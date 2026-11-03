di Redazione ZON

In sintesi. Per recuperare un account Instagram hackerato, il primo controllo è la casella email collegata: un messaggio di [email protected] segnala il cambio di indirizzo e contiene un link per annullarlo. In alternativa si usa instagram.com/hacked, pagina ufficiale attiva da dicembre 2022. Se l’hacker ha cambiato email e telefono, Instagram può chiedere un video selfie per verificare l’identità.

I punti chiave Instagram invia un avviso da [email protected] al vecchio indirizzo quando qualcuno cambia l’email dell’account, con un link per annullare la modifica.

La pagina instagram.com/hacked, attiva da dicembre 2022, guida il recupero dal browser in 4 situazioni: account hackerato, password dimenticata, autenticazione a due fattori persa, account disattivato.

Il video selfie di Instagram è possibile solo se nell’account ci sono foto in cui compare il titolare; altrimenti Meta chiede la verifica tramite indirizzo email e dispositivo usato.

Da dicembre 2022 Instagram permette di scegliere 2 amici su Instagram che confermino l’identità del titolare per farlo rientrare nell’account.

Instagram non ha un numero di telefono pubblico per l’assistenza sul recupero degli account personali: il recupero passa solo dai canali online ufficiali.

Per recuperare un account Instagram hackerato cerca prima nella tua posta un’email da [email protected] che segnala il cambio di indirizzo: contiene un link per annullare la modifica. Se non c’è o non funziona, apri instagram.com/hacked, la pagina ufficiale di Instagram per il recupero. Se l’hacker ha cambiato email e telefono, Instagram può chiederti di dimostrare chi sei, per esempio con un video selfie.

Una premessa: molte pagine di riferimento, comprese alcune ufficiali, risalgono al 2022. I nomi italiani di menu e pulsanti indicati qui vanno confrontati con l’app aggiornata, perché a novembre 2026 potrebbero essere cambiati.

Cosa serve per recuperare l’account

L’accesso alla casella email collegata all’account, se ce l’hai ancora.

Un browser sul telefono o sul computer per aprire instagram.com/hacked.

L’app di Instagram, per la procedura alternativa e per mettere in sicurezza l’account dopo.

Lo smartphone con la fotocamera, se ti viene chiesto il video selfie.

SPID o CIE, solo se decidi di fare una pre-denuncia online.

Instagram non ha un numero di telefono pubblico per l’assistenza sul recupero degli account personali: tutto passa dai canali online ufficiali. I tempi medi di risposta di Meta dopo la verifica non sono stati resi noti.

Primo passo: controlla l’email di Instagram

Quando qualcuno cambia l’indirizzo email dell’account, Instagram manda un avviso al vecchio indirizzo. È la strada più rapida, perché ti permette di annullare la modifica prima che l’hacker vada oltre.

Apri la casella email che avevi collegato a Instagram. Cerca un messaggio da [email protected] che ti avvisa del cambio di indirizzo. Controlla anche lo spam. Seleziona il link per proteggere l’account: nella versione inglese si chiama «secure my account». Il nome nella versione italiana non è stato verificato. Segui le indicazioni per annullare la modifica e rientrare.

Come usare la pagina instagram.com/hacked

Se l’email non è arrivata o il link non funziona, la pagina dedicata è il punto di partenza indicato dal Centro assistenza di Instagram. È attiva da dicembre 2022 e funziona dal browser, sia da telefono sia da computer.

Apri instagram.com/hacked dal browser. Scegli la situazione in cui ti trovi: account hackerato, password dimenticata, accesso all’autenticazione a due fattori perso oppure account disattivato. Se ai tuoi dati sono collegati più account, seleziona quello da recuperare. Segui i passaggi guidati che compaiono sullo schermo.

Si può partire anche dall’app?

