di Doc – Nelle tue mani 4, il professor Andrea Fanti dispone il ricovero urgente di una giovane paziente con sindrome locked-in, data per spacciata. Fanti prende la decisione da solo, scavalcando apertamente Giulia, e lo scontro tra i due medici si riaccende.
Qual è l’errore di Giulia in Doc 4?
Le anticipazioni di Doc – Nelle tue mani 4 parlano di un errore commesso da Giulia che scuote il Policlinico Ambrosiano. In che cosa consista l’errore non è stato reso noto, e non è chiaro se sia legato al caso della paziente con sindrome locked-in.
Cos’è la sindrome locked-in di cui si parla in Doc 4?
La sindrome locked-in, chiamata anche sindrome dello scafandro, è una condizione neurologica gravissima. La persona resta cosciente ma non riesce a muoversi né a comunicare. In Doc – Nelle tue mani 4 ne è colpita la giovane paziente dell’episodio «Ciglia».
Cosa ha visto Claudia in Doc 4?
In Doc – Nelle tue mani 4 la dottoressa Claudia assiste a una scena compromettente e deve decidere se rivelare la verità a Damiano. Le anticipazioni non specificano che cosa abbia visto, chi sia coinvolto né quale decisione prenderà.
Chi interpreta Andrea Fanti in Doc Nelle tue mani 4?
Il professor Andrea Fanti, protagonista di Doc – Nelle tue mani 4, è interpretato da Luca Argentero. La quarta stagione della fiction va in onda su Rai 1 ed è ambientata nel Policlinico Ambrosiano.
Immagine di repertorio
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