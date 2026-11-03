Il Paradiso delle Signore salta il 9 novembre 2026: Rai 1 cambia il pomeriggio per Papa Leone XIV

di Redazione ZON

In sintesi. Lunedì 9 novembre 2026 Rai 1 non trasmette Il Paradiso delle Signore: alle 15:20 va in onda uno Speciale TG1 sulla Santa Messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires. La volta buona di Caterina Balivo chiude alle 15:20, La vita in diretta di Alberto Matano parte alle 17:10. Venerdì 13 novembre 2026 la soap è anticipata alle 15:20.

I punti chiave Il Paradiso delle Signore non va in onda su Rai 1 lunedì 9 novembre 2026, sostituito alle 15:20 da uno Speciale TG1 sulla Santa Messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires.

La volta buona di Caterina Balivo il 9 novembre 2026 inizia alle 14:05 e chiude alle 15:20, prima del consueto.

La vita in diretta di Alberto Matano il 9 novembre 2026 inizia alle 17:10 invece che alle abituali 16:55.

Venerdì 13 novembre 2026 Rai 1 trasmette una puntata anticipata de Il Paradiso delle Signore alle 15:20, per lasciare spazio alla celebrazione di Papa Leone XIV in Perù.

Papa Leone XIV compie un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre 2026, confermato dalla Santa Sede.

Rai 1 modifica il pomeriggio di due giornate di novembre 2026 per seguire in diretta il viaggio di Papa Leone XIV in Sudamerica. Il Paradiso delle Signore salta una puntata, La volta buona si accorcia e La vita in diretta slitta.

Le variazioni non dipendono dagli ascolti e non rappresentano decisioni definitive della rete. Sono legate esclusivamente alla copertura informativa di due celebrazioni religiose presiedute dal Pontefice in Argentina e in Perù.

Lunedì 9 novembre il Paradiso delle Signore non va in onda

Il giorno della Santa Messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires, Rai 1 cede la fascia della soap a uno Speciale TG1. La volta buona di Caterina Balivo parte all’orario consueto delle 14:05 ma chiude prima, alle 15:20. La vita in diretta di Alberto Matano comincia alle 17:10 invece che alle abituali 16:55.

Orario Programma su Rai 1, lunedì 9 novembre 2026 13:30 TG1 14:05 La volta buona (fino alle 15:20) 15:20 Speciale TG1, Santa Messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires 17:00 TG1 17:10 La vita in diretta

Per il pubblico de Il Paradiso delle Signore si tratta di una pausa di una sola puntata. Non c’è alcuna indicazione di una cancellazione della soap, che è arrivata alla sua undicesima stagione e resta un punto fermo del pomeriggio di Rai 1.

Venerdì 13 novembre la soap va in onda in anticipo

Il 13 novembre 2026 Rai 1 segue uno schema diverso. La volta buona inizia regolarmente alle 14:05. Alle 15:20 va in onda una puntata anticipata de Il Paradiso delle Signore, in modo da lasciare spazio alla celebrazione del Papa in Perù.

Per il venerdì non sono stati resi noti l’orario d’inizio dello Speciale TG1 né quello de La vita in diretta di Alberto Matano. Conviene verificare la guida tv a ridosso della data.

Perché Rai 1 segue il viaggio di Papa Leone XIV

Papa Leone XIV compie un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre 2026, confermato dalla Santa Sede. Il programma prevede incontri istituzionali, celebrazioni religiose e momenti di confronto con le comunità locali.

Secondo il calendario ufficiale del Vaticano, il Pontefice celebra la Santa Messa a Buenos Aires il 9 novembre 2026 presso il Monumento de los Españoles. Il 13 novembre 2026 presiede una celebrazione nella zona di Pimentel, vicino a Chiclayo, la città peruviana dove ha svolto parte del suo ministero prima dell’elezione al soglio pontificio.

Dopo le due giornate speciali, il pomeriggio di Rai 1 torna alla programmazione abituale, con La volta buona, Il Paradiso delle Signore e La vita in diretta nei consueti orari.

Domande frequenti Perché il 9 novembre non c’è Il Paradiso delle Signore? Lunedì 9 novembre 2026 Rai 1 sostituisce Il Paradiso delle Signore con uno Speciale TG1 sulla Santa Messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires, in onda dalle 15:20. La variazione è legata solo alla copertura del viaggio del Papa, non agli ascolti. Il Paradiso delle Signore è stato cancellato? No, Il Paradiso delle Signore non è stato cancellato. Il 9 novembre 2026 la soap di Rai 1, arrivata all’undicesima stagione, salta una sola puntata per lo Speciale TG1 su Papa Leone XIV. A che ora inizia La vita in diretta il 9 novembre? Lunedì 9 novembre 2026 La vita in diretta di Alberto Matano inizia su Rai 1 alle 17:10, invece che alle abituali 16:55. Il ritardo dipende dallo Speciale TG1 sulla Santa Messa di Papa Leone XIV a Buenos Aires. A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore il 13 novembre? Venerdì 13 novembre 2026 Rai 1 trasmette una puntata anticipata de Il Paradiso delle Signore alle 15:20, dopo La volta buona. Gli orari dello Speciale TG1 su Papa Leone XIV e de La vita in diretta per quel giorno non sono stati resi noti. Quando torna normale il palinsesto pomeridiano di Rai 1? Dopo il 9 e il 13 novembre 2026 il pomeriggio di Rai 1 torna alla programmazione abituale. La volta buona, Il Paradiso delle Signore e La vita in diretta riprendono i consueti orari.