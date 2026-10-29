Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026: guai al Caffè Vulcano e sfratto per Silvia e Michele

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai Tre dal 2 al 6 novembre 2026, la festa per il Día de los Muertos al Caffè Vulcano viene rovinata da una salsa servita nel piatto sbagliato. Renato annuncia a Silvia e Michele di voler vendere la casa in affitto, mentre la pm Lucia Cimmino interroga duramente Greta.

I punti chiave Le nuove puntate di Un posto al sole vanno in onda su Rai Tre dal 2 al 6 novembre 2026.

Al Caffè Vulcano la festa per il Día de los Muertos è rovinata da una salsa finita nel piatto sbagliato.

Renato comunica a Silvia e Michele di voler vendere la casa in cui la coppia vive in affitto.

La pubblico ministero Lucia Cimmino sottopone Greta a un duro interrogatorio e Greta chiede aiuto a Roberto Ferri.

Lorenza ricatta i tre soci del Caffè Vulcano chiedendo denaro per andarsene.

Attenzione: spoiler. Nella settimana dal 2 al 6 novembre, a Un posto al sole il Día de los Muertos organizzato al Caffè Vulcano viene rovinato da un incidente. Silvia e Michele, intanto, scoprono di rischiare lo sfratto.

I nuovi episodi della soap vanno in onda su Rai Tre dal 2 al 6 novembre. L’orario di messa in onda non compare nelle anticipazioni disponibili. Non è disponibile nemmeno la suddivisione delle trame puntata per puntata: quello che segue è il quadro complessivo della settimana.

Perché il Día de los Muertos al Caffè Vulcano finisce male

Il Caffè Vulcano celebra il Día de los Muertos, la ricorrenza messicana dedicata ai defunti. Durante la serata una salsa arriva nel piatto sbagliato e provoca un incidente sgradevole. L’episodio mette a rischio la riuscita della festa e la reputazione del locale.

Le conseguenze dell’incidente al Caffè Vulcano accendono nuove tensioni nello staff. Diego, uno dei personaggi coinvolti nella gestione, prende coscienza di alcuni aspetti della situazione.

Al Caffè Vulcano pesa anche il ricatto di Lorenza, che chiede denaro per andarsene. Nonostante la pressione, i tre soci del locale riconoscono gli errori commessi nei confronti di Samuel e Micaela. I soci decidono di affrontare le difficoltà con più spirito di squadra.

Cosa decide Renato sulla casa di Silvia e Michele

Renato trova il coraggio di comunicare a Silvia e Michele che intende vendere la casa in cui la coppia vive in affitto. Per Silvia e Michele la prospettiva di uno sfratto è un nuovo colpo, che si aggiunge ai problemi del Caffè Vulcano. Le anticipazioni non chiariscono se la vendita andrà in porto.

Nunzio e Rossella non sanno nulla delle preoccupazioni di Silvia e Michele. La coppia continua a lavorare al progetto della propria nuova casa.

Come si complica il caso Greta per Roberto Ferri

La pubblico ministero Lucia Cimmino, decisa a dimostrare la colpevolezza di Greta, sottopone la giovane a un duro interrogatorio. Greta, consapevole della propria posizione legale delicata, chiede aiuto a Roberto Ferri.

Roberto Ferri è convinto dell’innocenza di Greta e affronta Scala, intimandogli di non mettersi contro di lui. Ferri si domanda anche se il misterioso finanziatore di Mori possa essere coinvolto nella vicenda.

Marina, la compagna di Roberto Ferri, osserva in silenzio la crescente vicinanza tra Roberto e Greta. Marina fatica sempre di più a nascondere il proprio coinvolgimento nella vicenda. Roberto Ferri, dal canto suo, resta sorpreso dall’atteggiamento comprensivo di Marina.

Quali altre storie si intrecciano nella settimana

Alberto chiede aiuto a Guido e soprattutto a Mariella per un problema insolito: un cane che lo ha spaventato. Mariella scopre che l’animale è legato al proprio passato. Guido non condivide l’entusiasmo animalista della moglie.

Cristina finisce sotto i riflettori quando una giornalista di Radio Golfo prova a sorprenderla per strapparle un’intervista. Manuela fatica ad accettare di aver lasciato il lavoro in radio. Micaela, invece, è entusiasta di iniziare a condurre la sua nuova trasmissione.

Le trame della settimana dal 2 al 6 novembre si giocano quindi su tre fronti: il futuro del Caffè Vulcano, la casa di Silvia e Michele e l’inchiesta su Greta. Il dettaglio delle singole puntate sarà aggiornato quando verranno diffuse le anticipazioni quotidiane.

Domande frequenti Cosa succede a Un posto al sole dal 2 al 6 novembre 2026? Nelle puntate di Un posto al sole dal 2 al 6 novembre 2026 la festa per il Día de los Muertos al Caffè Vulcano è rovinata da un incidente con una salsa. Renato annuncia a Silvia e Michele di voler vendere la loro casa in affitto. La pm Lucia Cimmino interroga duramente Greta, che chiede aiuto a Roberto Ferri. Silvia e Michele vengono sfrattati in Un posto al sole? Nelle puntate di Un posto al sole dal 2 al 6 novembre 2026 Renato comunica a Silvia e Michele che intende vendere la casa in cui la coppia vive in affitto. Silvia e Michele rischiano quindi lo sfratto. Le anticipazioni non chiariscono se la vendita andrà in porto. Cosa succede al Caffè Vulcano nella festa del Día de los Muertos? Durante la festa per il Día de los Muertos al Caffè Vulcano, in Un posto al sole, una salsa arriva nel piatto sbagliato e provoca un incidente sgradevole. L’episodio mette a rischio la reputazione del locale e crea tensioni nello staff. Roberto Ferri aiuta Greta in Un posto al sole? Sì, in Un posto al sole Greta chiede aiuto a Roberto Ferri dopo il duro interrogatorio della pm Lucia Cimmino. Roberto Ferri è convinto dell’innocenza di Greta e affronta Scala intimandogli di non mettersi contro di lui.