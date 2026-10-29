Amici di Maria De Filippi, quarta puntata del 1 novembre 2026: c’è la sfida di pugilato, ospiti ed eliminati ancora da scoprire

di Redazione ZON

In sintesi. La quarta puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 14.00 su Canale 5. Gli allievi del talent affrontano una sfida di pugilato, dopo judo e pattinaggio su rotelle nelle settimane precedenti. Ospiti musicali, giudici esterni, risultati delle gare di canto e ballo ed eventuali eliminati non sono noti al 29 ottobre 2026.

I punti chiave La quarta puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 14.00 su Canale 5.

Gli allievi di Amici di Maria De Filippi affrontano una sfida di pugilato nella quarta puntata, dopo le prove di judo e di pattinaggio su rotelle.

L’ospite musicale della quarta puntata di Amici di Maria De Filippi non è ancora ufficiale: nelle puntate precedenti sono passati Settembre e Ariete.

Classifiche delle gare di canto e di ballo ed eventuali eliminati della quarta puntata di Amici di Maria De Filippi non sono ancora stati diffusi.

Con il ritorno di Amici di Maria De Filippi, la serie turca Forbidden Fruit ha perso lo spazio della domenica su Canale 5 e resta in onda dal lunedì al sabato nel daytime.

Attenzione: spoiler. La quarta puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 14.00 su Canale 5. Il dato più atteso finora riguarda lo sport: gli allievi affrontano una sfida di pugilato.

Al momento della stesura di questo articolo, le anticipazioni dalla registrazione non sono complete. Non è stato ancora reso noto chi siano gli ospiti musicali, chi siede tra i giudici esterni e se ci siano state eliminazioni.

Quando e dove va in onda la quarta puntata di Amici

Puntata Data Orario Canale Quarta puntata Domenica 1 novembre 2026 14.00 Canale 5

Il ritorno di Amici di Maria De Filippi ha cambiato il palinsesto domenicale di Canale 5. La serie turca Forbidden Fruit ha perso lo spazio della domenica e resta in onda dal lunedì al sabato nel daytime.

Ad Amici arriva la sfida di pugilato

Nelle settimane precedenti gli allievi di Amici di Maria De Filippi si sono misurati nel judo e nel pattinaggio su rotelle. Per la quarta puntata del 1 novembre 2026 il programma ha messo in calendario una sfida di pugilato.

Non è stato reso noto quale allievo salirà sul ring né come si sia conclusa la prova durante la registrazione.

Chi potrebbe essere ospite nella puntata del 1 novembre

Il nome dell’ospite musicale della quarta puntata di Amici di Maria De Filippi non è ancora ufficiale. Nelle puntate precedenti sono passati dallo studio Settembre e Ariete.

Tra i fan del talent circola la speranza di rivedere alcuni ex allievi che hanno pubblicato o stanno per pubblicare un nuovo singolo: Gaia, Angelina e Mida. Si tratta però soltanto di un auspicio, perché nessuna presenza è stata confermata.

Gara di canto, gara di ballo ed eliminati: cosa resta da sapere

La quarta puntata di Amici di Maria De Filippi prevede una gara tra i cantanti e una tra i ballerini, con classifiche e giudizi dei professori e dei giudici. Classifiche, esibizioni e commenti della registrazione non sono ancora stati diffusi.

Al momento non è noto nemmeno se qualche allievo abbia lasciato la scuola o sia finito a rischio eliminazione.

Quando arrivano gli spoiler completi

Gli spoiler completi della quarta puntata di Amici di Maria De Filippi sono attesi a registrazione terminata, grazie alle indiscrezioni del pubblico presente in studio. ZON.it aggiornerà questo articolo con ospiti, giudici, risultati delle gare ed eventuali eliminati appena le informazioni saranno disponibili. La messa in onda resta fissata per domenica 1 novembre 2026 alle 14.00 su Canale 5.

Domande frequenti Quando va in onda la quarta puntata di Amici? La quarta puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda domenica 1 novembre 2026 alle 14.00 su Canale 5. Che sfida sportiva c’è ad Amici il 1 novembre? Nella quarta puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda il 1 novembre 2026, gli allievi affrontano una sfida di pugilato. Nelle settimane precedenti si erano misurati nel judo e nel pattinaggio su rotelle. Non è stato reso noto quale allievo salirà sul ring né come si sia conclusa la prova. Chi è l’ospite di Amici del 1 novembre 2026? L’ospite musicale della quarta puntata di Amici di Maria De Filippi del 1 novembre 2026 non è ancora ufficiale. I fan sperano di rivedere gli ex allievi Gaia, Angelina e Mida, ma nessuna presenza è stata confermata. Chi è stato eliminato ad Amici nella quarta puntata? Non è ancora noto se nella quarta puntata di Amici di Maria De Filippi, in onda il 1 novembre 2026, qualche allievo abbia lasciato la scuola o sia finito a rischio eliminazione. ZON.it aggiornerà l’articolo appena le informazioni saranno disponibili. Perché Forbidden Fruit non va più in onda la domenica? La serie turca Forbidden Fruit ha perso lo spazio della domenica su Canale 5 per il ritorno di Amici di Maria De Filippi. Forbidden Fruit resta in onda dal lunedì al sabato nel daytime.