Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026: arriva Riccardo Guarnieri come direttore commerciale
In sintesi. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 dal 2 al 6 novembre 2026, Roberto Landi annuncia l’arrivo di Riccardo Guarnieri come nuovo direttore commerciale del grande magazzino milanese. Nella stessa settimana Valter prova a convincere Simona a non lasciare la danza e Odile affronta un’infestazione di pulci nella casa-famiglia.
I punti chiave
- Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal 2 al 6 novembre 2026 e l’orario di messa in onda non è stato reso noto.
- Roberto Landi annuncia l’arrivo di Riccardo Guarnieri come nuovo direttore commerciale del grande magazzino milanese.
- Riccardo Guarnieri idea la campagna pubblicitaria “Ad Occhi Chiusi” per la collezione natalizia, ma Botteri nutre qualche dubbio sulla campagna.
- Valter scopre che Simona vuole abbandonare la danza e chiede aiuto alle Veneri per convincerla, ma Simona reagisce male all’iniziativa.
- Matteo rivela a Marcello di aver incontrato Carmine Mandalà, il padre di Lia, e di avere seri dubbi su di lui.
Attenzione: spoiler. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 dal 2 al 6 novembre, Roberto Landi annuncia l’arrivo di Riccardo Guarnieri come nuovo direttore commerciale del grande magazzino milanese.
Le anticipazioni disponibili riassumono la settimana nel suo complesso. La suddivisione delle trame puntata per puntata e l’orario di messa in onda non sono stati resi noti.
Riccardo Guarnieri prepara il Natale del Paradiso
Riccardo Guarnieri trova l’ispirazione per il lancio della collezione natalizia del Paradiso. Roberto Landi propone una cena di lavoro al Circolo. La cena di lavoro del Paradiso viene poi cancellata, e l’annullamento regala a Elisa una serata inattesa.
Botteri nutre qualche dubbio sulla campagna pubblicitaria “Ad Occhi Chiusi”, ideata da Riccardo Guarnieri. Delia offre a Botteri un consiglio prezioso.
Riccardo Guarnieri sembra aver ritrovato fiducia nel futuro grazie al nuovo incarico nella casa di moda di Roberto Landi, dopo aver provato a lasciarsi alle spalle errori e fragilità. Un evento inaspettato costringe però Guarnieri a rimettere tutto in discussione. Le anticipazioni non chiariscono di quale evento si tratti.
Simona vuole lasciare la danza e Valter non si arrende
Valter scopre che Simona intende abbandonare la danza e prova a farle cambiare idea. Per convincerla a riprendere gli allenamenti, Valter chiede aiuto alle Veneri, ma Simona reagisce male all’iniziativa.
Irene si accorge che Simona ha un vero talento per la danza. Irene capisce anche che la ragazza porta ancora dentro di sé un dolore.
Pulci e guasti mettono alla prova la casa-famiglia di Odile
Odile si impegna a risolvere un’infestazione di pulci nella casa-famiglia, e Matteo le suggerisce una possibile soluzione. Oltre alle pulci, la casa-famiglia deve affrontare un’altra difficoltà. Marcello riesce poi a riparare un guasto alla struttura.
Odile insiste per contribuire alle spese della casa-famiglia. Notando l’entusiasmo di Mirella per i nuovi acquisti, Portelli suggerisce a Odile di rinnovare la struttura con elettrodomestici di ultima generazione.
Matteo ha seri dubbi sul padre di Lia
Elisa vede in Matteo la persona ideale per aiutare Lia a tenere a bada il suo carattere ribelle. Matteo rivela poi a Marcello di aver incontrato Carmine Mandalà, il padre di Lia, e di avere seri dubbi su di lui.
Rebecca conquista un appuntamento ma sospetta di Carla
Cesare capisce che l’aiuto di Diana potrebbe essere la soluzione migliore per Rebecca, decisa a conquistare Filippo. Grazie a Diana, Rebecca ottiene un appuntamento con Filippo. Rebecca sospetta però che dietro l’aiuto della cugina ci sia l’influenza di Carla, e decide di prendere le distanze da Diana.
Iacopo è pronto a presentare la mostra dedicata al padre. Diana, intanto, cerca di dimostrare alla madre di essere molto più capace di quanto lei pensi.
Cosa resta da scoprire
Le puntate de Il Paradiso delle Signore vanno in onda su Rai 1 dal 2 al 6 novembre. Quale evento metterà in crisi il nuovo direttore commerciale Riccardo Guarnieri resta ancora da capire: la risposta arriverà con la messa in onda o con le prossime anticipazioni.
Domande frequenti
Quando vanno in onda le puntate del Paradiso delle Signore dal 2 al 6 novembre?
Le puntate de Il Paradiso delle Signore vanno in onda su Rai 1 dal 2 al 6 novembre 2026. L’orario di messa in onda e la suddivisione delle trame puntata per puntata non sono stati resi noti.
Chi è il nuovo direttore commerciale del Paradiso delle Signore?
Il nuovo direttore commerciale del Paradiso è Riccardo Guarnieri, il cui arrivo viene annunciato da Roberto Landi nelle puntate in onda su Rai 1 dal 2 al 6 novembre 2026. Riccardo Guarnieri lavora al lancio della collezione natalizia e idea la campagna pubblicitaria “Ad Occhi Chiusi”.
Simona lascia la danza nel Paradiso delle Signore?
Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 novembre 2026, Simona intende abbandonare la danza e Valter prova a farle cambiare idea chiedendo aiuto alle Veneri. Simona reagisce male all’iniziativa, mentre Irene si accorge che Simona ha un vero talento per la danza.
Cosa succede alla casa-famiglia di Odile nel Paradiso delle Signore?
Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 novembre 2026, Odile deve risolvere un’infestazione di pulci nella casa-famiglia e Matteo le suggerisce una possibile soluzione. Marcello ripara un guasto alla struttura e Portelli suggerisce a Odile di rinnovare la casa-famiglia con elettrodomestici di ultima generazione.
Chi è il padre di Lia nel Paradiso delle Signore?
Il padre di Lia è Carmine Mandalà. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 novembre 2026, Matteo rivela a Marcello di aver incontrato Carmine Mandalà e di avere seri dubbi su di lui.
Immagine di repertorio
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