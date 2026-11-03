La Gradiva, il film premiato a Cannes e girato a Napoli e Pompei esce il 12 novembre

di Redazione ZON

In sintesi. La Gradiva, primo lungometraggio della regista francese Marine Atlan, girato tra Napoli e Pompei, esce nei cinema italiani il 12 novembre 2026 con Fandango Distribuzione. Il film ha vinto il Grand Prix Ami Paris alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes ed è stato designato Film della Critica dal Sncci, come reso noto il 3 novembre 2026.

I punti chiave Il film La Gradiva di Marine Atlan esce nelle sale italiane il 12 novembre 2026, distribuito da Fandango Distribuzione.

La Gradiva è stato girato interamente tra Napoli e Pompei e racconta la gita scolastica di una classe di liceali francesi agli scavi.

La Gradiva ha vinto il Grand Prix Ami Paris, il premio principale della 65ª Semaine de la Critique alla 79ª edizione del Festival di Cannes.

Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Sncci) ha designato La Gradiva Film della Critica: la notizia è stata resa nota il 3 novembre 2026.

Il cast principale di La Gradiva conta 4 attori, Antonia Buresi, Colas Quignard, Mitia Capellier-Audat e Suzanne Gerin, affiancati da altri 18 interpreti.

La Gradiva, opera prima della regista francese Marine Atlan girata interamente tra Napoli e Pompei, arriva nelle sale italiane il 12 novembre 2026. Il film porta con sé un premio vinto a Cannes e il marchio di Film della Critica.

Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (Sncci) ha designato La Gradiva Film della Critica. La notizia è stata resa nota il 3 novembre 2026. In Italia il film è distribuito da Fandango Distribuzione.

Di cosa parla La Gradiva, il film sulla gita a Pompei

La Gradiva segue una classe di liceali francesi in gita scolastica tra Napoli e Pompei. Gli studenti visitano gli scavi e si trovano davanti ai calchi delle vittime dell’eruzione del Vesuvio.

Nella sinossi diffusa per l’uscita, il confronto con quel passato immobile fa emergere nei ragazzi desideri inattesi. Il viaggio scolastico si trasforma così in un’esperienza che li porta verso una rottura definitiva. Il film mescola il realismo del racconto con richiami alla mitologia.

Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani motiva la scelta parlando di un’opera che restituisce «la vitalità tumultuosa di un’adolescenza attraversata dalle prime scosse del desiderio e dalle disillusioni, mentre affiorano differenze sociali e rapporti di potere, in un continuo oscillare tra innocenza e crudeltà».

«Un esordio folgorante che rivela un cinema libero e sorprendentemente maturo, capace di cogliere nei corpi, negli sguardi e nelle parole dei suoi giovani protagonisti tutta la vertigine del diventare adulti». Dalla motivazione del Sncci

Il premio vinto al Festival di Cannes

La Gradiva ha vinto il Grand Prix Ami Paris. È il riconoscimento più importante della 65ª edizione della Semaine de la Critique, la sezione parallela della 79ª edizione del Festival di Cannes.

Marine Atlan firma il film come regista e sceneggiatrice. Nel suo percorso professionale è anche direttrice della fotografia. La Gradiva è il suo primo lungometraggio.

Chi recita nel film girato tra Napoli e Pompei

I quattro nomi principali del cast di La Gradiva sono Antonia Buresi, Colas Quignard, Mitia Capellier-Audat e Suzanne Gerin. Accanto a loro recitano altri 18 interpreti, tra cui Rouge Isaac, Hadya Fofana, Emmanuelle Lafon e Youssef Ben Hadj Amor. I ruoli assegnati ai singoli attori non sono stati comunicati.

Voce Dettaglio Regia e sceneggiatura Marine Atlan Produzione Les Films du Poisson Coproduzione Bibi Film Distribuzione italiana Fandango Distribuzione Location Napoli e Pompei Premio Grand Prix Ami Paris, Semaine de la Critique, Cannes Uscita in sala 12 novembre 2026

Quando e dove vedere La Gradiva

La Gradiva esce nei cinema italiani il 12 novembre 2026. Fandango Distribuzione non ha ancora diffuso l’elenco delle sale. Non è quindi noto se il film sarà proiettato a Salerno e in provincia, né se sarà disponibile in lingua originale con i sottotitoli.