Sì. Secondo guide giornalistiche del 2022, quindi con nomi dei pulsanti da ricontrollare, la procedura dall’app è questa:

Nella schermata iniziale tocca «Ho già un profilo». Tocca «Password dimenticata?». Inserisci email, nome utente o numero di cellulare. Scegli come ricevere il codice, per esempio «Ricevi codice tramite email». Tocca «Continua».

Se non hai più accesso né all’email né al numero, nella schermata «Guida per l’accesso» tocca «Non riesco ad accedere a questo indirizzo e-mail o numero di telefono» e segui le istruzioni.

Cosa succede se l’hacker ha cambiato email e numero di telefono?

In questo caso Instagram può chiederti di verificare la tua identità. Il metodo dipende da cosa c’è nell’account, secondo quanto riportato da fonti giornalistiche: la pagina ufficiale sul video selfie non è stata consultata direttamente.

Situazione dell’account Come avviene la verifica Ci sono foto in cui compari tu Video selfie in cui muovi la testa nelle direzioni indicate sullo schermo Non ci sono foto, oppure ci sono solo foto di altri Meta invia un’email automatica che chiede di verificare l’identità con l’indirizzo email e il dispositivo usato

Una volta verificata l’identità, Instagram manda un’email all’indirizzo che hai indicato con le istruzioni per recuperare l’account. Se la verifica con il video non va a buon fine, puoi inviarne un altro.

Non risulta una procedura ufficiale documentata per il caso in cui l’hacker abbia attivato una propria autenticazione a due fattori, né per gli account professionali o aziendali. In queste situazioni conviene partire comunque da instagram.com/hacked e scegliere l’opzione più vicina al tuo caso.

Posso farmi aiutare dagli amici?

Sì. Da dicembre 2022 Instagram permette a tutti di scegliere due amici su Instagram che confermino la tua identità per farti rientrare nell’account. È un’opzione in più rispetto al video selfie e alla verifica via email.

Cosa fare appena rientrato nell’account

Recuperato l’accesso, il lavoro non è finito: bisogna chiudere le porte che l’hacker potrebbe aver lasciato aperte. I percorsi qui sotto vengono da guide giornalistiche e possono variare tra le versioni dell’app.

Controlla che email e numero di telefono dell’account siano i tuoi. Dal «Centro gestione account» rimuovi gli account collegati che non riconosci. Cambia la password: «Impostazioni e privacy» > «Centro gestione account» > «Password e sicurezza» > «Modifica password». Controlla i dispositivi collegati: «Impostazioni e privacy» > «Centro gestione account» > «Password e sicurezza» > «Dispositivi da cui hai effettuato l’accesso». Attiva l’autenticazione a due fattori: «Centro gestione account» > «Password e sicurezza» > «Autenticazione a due fattori», poi scegli l’account Instagram. Scegli il metodo: app di autenticazione, SMS, WhatsApp o codici di backup.

Alcune guide inseriscono una voce intermedia, «Controllo dell’account», tra «Password e sicurezza» e «Autenticazione a due fattori». Se non trovi la voce esatta, cercala nelle impostazioni dell’app aggiornata. Il Centro assistenza precisa che, a seconda dei casi, queste impostazioni si gestiscono dal Centro gestione account oppure dalle impostazioni dell’account Meta.

Quando rivolgersi alla Polizia Postale

Se dietro il furto c’è un reato, per esempio accesso abusivo, truffe ai tuoi contatti o ricatti, puoi rivolgerti alla Polizia Postale. Il sito del Commissariato di PS online offre tre servizi: «Segnala online», «Denuncia per reati telematici» e «Denuncia per furto o smarrimento».

Per alcuni reati, tra cui l’accesso abusivo, si può fare una pre-denuncia online su denunceonline.poliziadistato.it con SPID o CIE. Per renderla valida bisogna però presentarsi di persona in un ufficio di polizia. I termini per la querela sono brevi: per valutare il tuo caso è bene sentire un avvocato o direttamente la polizia.

