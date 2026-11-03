Paolo Belli rompe il silenzio e torna al lavoro dopo l’incidente in bici di Cognento

di Redazione ZON

In sintesi. Il cantante e showman modenese Paolo Belli ha annunciato il 3 novembre 2026, con un video sui propri canali social, il ritorno all’attività artistica. Paolo Belli si era fermato dopo l’incidente in bicicletta del 13 luglio 2026 a Cognento, nella Bassa reggiana, in cui morì un uomo di 41 anni.

I punti chiave Paolo Belli ha annunciato il ritorno all’attività artistica il 3 novembre 2026 con un video sui propri canali social.

Il 13 luglio 2026, a Cognento, tra Correggio e Campagnola, la bicicletta di Paolo Belli ha travolto un uomo di 41 anni che camminava a piedi.

La vittima dell’incidente di Cognento è morta il 14 luglio 2026 all’ospedale Maggiore di Parma.

La Procura di Reggio Emilia ha iscritto Paolo Belli nel registro degli indagati come atto dovuto per le verifiche tecniche.

Dopo l’incidente Paolo Belli aveva cancellato il tour estivo e rinunciato alla nuova edizione di «Ballando con le stelle» su Rai1.

Paolo Belli torna all’attività artistica. Il cantante e showman modenese lo ha annunciato il 3 novembre 2026 con un video sui propri canali social. Si chiude così lo stop che si era imposto dopo l’incidente in bicicletta del luglio 2026, in cui morì un uomo di 41 anni.

Che cosa ha detto Paolo Belli nel video di ritorno

Nel messaggio Paolo Belli spiega di aver scelto il silenzio per rispetto subito dopo i fatti. Racconta anche di aver interrotto ogni impegno artistico e professionale. Prima di annunciare la ripartenza ha voluto ringraziare il pubblico per l’affetto ricevuto nei mesi di pausa.

«Ripartire lo devo a tutti voi e lo devo anche a chi lavora insieme a me. Sicuramente lo farò con uno stato d’animo diverso, senza dimenticare nulla anche quando mi vedrete sorridere e cantare».

Paolo Belli ha detto di aver ricevuto vicinanza in molte forme: messaggi, pensieri e anche «un semplice saluto per la strada». Il video si chiude con un appuntamento generico al pubblico: «Ci vediamo presto in giro».

Come è avvenuto l’incidente nelle campagne reggiane

L’incidente risale al 13 luglio 2026 a Cognento, frazione nelle campagne tra Correggio e Campagnola, nella Bassa reggiana. Paolo Belli, 64 anni e noto appassionato di ciclismo, stava facendo un giro in bicicletta. Lungo la strada la sua bici ha travolto un uomo a piedi.

La vittima aveva 41 anni e stava lavorando per la propria società di servizi. L’uomo aveva appena consegnato alcuni documenti per conto di una compagnia di distribuzione di energia elettrica. Stava rientrando alla sua auto quando è stato colpito.

Dopo l’urto l’uomo è caduto a terra e non si è più rialzato. L’elisoccorso lo ha trasportato all’ospedale Maggiore di Parma, dove è morto il 14 luglio 2026, il giorno successivo all’incidente.

Data Fatto 13 luglio 2026 Incidente in bicicletta a Cognento 14 luglio 2026 Morte della vittima all’ospedale Maggiore di Parma 3 novembre 2026 Paolo Belli annuncia sui social il ritorno al lavoro

A che punto sono le indagini sulla morte del 41enne

Gli accertamenti sull’incidente di Cognento sono affidati alla polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana. La Procura di Reggio Emilia ha iscritto Paolo Belli nel registro degli indagati. Si tratta di un atto dovuto, necessario per svolgere le verifiche tecniche. Non sono stati resi noti sviluppi successivi dell’inchiesta.

Cosa resta da sapere sul ritorno in tv e sul tour

Dopo l’incidente Paolo Belli aveva cancellato il tour estivo e rinunciato a comparire nella nuova edizione di «Ballando con le stelle» su Rai1, accanto a Milly Carlucci. Nel video l’artista non indica date di concerti né un eventuale rientro nel programma televisivo. Rai e organizzatori non hanno diffuso comunicazioni su questi impegni.