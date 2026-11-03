Beautiful, anticipazioni dal 9 al 14 novembre 2026: Brooke guida la Forrester, Ridge si avvicina a Taylor

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 9 al 14 novembre 2026, Ridge Forrester si sente tradito dalla moglie Brooke Logan, diventata amministratrice delegata della Forrester Creations, e si avvicina a Taylor Hayes. Brooke Logan ha accettato l’incarico solo per convincere Carter a restituire l’azienda a Ridge, Eric e Steffy.

I punti chiave Nelle puntate di Beautiful dal 9 al 14 novembre 2026 Brooke Logan diventa amministratrice delegata della Forrester Creations e Ridge Forrester si sente tradito.

Brooke Logan ha accettato la guida della Forrester Creations solo per convincere Carter a restituire l’azienda a Ridge, Eric e Steffy, e ha chiesto a Zende di mantenere il segreto.

Nella puntata di Beautiful di giovedì 12 novembre 2026 la famiglia Forrester e il clan Logan festeggiano separati la vigilia di Natale a Los Angeles.

Nella puntata di Beautiful di venerdì 13 novembre 2026 Taylor Hayes regala a Ridge Forrester la penna del loro primo Natale insieme.

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato intorno alle 13:40 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 9 al 14 novembre 2026, Ridge Forrester si sente tradito da Brooke Logan, nuova amministratrice delegata della Forrester Creations, e si avvicina sempre di più a Taylor Hayes.

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, intorno alle 13:40, con episodi in prima visione assoluta. Le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. La soap, creata da William J. Bell e Lee Philips Bell, va in onda negli Stati Uniti sulla CBS dal 23 marzo 1987.

Brooke accetta la guida della Forrester e Ridge si sente tradito

Lunedì 9 novembre 2026 Ridge confida a Taylor di sentirsi ferito: Brooke ha accettato il ruolo di amministratrice delegata della Forrester Creations, schierandosi con Hope e Carter. Taylor lo conforta e Ridge capisce di avere bisogno di lei.

Nella stessa puntata del 9 novembre Steffy si sfoga con Finn contro Brooke, accusata di aver favorito la presa di controllo dell’azienda senza avvisare la famiglia. Steffy è preoccupata anche per Eric, provato dalla malattia ma deciso a riprendersi la Forrester.

Il segreto di Brooke finisce nelle mani di Zende

Martedì 10 novembre 2026 Zende ripensa alla confessione di Brooke: la donna ha accettato l’incarico solo per convincere Carter a restituire l’azienda a Ridge, Eric e Steffy. Brooke ha chiesto a Zende di mantenere il segreto, perché Carter non scopra il piano.

Mercoledì 11 novembre 2026 Zende ammette con Hope di sentirsi diviso tra l’amore per il lavoro e la fedeltà alla famiglia Forrester. Hope lo invita a dare una possibilità alla nuova gestione guidata da Carter e Brooke.

Una vigilia di Natale divisa tra Forrester e Logan

Giovedì 12 novembre 2026 a Los Angeles è la vigilia di Natale, ma la famiglia Forrester e il clan Logan festeggiano separati. Ridge vive a casa di Eric dopo aver lasciato Brooke. Pam e Donna provano a rallegrare l’atmosfera, finché l’arrivo di Taylor cambia l’umore di Ridge.

Venerdì 13 novembre 2026 Taylor regala a Ridge la penna del loro primo Natale insieme. Steffy vede nel dono il segno di un ritorno definitivo dei suoi genitori. A casa Logan, intanto, Brooke organizza un ricevimento ma soffre per l’assenza del marito.

Sabato 14 novembre 2026 Brooke si tormenta perché Ridge non ha risposto al suo messaggio di auguri. Hope accusa Ridge di essersi rifugiato troppo in fretta da Taylor. Brooke però non vuole rinunciare al matrimonio: per lei Ridge resta l’unico uomo della sua vita.

Nella puntata del 14 novembre Steffy spinge Ridge a lasciarsi il passato alle spalle e a costruire un futuro con Taylor. Ridge ammette di aver sbagliato, ma confessa che il legame con Taylor gli dà pace e stabilità.

Le puntate della settimana in sintesi

Data Al centro della puntata Lunedì 9 novembre 2026 Ridge si confida con Taylor Martedì 10 novembre 2026 Il segreto di Brooke e Zende Mercoledì 11 novembre 2026 Zende diviso tra lavoro e famiglia Giovedì 12 novembre 2026 Vigilia di Natale separata Venerdì 13 novembre 2026 Il regalo di Taylor a Ridge Sabato 14 novembre 2026 Brooke non si arrende

Resta da capire se Brooke riuscirà a svelare a Ridge le vere ragioni della sua scelta prima che il rapporto con Taylor diventi definitivo. Le anticipazioni delle puntate successive al 14 novembre 2026 non sono ancora state diffuse.

Domande frequenti Cosa succede a Beautiful dal 9 al 14 novembre 2026? Nelle puntate di Beautiful dal 9 al 14 novembre 2026 Ridge Forrester si sente tradito da Brooke Logan, nuova amministratrice delegata della Forrester Creations, e si avvicina a Taylor Hayes. Durante la vigilia di Natale la famiglia Forrester e il clan Logan festeggiano separati. Perché Brooke è diventata amministratrice delegata della Forrester a Beautiful? Nella soap Beautiful, Brooke Logan ha accettato il ruolo di amministratrice delegata della Forrester Creations solo per convincere Carter a restituire l’azienda a Ridge, Eric e Steffy. Brooke Logan ha confidato il piano a Zende e gli ha chiesto di mantenere il segreto, perché Carter non lo scopra. Cosa regala Taylor a Ridge a Natale a Beautiful? Nella puntata di Beautiful di venerdì 13 novembre 2026 Taylor Hayes regala a Ridge Forrester la penna del loro primo Natale insieme. Steffy vede nel dono il segno di un ritorno definitivo di Ridge e Taylor come coppia. A che ora va in onda Beautiful su Canale 5? Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, intorno alle 13:40, con episodi in prima visione assoluta. Le puntate di Beautiful sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Chi ha creato Beautiful e da quando va in onda? La soap Beautiful è stata creata da William J. Bell e Lee Philips Bell. Beautiful va in onda negli Stati Uniti sulla CBS dal 23 marzo 1987.