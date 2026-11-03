Grande Fratello Vip 9, ascolti del 2 novembre 2026: il reality di Canale 5 sale al 16,3% ma Rai1 vince la serata

di Redazione ZON

In sintesi. La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, trasmessa da Canale 5 lunedì 2 novembre 2026, ha raccolto 1.866.000 spettatori e il 16,3% di share secondo i dati Auditel diffusi da Davide Maggio. Il reality cresce di 1,6 punti rispetto alla puntata precedente ma resta dietro la fiction di Rai1 «Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia», al 22,5%.

I punti chiave La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda su Canale 5 il 2 novembre 2026, ha ottenuto 1.866.000 spettatori e il 16,3% di share.

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 si era fermata al 14,7% di share: il reality di Canale 5 ha guadagnato 1,6 punti.

La fiction di Rai1 «Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia» ha vinto la prima serata del 2 novembre 2026 con 3.616.000 spettatori e il 22,5% di share.

La fiction di Rai1 ha superato il Grande Fratello Vip 9 di 1.750.000 spettatori e di 6,2 punti di share il 2 novembre 2026.

I dati Auditel della prima serata del 2 novembre 2026 sono stati diffusi da Davide Maggio.

La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda su Canale 5 lunedì 2 novembre 2026, ha raccolto 1.866.000 spettatori e il 16,3% di share. I dati Auditel sono stati diffusi da Davide Maggio.

Il Grande Fratello Vip 9 cresce rispetto alla puntata precedente

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 si era fermata al 14,7% di share, con poco più di 1,7 milioni di spettatori. Il 2 novembre 2026 il reality di Canale 5 ha quindi guadagnato 1,6 punti di share.

Il recupero del Grande Fratello Vip 9 non basta per vincere la serata. Il 2 novembre 2026 la fiction di Rai1 ha superato il reality di Canale 5 di circa 1.750.000 spettatori e di 6,2 punti di share.

Rai1 vince la prima serata del 2 novembre 2026

Su Rai1 la fiction «Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia» ha chiuso il 2 novembre 2026 con 3.616.000 spettatori e il 22,5% di share. Al secondo posto c’è il Grande Fratello Vip di Canale 5. Questi sono i dati della prima serata diffusi da Davide Maggio:

Rete Programma Spettatori Share Rai1 Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia 3.616.000 22,5% Canale 5 Grande Fratello Vip 1.866.000 16,3% Rai3 Lo Stato delle Cose 1.117.000 7,8% Rai3 Lo Stato delle Cose (presentazione) 1.054.000 5,3% Italia 1 Fast & Furious 7 837.000 5,3% La7 M – Il Figlio del Secolo 691.000 4,1% Rete 4 Quarta Repubblica 652.000 5,2% Rai2 Tramite amicizia 593.000 3,3% Tv8 GialappaShow 548.000 5,3% Nove Little Big Italy 381.000 2,9%

Cosa resta da chiarire sul racconto della puntata

Il resoconto che accompagna i dati Auditel indica Ilary Blasi come conduttrice del Grande Fratello Vip 9. Lo stesso resoconto cita Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste e Alex Belli tra i concorrenti. La redazione di ZON.it non ha ancora potuto confermare questi riferimenti per l’edizione in onda nel 2026.

La tabella ufficiale degli ascolti del 2 novembre 2026 riporta soltanto il titolo «Grande Fratello Vip». La tabella non indica chi conduce il programma né chi partecipa. Per questa ragione ZON.it non riporta qui gli scontri nella Casa descritti nel resoconto, finché non saranno verificati.

Il resoconto indica anche l’eliminazione di Jonathan Kashanian nella puntata del 2 novembre 2026. Anche questa informazione attende una conferma indipendente.

Quando va in onda la prossima puntata

La data della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 non è indicata nel materiale disponibile. Le anticipazioni sulla prossima serata non sono state ancora rese note nel dettaglio. ZON.it aggiornerà gli ascolti dopo la messa in onda.

Domande frequenti Quanto ha fatto di share il Grande Fratello Vip il 2 novembre 2026? La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda su Canale 5 lunedì 2 novembre 2026, ha ottenuto il 16,3% di share. Gli spettatori sono stati 1.866.000, secondo i dati Auditel diffusi da Davide Maggio. Chi ha vinto gli ascolti della prima serata del 2 novembre 2026? La prima serata del 2 novembre 2026 è stata vinta da Rai1 con la fiction «Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia», che ha raccolto 3.616.000 spettatori e il 22,5% di share. Il Grande Fratello Vip 9 di Canale 5 si è piazzato secondo con il 16,3%. Il Grande Fratello Vip 9 è cresciuto negli ascolti rispetto alla puntata precedente? Sì. La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 si era fermata al 14,7% di share, mentre la quindicesima, in onda il 2 novembre 2026, ha raggiunto il 16,3%. Il reality di Canale 5 ha quindi guadagnato 1,6 punti di share. Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip 9? La data della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 non è stata indicata nel materiale disponibile al 3 novembre 2026. ZON.it aggiornerà gli ascolti dopo la messa in onda.