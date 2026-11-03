Forbidden Fruit, puntata del 3 novembre 2026: Cansu prova a uccidere Yildiz, ma il coma era solo un incubo
In sintesi. Nella puntata di Forbidden Fruit 4 in onda martedì 3 novembre 2026 su Canale 5, l’episodio 148, Cansu, istigata da Ender, attira Yildiz in auto con il pretesto di prendere Halit Can a scuola e lancia l’auto verso un baratro. Mentre l’auto precipita, Yildiz si sveglia nella villa di Hasan Ali: il coma di Yildiz era soltanto un incubo.
I punti chiave
- L’episodio 148 di Forbidden Fruit 4 va in onda su Canale 5 martedì 3 novembre 2026.
- Cansu, istigata da Ender e dopo i litigi con Cagatay, convince Yildiz a salire in auto con la scusa di andare a prendere Halit Can a scuola.
- Cansu lancia l’auto a tutta velocità verso un baratro, con Yildiz a bordo.
- Yildiz si sveglia di soprassalto tra le fiamme nella villa di Hasan Ali: l’intera vicenda del coma di Yildiz era un incubo.
- Dopo la rivelazione, Yildiz e Cagatay risultano completamente ristabiliti dall’incidente.
Attenzione: spoiler. Nella puntata di Forbidden Fruit 4 di martedì 3 novembre, Cansu, spinta da Ender, prova a uccidere Yildiz facendola salire sulla sua auto. Il piano si chiude con un colpo di scena: era tutto un sogno.
Cansu porta Yildiz in auto con una scusa
Nell’episodio 148 della soap turca, trasmesso da Canale 5, Cansu attraversa una fase di delirio. Il personaggio arriva a questo punto dopo una serie di litigi con Cagatay e sotto l’influenza di Ender, che la istiga contro Yildiz.
Cansu decide di eliminare Yildiz. Per attirarla in trappola le dice di dover andare a prendere Halit Can a scuola. Con questo pretesto convince Yildiz a salire a bordo della sua automobile.
Cansu lancia l’auto a tutta velocità. La corsa finisce verso un baratro, e la vettura comincia a precipitare con le due donne a bordo.
Il risveglio di Yildiz nella villa di Hasan Ali
Nel momento in cui l’auto di Cansu sta cadendo nel vuoto, Yildiz si sveglia di soprassalto. La protagonista si ritrova tra le fiamme, nella villa di Hasan Ali.
La puntata del 3 novembre di Forbidden Fruit rivela così che l’intera vicenda del coma di Yildiz è stata soltanto un terribile incubo. La trama torna quindi su un piano di realtà diverso da quello mostrato nelle scene precedenti.
Dopo la rivelazione, Yildiz e Cagatay risultano completamente ristabiliti dall’incidente. I due personaggi riprendono la loro vita di sempre.
Dove rivedere la puntata del 3 novembre di Forbidden Fruit
L’episodio 148 di Forbidden Fruit 4 è disponibile in replica streaming attraverso il video Mediaset dedicato alla puntata. L’orario di messa in onda su Canale 5 non è indicato nel materiale disponibile.
Non sono state rese note, al momento, le anticipazioni delle puntate successive. Resta da capire come la scoperta dell’incubo cambierà i rapporti tra Yildiz, Cagatay, Cansu ed Ender.
Domande frequenti
Cosa succede a Forbidden Fruit il 3 novembre 2026?
Nell’episodio 148 di Forbidden Fruit 4, trasmesso da Canale 5 il 3 novembre 2026, Cansu, istigata da Ender, prova a uccidere Yildiz lanciando l’auto verso un baratro. Mentre l’auto precipita, Yildiz si sveglia nella villa di Hasan Ali e scopre che il coma era soltanto un incubo.
Il coma di Yildiz in Forbidden Fruit era un sogno?
Sì. Nella puntata di Forbidden Fruit del 3 novembre 2026 si scopre che l’intera vicenda del coma di Yildiz è stata soltanto un terribile incubo. Dopo la rivelazione, Yildiz e Cagatay risultano completamente ristabiliti dall’incidente.
Come fa Cansu a far salire Yildiz in macchina in Forbidden Fruit?
Nell’episodio 148 di Forbidden Fruit 4, Cansu dice a Yildiz di dover andare a prendere Halit Can a scuola. Con questo pretesto la convince a salire sulla sua automobile, che poi lancia a tutta velocità verso un baratro.
Dove rivedere la puntata di Forbidden Fruit del 3 novembre?
L’episodio 148 di Forbidden Fruit 4, andato in onda su Canale 5 il 3 novembre 2026, è disponibile in replica streaming attraverso il video Mediaset dedicato alla puntata.
Immagine di repertorio
Fonte: Super Guida TV
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