La denuncia non sostituisce la procedura di recupero: per rientrare nell’account la stessa Polizia Postale rimanda alle indicazioni del Centro assistenza di Instagram.

Errori da evitare e truffe da riconoscere

Affidarsi a chi promette di «sbloccare» l’account. Il recupero si fa solo dai canali ufficiali e Instagram non ha un numero di telefono pubblico per gli account personali. Chi si offre di farlo a pagamento o in cambio delle tue credenziali va evitato.

Il recupero si fa solo dai canali ufficiali e Instagram non ha un numero di telefono pubblico per gli account personali. Chi si offre di farlo a pagamento o in cambio delle tue credenziali va evitato. Cliccare link per «votare» in un concorso. La Polizia Postale ha descritto una truffa in cui, da un profilo già violato, il truffatore chiede alla vittima di cliccare un link per votarlo e così le ruba l’account. Vale anche se il messaggio arriva da un contatto che conosci.

La Polizia Postale ha descritto una truffa in cui, da un profilo già violato, il truffatore chiede alla vittima di cliccare un link per votarlo e così le ruba l’account. Vale anche se il messaggio arriva da un contatto che conosci. Aspettarsi sempre il video selfie. Funziona solo se nell’account ci sono foto in cui compari; altrimenti la verifica passa da email e dispositivo.

Funziona solo se nell’account ci sono foto in cui compari; altrimenti la verifica passa da email e dispositivo. Fidarsi ciecamente dei nomi dei menu. Cambiano nel tempo e da una guida all’altra: se una voce non c’è, cercala nelle impostazioni dell’app.

Domande frequenti Come recupero l’account Instagram se l’hacker ha cambiato email e numero di telefono? In questo caso Instagram può chiedere di verificare l’identità. Se nell’account ci sono foto in cui compare il titolare, la verifica avviene con un video selfie in cui si muove la testa nelle direzioni indicate. Se non ci sono foto del titolare, Meta invia un’email automatica per verificare l’identità tramite l’indirizzo email e il dispositivo usato. Instagram ha un numero di telefono per recuperare l’account hackerato? No, Instagram non ha un numero di telefono pubblico per l’assistenza sul recupero degli account personali. Il recupero passa dai canali online ufficiali, come l’email di sicurezza e la pagina instagram.com/hacked. Chi si offre di sbloccare un account Instagram a pagamento o in cambio delle credenziali va evitato. Cosa devo fare dopo aver recuperato l’account Instagram hackerato? Dopo il recupero di un account Instagram bisogna controllare che email e numero di telefono siano i propri, rimuovere gli account collegati sconosciuti, cambiare la password e verificare i dispositivi collegati dal Centro gestione account. Va poi attivata l’autenticazione a due fattori, scegliendo tra app di autenticazione, SMS, WhatsApp o codici di backup. Bisogna denunciare alla Polizia Postale un account Instagram hackerato? Se il furto dell’account Instagram comporta un reato, come accesso abusivo, truffe ai contatti o ricatti, ci si può rivolgere alla Polizia Postale. Per alcuni reati, tra cui l’accesso abusivo, si può fare una pre-denuncia online su denunceonline.poliziadistato.it con SPID o CIE, che va poi convalidata di persona in un ufficio di polizia. La denuncia non sostituisce la procedura di recupero dell’account. Gli amici possono aiutarmi a recuperare l’account Instagram? Sì, da dicembre 2022 Instagram permette di scegliere 2 amici su Instagram che confermino l’identità del titolare per farlo rientrare nell’account. È un’opzione in più rispetto al video selfie e alla verifica via email.

Fonte: Instagram – Centro assistenza · Polizia Postale – Commissariato di PS online · Polizia Postale – Furto profili social · TechCrunch · Aranzulla.it · Aranzulla.it · Il Salvagente · Il Sole 24 Ore · EOLO Blog · Fanpage.it · Soluzionecomputer.it · Cyberment · Tech2Geek